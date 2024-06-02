Месси, Суарес и Альба забили, но «Майами» не победил. Теперь звезды уедут на Кубок Америки

Герой матча – Альба.

«Интер Майами» притормозил: 1:3 в прошлом туре с «Атлантой» , а теперь 3:3 с «Сент-Луис Сити». Причем флоридцам пришлось отыгрываться – получилось только в концовке матча.

Ничью вырвал Альба: отдал по ассисту Месси и Суаресу, а затем забил сам. У Луиса еще и автогол

«Интер» в очередной раз пропустил первым. Пришлось отыгрываться уже с 15-й минуты.

Получилось на 25-й: Месси заставил побегать за собой защитников соперника, перевел на Альбу, получил ответную передачу и в касание с линии штрафной пробил точно в цель.

Таймкод – 0:40.

В концовке первого тайма команды вновь обменялись голами.

Сначала «Сент-Луис» снова вышел вперед: отличился парень с необычным именем – Индиана Василев. Американец с болгарскими корнями, воспитанник «Астон Виллы» и бывший игрок «Интер Майами» (2021-2022). Забитый гол Василев не праздновал.

Дальше за дело снова взялась звездная тройка: Месси прошел на дриблинге нескольких игроков, отдал налево Альбе, а тот прострелил вдоль ворот на Суареса. Луису осталось только попасть в пустые – 2:2.

Во втором тайме Суарес отличился уже со знаком минус. После подачи углового он эффектно отправил мяч в свои ворота.

Роль спасителя на себя взял Альба: на 85-й минуте он выскочил один на один с вратарем и зажег 3:3. В оставшееся время «Интер» мог даже вырывать и победу.

У Месси и Суареса по 12 голов в МЛС. Теперь «Интеру» играть без них

Лео в 15 матчах сезона набрал уже 25-е (14+11) очко по «гол+пас». В МЛС у него с Суаресом по 12 голов. Больше в лиге только у Кристиана Аранго из «Реал Солт Лэйка» (16) и Кристиана Бентеке (13) из «Ди Си Юнайтед». Месси один из лидеров МЛС по ассистам.

Тренер Тата Мартино предупреждал: задача набрать как можно больше очков, пока не начался Кубок Америки. «Интер» сохранил лидерство, но «Цинциннати» отстает всего на два очка при двух играх в запасе.

В ближайшее время «Интеру» придется непросто: лидеры разъезжаются по сборным, а МЛС не делает паузы. Месси, Суарес и хорошо влившийся в команду парагваец Матиас Рохас отправляются на подготовку к Кубку Америки, а Бенха Кремаски и Диего Гомес собираются на Олимпиаду.

Лео не придется далеко ездить: подготовка сборной Аргентины запланирована на базе «Интера», а контрольные матчи с Эквадором (10 июня), Гватемалой (14 июня) и сам турнир пройдут в США.

Если аргентинцы дойдут до финала, то Месси будет не доступен для клуба до середины июля. Под угрозой шесть матчей до 18 июля, но отпуск звезд может затянуться и дальше. Обычно после таких турниров игрокам дают время на отдых и восстановление.

Статистика не радует «Интер»: после переезда в МЛС Месси пропустил 14 матчей – и команда выиграла всего три из них.

Фото: Gettyimages.ru /Megan Briggs