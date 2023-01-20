Дубль Роналду, гол Месси уже на 3-й минуте. Возможно, последняя встреча Лео и Криштиану 🔥

Гиганты.

В Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, сыграли шумный товарищеский матч – объединенная команда звезд «Аль-Хилаля» и «Аль-Насра» против «ПСЖ». Получилось мощное ностальгическое шоу. Бизнесмен, заплативший 2,6 млн долларов за ВИП-билет, точно остался доволен.

Матч преподносили как последнюю встречу Криштиану Роналду и Лионеля Месси на поле. И фотографы прежде всего ловили главных героев рядом.

«ПСЖ» выставил больших звезд в старте: трио Неймар, Месси и Мбаппе плюс Навас, Хакими, Маркиньос, Рамос.

Криштиану же получил шанс во втором тайме наиграть комбинации с Талиской, одноклубником по «Аль-Насру» и фронтменом команды до переезда Роналду.

Кое-где Месси и Роналду выглядели напряженно, но перед матчем они обнялись.

Месси высказался первым – гол уже на 3-й минуте!

Роналду продолжил вечную гонку спустя полчаса, реализовав пенальти. Сам и заработал: Криштиану получил кулаком в лицо от Кейлора Наваса в верховой борьбе.

«Siuuuu!», – Саудовская Аравия привыкает к фирменному празднованию Криштиану. В первом тайме Роналду забил дважды!

Ох, сколько же на фото таланта.

А вот Неймар пенальти не реализовал – взял вратарь.

Кажется, старые друзья обычно не так ведут себя после разлуки. Но это же Серхио Рамос.

Сохранность лица Роналду после встречи с кулаком Наваса проверяет Мбаппе. Килиан, кстати, не потерялся на фоне идолов – 1+2.

Мегазвезды не задержались до конца. Сначала заменили Роналду, признанного игроком матча:

Затем – лидеров «ПСЖ» (Месси, Неймар и Мбаппе покинули поле одновременно).

Но мы уже получили все, что хотели. Ведь так?

Команда звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» – «ПСЖ» – 4:5 (2:2)

Голы: 0:1 – Месси (3), 1:1 – Роналду (34, с пенальти), 1:2 – Маркиньос (43), 2:2 – Роналду (45+6), 2:3 – Рамос (53), 3:3 – Чжан Хен Су (56), 3:4 – Мбаппе (60, с пенальти), 3:5 – Экитик (78), 4:5 – Талиска (90+4).

«ПСЖ»: Навас (Доннарумма, 62), Хакими (Пембеле, 62), Маркиньос (Данилу, 46), Рамос (Битшиабу, 62), Бернат, Руис (Мендеш, 62), Солер (Гарби, 62), Саншеш (Витинья, 46), Неймар (Заир-Эмери, 62), Месси (Кари, 62), Мбаппе (Экитик, 62).

Звезды «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»: Аль-Овайс, Чжан Хен Су, Аль-Булайхи, Аль-Ганам (Аль-Авджами, 46), Абдельхамид, Густаво (Отайф, 85), Аль-Хайбари (Канно, 61), Мартинес (Каррильо, 61), Марега (Талиска, 46), Роналду (Матеус Перейра, 61), Аль-Досари (Аль-Наджи, 85).

Незабитый пенальти: Неймар (45+3).

Удаление: Бернат (39).

Фото: East News/FRANCK FIFE / AFP, FRANCK FIFE / AFP; REUTERS/Ahmed Yosri