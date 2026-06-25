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  4. Жирков подрался в матче любительской лиги Москвы. Экс-защитнику сборной России не понравился подкат в его сторону, после чего он нанес удар кулаком по лицу соперника

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Жирков подрался в матче любительской лиги Москвы: экс-защитник сборной России ударил соперника кулаком в лицо после подката
Жирков подрался в матче любительской лиги Москвы.

Юрий Жирков получил красную карточку в матче любительского турнира после конфликта с соперником.

Бывший футболист ЦСКА, «Зенита» и сборной России, выступающий за «Новую Ригу», был удален в игре против «Медила» в формате 8 на 8.

Эпизод произошел после подката со стороны игрока «Медила» Андрея Кулагина. Жиркову не понравились действия соперника, и после столкновения он ударил его кулаком в лицо.

Главный арбитр встречи сразу показал 42-летнему экс-защитнику красную карточку, после чего Жирков покинул поле.

C весны 2024 года Жирков выступал в WINLINE Медиалиге. Последним клубом защитника стал СКА рэпера Басты. Также он играл за «Бамовец» и FC BUS.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Sport Baza
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Комментарии

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Зачем молодому тренеру играть в медиа лиге?
ОтветПроблемы Аршавина
Зачем молодому тренеру играть в медиа лиге?
Любительская лига Москвы *
ОтветПроблемы Аршавина
Зачем молодому тренеру играть в медиа лиге?
Когда любишь футбол , хочется играть и азарт в любительской лиге не меньше , а то и больше , чем в проф.
Мда. Широкова кореш
никакого уважения к ветеранам Куликовской битвы
Организаторам 2 балла. Приходит заслуженный человек приятно провести время и поднять медийность соревнования. И тут какая-то местная гопота начинает рубить. Не оправдываю Жиркова, но так дела в организации чего серьезней пивного ларька не делаются.
по бразильской системе
некрасиво. Подумаешь по ногам попали - как будто в первый раз. Кстати тот самый махач в Раменском как раз из-за Жиркова и начался
надо было с ноги еще добавить
Агрессивные пенсионеры нынче
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