Жирков подрался в матче любительской лиги Москвы.

Юрий Жирков получил красную карточку в матче любительского турнира после конфликта с соперником.

Бывший футболист ЦСКА , «Зенита » и сборной России, выступающий за «Новую Ригу», был удален в игре против «Медила» в формате 8 на 8.

Эпизод произошел после подката со стороны игрока «Медила» Андрея Кулагина. Жиркову не понравились действия соперника, и после столкновения он ударил его кулаком в лицо.

Главный арбитр встречи сразу показал 42-летнему экс-защитнику красную карточку, после чего Жирков покинул поле.

C весны 2024 года Жирков выступал в WINLINE Медиалиге . Последним клубом защитника стал СКА рэпера Басты. Также он играл за «Бамовец» и FC BUS.