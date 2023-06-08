Лионель Месси будет играть за «Интер Майами» – это главная новость из интервью для Mundo Deportivo и Diario Sport.

Но внутри еще много важного.

Мы выбрали главное. Цитаты Месси – с сокращениями и акцентом на самом главном.

Да, Лео переходит в «Интер Майами». Но почему?

«Я принял решение перейти в «Майами». Я все еще не уверен, закрыта ли сделка на 100% или чего-то не хватает, но что ж, мы решили проложить маршрут туда».

« Если бы дело было в деньгах, я бы уехал в Аравию или куда-нибудь еще . [Сумма по контракту с «Аль-Хилалем»] казалась мне очень большими деньгами. Правда в том, что решение было принято по другим причинам, а не из-за денег».

А как же Бускетс и Альба? Это разные истории

«Говорили, что я поеду с ними в Саудовскую Аравию, что уже все решено. Нет, каждый думает о собственном будущем.

Я знал, что они собираются делать, но мы никогда не договаривались о том, что поедем куда-либо вместе. Я принял решение самостоятельно ».

Хотел вернуться в «Барселону», но выбрал спокойствие семьи

«Мне очень хотелось вернуться, но, учитывая то, как я уходил из команды, через что пришлось пройти, мне не хотелось сталкиваться с этим снова: ждать, что будет дальше, оставлять свое будущее в чьих-то руках . Я хотел принять решение самостоятельно, принимая во внимание свои потребности, потребности семьи.

Когда я уходил, Ла Лига тоже была согласна меня зарегистрировать, но в итоге этого не сделали. Я боялся, что все повторится. Тогда мне пришлось долгое время жить в парижском отеле с семьей, с детьми, которым надо ходить в школу.

Мне хотелось принять решение самому, вот почему возвращения в «Барселону» не произошло. Я бы очень этого хотел, но это невозможно. К тому же сейчас я хочу уйти от излишнего внимания, больше думать о своей семье .

Последние два года для нашей семьи прошли плохо, я был не рад. Я провел потрясающий месяц после победы на ЧМ-2022, но в остальном это был сложный период».

Переговоры с «Барсой» шли через Хави

« Я разговаривал с Жоаном Лапортой максимум один-два раза. В основном общение шло через Хави . Мы говорили о том, действительно ли он хочет, чтобы я вернулся, будет ли это полезным для команды и для него самого».

[О чувствах, когда его имя скандировали на «Камп Ноу»]: «Это было красиво. Мне хотелось бы попрощаться так, как это делали Бускетс и Альба или Хави с Иньестой , но [когда я уходил], была пандемия, люди не могли приходить на стадион. Так что я был очень счастлив, когда слышал все это. Хотя и странно: слышать, но не быть на «Камп Ноу»».

Сделала ли «Барса» все для возвращения?

«Ну, не знаю, это их проблема. Честно, не знаю.

Знаю только то, что обсуждал с Хави. Говорят, теперь они получили разрешение лиги. Но еще раз скажу: решение зависело не только от этого. Клуб не смог со стопроцентной уверенностью гарантировать, что я могу вернуться ».

«Есть ли сейчас люди, которые не хотели бы моего возвращения? Такие люди есть, как и тогда, когда они не хотели, чтобы я оставался . Я знаю многих, кто хотел, чтобы я вернулся – они говорили об этом публично. Но есть и те, кто этого не хочет. Им кажется, что мое возвращение не пойдет клубу на пользу».

В Европе другие варианты не нужны – только «Барса». С Хави много обсуждали дела команды

«По правде говоря, у меня были предложения от другой европейской команды, но я даже не рассматривал их, потому что в Европе собирался играть только за «Барселону» .

После победы на ЧМ-2022 и невозможности попасть в «Барсу» я решил перейти в американскую лигу, чтобы жить футболом по-другому и получать больше удовольствия от повседневной жизни .

Конечно, [я хочу] и дальше побеждать. Но в более спокойной обстановке».

«Я наблюдал за «Барселоной» весь сезон и хотел, чтобы она победила, как и все фанаты клуба. Много общался с Хави – в том числе обсуждали некоторые матчи, говорили после игр, оценивали разные ситуации. Мы много общались с тех пор, как он стал тренером».

Расставание с «Барселоной» было сложным

«Тяжелое решение. Мы с семьей жили в иллюзии того, что я смогу остаться в Испании: я тренировался, дети ходили в школу, был свой распорядок. В ночь перед подписанием нового контракта мне сказали, что заключить его невозможно, и я должен покинуть клуб. Пришлось в спешке принимать решение о переходе в другой клуб и проходить через все, что мы прошли».

«История с «Барселоной» – это рана, которая кровоточит? Немного, да. Из-за того, что не смог попрощаться с болельщиками, как хотелось бы. Мне кажется, я заслужил это. Как заслужили игроки, которых я называл ранее.

Мне хотелось уйти таким же образом. Кто-то мог бы подумать, что я плохой парень из фильма – не хотелось бы выглядеть таким, все обстояло не так. Потому я хотел попрощаться с людьми, которые жили клубом, многое с ним преодолели ».

Период в «ПСЖ»: тяжелый год, комфортные полсезона и непонятные чувства

«Чувства смешанные. Правда заключается в том, что первый год был очень тяжелым по ряду причин. В первой половине второго сезона я чувствовал себя очень хорошо, мне было очень комфортно в этом клубе, в этом городе. Нашей семье было хорошо.

В середине сезона – чемпионат мира, он в какой-то мере повлиял на все команды. Я ждал иного финиша, но и в целом это были сложные два года. Теперь они позади».

Решение [уехать из Парижа] принял не я один, а вся семья. Они уже адаптировались в городе, у детей в школе появились друзья, сложно теперь расставаться».

Лео думает о «Барселоне» и собирается вернуться. Как минимум в город

«Я хотел бы быть ближе к клубу. И собираюсь жить в Барселоне. Это то, что мы четко определили с женой и детьми .

Не знаю когда, но, надеюсь, в какой-то момент я смогу помочь клубу, потому что я всегда его любил. Я ценю любовь людей, которую чувствовал на протяжении карьеры.

Так что да, я хочу быть там».

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Jasper Juinen; globallookpress.com/Panoramic, Bagu Blanco via www.imago-images.de, Matthieu Mirville