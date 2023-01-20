Лео и Криш
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Дубль Роналду, гол Месси уже на 3-й минуте. Возможно, последняя встреча Лео и Криштиану 🔥

Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Лионель Месси Лионель Месси
Аль-Хилаль Аль-Хилаль
ПСЖ ПСЖ
Неймар Неймар
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Гиганты.

В Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, сыграли шумный товарищеский матч –  объединенная команда звезд «Аль-Хилаля» и «Аль-Насра» против «ПСЖ». Получилось мощное ностальгическое шоу. Бизнесмен, заплативший 2,6 млн долларов за ВИП-билет, точно остался доволен.

Матч преподносили как последнюю встречу Криштиану Роналду и Лионеля Месси на поле. И фотографы прежде всего ловили главных героев рядом. 

«ПСЖ» выставил больших звезд в старте: трио Неймар, Месси и Мбаппе плюс Навас, Хакими, Маркиньос, Рамос. 

Криштиану же получил шанс во втором тайме наиграть комбинации с Талиской, одноклубником по «Аль-Насру» и фронтменом команды до переезда Роналду.

Кое-где Месси и Роналду выглядели напряженно, но перед матчем они обнялись. 

Месси высказался первым – гол уже на 3-й минуте!

Роналду продолжил вечную гонку спустя полчаса, реализовав пенальти. Сам и заработал: Криштиану получил кулаком в лицо от Кейлора Наваса в верховой борьбе.

«Siuuuu!», – Саудовская Аравия привыкает к фирменному празднованию Криштиану. В первом тайме Роналду забил дважды!

Ох, сколько же на фото таланта.

А вот Неймар пенальти не реализовал – взял вратарь. 

Кажется, старые друзья обычно не так ведут себя после разлуки. Но это же Серхио Рамос.

Сохранность лица Роналду после встречи с кулаком Наваса проверяет Мбаппе. Килиан, кстати, не потерялся на фоне идолов – 1+2. 

Мегазвезды не задержались до конца. Сначала заменили Роналду, признанного игроком матча:

Затем – лидеров «ПСЖ» (Месси, Неймар и Мбаппе покинули поле одновременно).

Но мы уже получили все, что хотели. Ведь так?

Команда звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» – «ПСЖ» – 4:5 (2:2)

Голы: 0:1 – Месси (3), 1:1 – Роналду (34, с пенальти), 1:2 – Маркиньос (43), 2:2 – Роналду (45+6), 2:3 – Рамос (53), 3:3 – Чжан Хен Су (56), 3:4 – Мбаппе (60, с пенальти), 3:5 – Экитик (78), 4:5 – Талиска (90+4).

«ПСЖ»: Навас (Доннарумма, 62), Хакими (Пембеле, 62), Маркиньос (Данилу, 46), Рамос (Битшиабу, 62), Бернат, Руис (Мендеш, 62), Солер (Гарби, 62), Саншеш (Витинья, 46), Неймар (Заир-Эмери, 62), Месси (Кари, 62), Мбаппе (Экитик, 62).

Звезды «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»: Аль-Овайс, Чжан Хен Су, Аль-Булайхи, Аль-Ганам (Аль-Авджами, 46), Абдельхамид, Густаво (Отайф, 85), Аль-Хайбари (Канно, 61), Мартинес (Каррильо, 61), Марега (Талиска, 46), Роналду (Матеус Перейра, 61), Аль-Досари (Аль-Наджи, 85).

Незабитый пенальти: Неймар (45+3).

Удаление: Бернат (39).

Вспоминаем матчи Роналду против Месси: гол в финале ЛЧ, хет-трик на «Бернабеу» и разгром «Барсы» на пустом стадионе

Фото: East News/FRANCK FIFE / AFP, FRANCK FIFE / AFP; REUTERS/Ahmed Yosri

34 комментария

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Имя Фамилия
Криштиану полностью затмил меси в этом матче. Месифаны ожидали уничтожение несыгранных арабских любителей и покер меси, под каждой веткой смаковали грядущую игру, а в итоге пришлось смотреть как Криштиану в свои 38 лет даёт просраться целому составу суперзвёзд 👑
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dageorgio
Один выиграл ЧМ и идет за "Ушастым" очередным, а второй будет наигрывать связку с Талиской)))
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Имя Фамилия
Фантики меси на 3-й минуте: унижение Роналду 🤣
Фантики меси после после дубля КриРо: никому не нужный матч 😑
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Руслан Мусагалиев
Ответ Мікалай Ланец
Очень сильно напоминает Матч легенд или к примеру прощальный матч. Ностальгия одним словом. Акцент нужен не на Роналду, Рамосе, Талиско, а на Мбаппе, Месси и Неймаре За ними какое-никакое будущее есть. За Роналду уже нет.
Да погоди, через год ПСЖ выкупит Рона, и будет ПСЖ - галактикос, а то как то пресновато в атаке французов...ой арабов )))
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Руслан Мусагалиев
Ответ Marcs
Никто, кроме фанов Роналду, не относится к этому матчу серьезно😂
Особенно ты, который не поленился здесь отметиться )))
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Raul7Realmadrid
Ответ Igor Ivanov
Криш первый на фото. Он уже капитаном стал? Вот прям так сразу? Норм у них там игроки и атмосфера, если всё вот так просто )))
Там формирование из двух арабских клубов. Думаю, в таком матче не столь важно кто носит повязку.
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Артем Дроздов
Ничосе, даже удаление было
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zqpqx9kkf6
👍⚽️
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Ольга Иванова
Ответ Мікалай Ланец
Очень сильно напоминает Матч легенд или к примеру прощальный матч. Ностальгия одним словом. Акцент нужен не на Роналду, Рамосе, Талиско, а на Мбаппе, Месси и Неймаре За ними какое-никакое будущее есть. За Роналду уже нет.
Месси уже то же на излете, он постепенно сдает и это очень заметно. Физически на весь сезон не хватает, много матчей тупо проваливает. Все это не столь заметно, так как французская лига не столько динамичная, как Премьер лига и общий уровень ПСЖ слишком высок на общем фоне! Чемпионат мира - это его финальный аккорд!
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Kanonir152
Роналду - пенальти. Ну конечно. Ну конечно же!
+4
-4
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Пирс Морган
Ответ Igor Ivanov
Криш первый на фото. Он уже капитаном стал? Вот прям так сразу? Норм у них там игроки и атмосфера, если всё вот так просто )))
Да, еще Абубакара выпнули) Дрим тима)
+4
-3
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Marcs
Никто, кроме фанов Роналду, не относится к этому матчу серьезно😂
Поэтому мессифаны усираются в ветках))
+2
-1
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Мікалай Ланец
Очень сильно напоминает Матч легенд или к примеру прощальный матч.
Ностальгия одним словом.
Акцент нужен не на Роналду, Рамосе, Талиско, а на Мбаппе, Месси и Неймаре
За ними какое-никакое будущее есть. За Роналду уже нет.
+11
-8
+3
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Christos NB
Ответ Мадрид наказывает!
И даже в последней встрече Криш по традиции уделал Мутагена лабораторного))
где уделал если его команда проиграла это во первых во вторых Месси заработал пенальти но отдал пробить своему партнеру
0
-1
-1
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Igor Ivanov
Криш первый на фото. Он уже капитаном стал? Вот прям так сразу? Норм у них там игроки и атмосфера, если всё вот так просто )))
+3
-4
-1
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ymuller
Побольше бы таких матчей
+3
0
+3
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Ramin Mamedov
Ответ Мадрид наказывает!
И даже в последней встрече Криш по традиции уделал Мутагена лабораторного))
лол, типичный фанат Роналду - команда проиграла, но главное, что он забил больше))
+1
-1
0
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Caterina
Ответ Dmitry Shaolin
Мбаппе штатный пенальтист
Неймар ему первый пенальти предложил. Зря отказался)
+1
-1
0
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Роман
Игра была двух 🐐🐐
Конечно, было эпичное противостояние за всю карьеру.
Кто знает, может это был их последний матч между собой.
+1
-2
-1
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Дмитрий Шумак
Показуха и понты...ПСЖ в Чемпионате отрыв растеряли, зато поиграли с дворовой командой...
+4
-4
0
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Роман
Игра хорошая. Приятно было смотреть. Огненный матч с Криро и трио Месси, Мбаппе, Неймар.
+3
-2
+1
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Машина Мощная
можно теперь считать что Al Benaldo Чемпион Мира? он же забил аж два гола, а GOAT всего один. чем не аргумент??
0
-3
-3
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Dmitry Shaolin
Ответ davidoser
Месси так пытался затмить Роналду, что даже не стал пробивать пенальти(даже который сам заработал)
Мбаппе штатный пенальтист
+4
0
+4
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Великолепная Семёрка
Криш конечно классно сыграл,первый матч,в команде которую только сегодня собрали против топового и сыгранного ПСЖ!
Думаю он много еще забьет и дойдет до 1000 голов за карьеру.
+3
-5
-2
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danik 258808
Ответ Marcs
Никто, кроме фанов Роналду, не относится к этому матчу серьезно😂
Никто вообще это не воспринимает серьезно, кроме отбитых персофанов
+2
-2
0
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