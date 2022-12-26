«Роналду перейдет в Саудовскую Аравию» – внезапный инсайд Эрдогана. Откуда президент Турции может знать?
25 декабря в сагу о возможном переезде Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию неожиданно вклинился президент Турции – цитата Реджепа Эрдогана вдруг прозвучала как инсайд.
Откуда у него информация?
Что и где Эрдоган сказал про Роналду?
Президент Турции поехал встречаться с турецкой молодежью на северо-восток страны. Он открыл несколько проектов и встретился со студентами Университета Ататюрка в Эрзуруме, сделал несколько политических заявлений – одно из них оказалось связано с Роналду. Эрдоган заодно прокомментировал выступление португальца на ЧМ-2022:
«Зря с Роналду так поступили. К сожалению, на него наложили политические санкции. Выпуская такого футболиста во втором тайме на 15 минут или полчаса, они разрушили его психологию и вытянули из него энергию».
Потом президент Турции уточнил: «Роналду – тот, кто поддерживает палестинцев». На чем основано это утверждение, он не пояснил.
А еще Эрдоган заявил: «Согласно информации, которую я получил, Криштиану Роналду перейдет в Саудовскую Аравию». Причем добавил, что в будущем примеру последует и Килиан Мбаппе, но даты не назвал.
Эрдоган, Роналду, Палестина – где тут связь?
Давайте разбираться, почему вообще Криштиану Роналду и Реджеп Эрдоган в одном тексте, в одной теме и в одном предложении.
Осенью 2021-го по соцсетям разлетелась фотография из самолета: португалец держит книгу Эрдогана «Более справедливый мир возможен». Оказалось, это техничный фотошоп. На самом деле снимок сделали на год раньше, а читал Роналду совсем другую книгу (справа правильный вариант).
С Палестиной можно проследить только такую связь: у португальца есть фото (настоящее!) в шарфе с флагом Палестинской футбольной ассоциации.
К политике это отношения не имеет: Роналду встречался с делегатами ассоциации и ее президентом Джибриль Раджубом.
Тем более что Роналду дарил майку и бывшему министру иностранных дел Израиля – Исраэлю Кацу.
Еще одно сфабрикованное изображение показали в 2011-м на иранском телевидении: Роналду якобы держит плакат в поддержку Палестины с флагом этой страны.
На самом деле это был плакат в поддержку испанского города Лорка, пострадавшего от землетрясения.
Фэйком оказалась и информация о том, что Роналду перечислил Палестине $1,5 миллиона после продажи «Золотой бутсы». Криштиану никогда не делал никаких публичных заявлений об израильско-палестинском конфликте.
Эрдоган сам играл в футбол 12 лет, а в Турции его имя связывают с «Истанбулом»
Известно, что президент Турции был на ЧМ-2022. Он ездил на матч открытия и на финал. Вероятно, инсайды про Криштиану – примерно оттуда, источники наверняка в высоких азиатских политических кругах.
Там же на встрече в Эрзуруме он делился впечатлениями: «Аргентина здорово провела серию пенальти». А еще поддержал французского президента: «Я сказал: «Макрон, не расстраивайся. Аргентина была хороша».
Эрдоган любит футбол и в детстве мечтал стать футболистом. Мечта сбылась лишь отчасти – играл 12 лет, но в любительском клубе. Ходили легенды, что его – футболиста – хотел забрать себе «Фенербахче», хотя верят в это немногие. А еще популярна версия, что он – уже как политик – сам желал подмять «Фенербахче» под себя.
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Два года назад чемпионат Турции выиграл «Истанбул Башакшехир» – этот клуб давно ассоциируется с Эрдоганом: среди руководителей находятся близкие ему люди, а спонсоры связаны с его партией. Команда пять сезонов подряд не опускалась ниже четвертого места, а на шестой – выиграла лигу.
Правда, после своего чемпионского сезона «Истанбул» рухнул на 12-е место, да и в предыдущем не сумел подняться в тройку – стал четвертым.
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Сейчас «Истанбул» идет четвертым – вровень с «Адана Демирспор», бывшей командой Артема Дзюбы, чуть отстает от «Фенербахче» и «Галатасарая».
А что там у Роналду с Саудовской Аравией?
Еще во время ЧМ-2022 ходили слухи о щедром предложении от саудовского клуба «Аль-Наср» и предварительном согласии на переход ради 200 миллионов евро в год. Инсайдер Фабрицио Романо утверждал, что в процесс вмешался «Аль-Хилаль».
Прошел месяц, Криштиану все еще без клуба. Что пишут сейчас:
• За пару дней до финала ЧМ Джанлука ди Марцио говорил: предложение есть только от «Аль-Насра», 200 млн на 2,5 года.
• Романо писал, что Роналду ждал предложений из Европы. Информация Metro: европейским клубам он неинтересен из-за возраста, скандального ухода из «МЮ», перевода в запас сборной и высоких требований по зарплате.
• Marca добавляет, что в «Аль-Насре» Роналду ждут до конца декабря.
• Журналист Бруну Андраде сообщил, что менеджер футболиста Рикарду Регуфе провел встречу в штаб-квартире этого клуба.
• Глава совета директоров «Аль-Насра» Мусли Аль-Муаммар удивил всех, спросив: «Кто такой Роналду?» Но спортивный директор клуба Марсело Салазар про португальца знает: «Переговоры имеют колоссальное значение, причем не только для клуба, но и для всей страны, а также мирового футбола». Звучит как туманное подтверждение в заинтересованности.
• По данным CBS Sports, «Аль-Наср» уже назначил дату медосмотра и забронировал жилье для Роналду и его представителей.
Пока все близится к тому, что Роналду действительно продолжит карьеру в Азии. Верите, что это случится под Новый год?
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Фото: globallookpress.com/IMAGO/Turkish presidency apaima; Gettyimages.ru; REUTERS/Molly Darlington; instagram.com/cristiano; twitter.com/Africa4Pal; twitter.com/Israel_katz; twitter.com/satrayni
Эрдоган, как и ВВП, что вижу, то пою, на чём утверждения основаны не поясняю. Турецкая лира - наглядный результат деятельности этого эффективного менеджера, который ездит " открывать несколько проектов". Как и ВВП, любитель открытия новых индюшатен ;-)