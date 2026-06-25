Жирков подрался в матче любительской лиги Москвы: экс-защитник сборной России ударил соперника кулаком в лицо после подката
Жирков подрался в матче любительской лиги Москвы.
Юрий Жирков получил красную карточку в матче любительского турнира после конфликта с соперником.
Бывший футболист ЦСКА, «Зенита» и сборной России, выступающий за «Новую Ригу», был удален в игре против «Медила» в формате 8 на 8.
Эпизод произошел после подката со стороны игрока «Медила» Андрея Кулагина. Жиркову не понравились действия соперника, и после столкновения он ударил его кулаком в лицо.
Главный арбитр встречи сразу показал 42-летнему экс-защитнику красную карточку, после чего Жирков покинул поле.
C весны 2024 года Жирков выступал в WINLINE Медиалиге. Последним клубом защитника стал СКА рэпера Басты. Также он играл за «Бамовец» и FC BUS.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Sport Baza
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