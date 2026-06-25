Жиркова дисквалифицируют на два месяца и оштрафуют на сумму до 50 тысяч рублей за драку в любительской лиге

Юрия Жиркова дисквалифицируют на 2 месяца и оштрафуют на 50 тысяч за драку.

Президент любительской лиги Николай Гордеев рассказал о наказании для экс-защитника сборной России Юрия Жиркова за драку на поле.

Жирков получит дисквалификацию минимум на 2 месяца и штраф до 50 тысяч рублей. После заседания КДК будет известная точная сумма и срок наказания.

Напомним, бывший футболист ЦСКА, «Зенита» и сборной России, выступающий за «Новую Ригу», был удален в игре против «Медила» в формате 8 на 8.

Эпизод произошел после подката со стороны игрока «Медила» Андрея Кулагина. Жиркову не понравились действия соперника, и после столкновения он ударил его кулаком в лицо.

Главный арбитр встречи сразу показал 42-летнему экс-защитнику красную карточку, после чего Жирков покинул поле.

C весны 2024 года Жирков выступал в WINLINE Медиалиге . Последним клубом защитника стал СКА рэпера Басты. Также он играл за «Бамовец» и FC BUS.