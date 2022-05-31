Лео и Криш
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Месси объясняет плохой сезон: был не готов к переезду в холодный Париж, адаптации помешал ковид, вылет из ЛЧ – удар

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Лео скучает по Агуэро.

Лео Месси не так часто дает интервью. Но аргентинскому изданию TyC Sport везет – семикратный обладатель «Золотого мяча» обычно выбирает именно их для больших бесед в паузы на международные матчи или межсезонье.

Так получилось и в этот раз: перед Финалиссимой (матчем между Аргентиной и Италией) Лео поговорил о сборной, «ПСЖ», «Барселоне», Мбаппе, Левандовски и даже победе «Реала» в Лиге чемпионов.

Мы выбрали самые важные цитаты.

Лео и Антонелла не были готовы к переменам прошлым летом. Переезд в Париж смазал радость от Копы

По словам Месси, ему и семье тяжело далась смена Барселоны на Париж. Прошлое лето вообще было необычным для Лео.

«После Копы была радость из-за того, что взял долгожданный трофей со сборной. Хотя обычно лето выдавалось грустным – из-за проигранных финалов.

Я рассчитывал, что дальше все будет как раньше... Как было и в прошедший год с «Барселоной». Как и всю мою предыдущую жизнь. Прямо посреди радости от победы случилась вся ситуация с переездом. Никогда не думал, что буду играть за какой-то клуб кроме «Барселоны». Перемены в жизни дались тяжело».

Месси и жене непросто дается быт в Париже.

«На удивление, дети быстро привыкли к новому городу – в отличие от нас с Антонеллой. Помню первый день, когда мы отвезли их в школу. Они ушли и мы заплакали. Мы не понимали, что мы делаем здесь, почему случилось то, что случилось.

В Барселоне у меня было все. Я приехал туда совсем юным – и прожил там больше, чем в Аргентине. Правда в том, что я не хотел ничего менять».

Лео пожаловался на зиму в Париже – гораздо холоднее, чем в Испании. Поэтому в инстаграме Месси так много фотографий с детьми на ковре и у камина, они искали больше тепла в обществе друг друга.

Лионеля подкосили травма колена и коронавирус

Месси долго набирал форму из-за того, что пропустил предсезонку и прибыл в клуб поздно. Потом были проблемы с коленом, которые беспокоили 3-4 матча. Только к зиме Лео почувствовал, что он в форме – и тут же подхватил коронавирус.

«Я действительно тяжело перенес болезнь. Симптомы были как у всех, я думаю: кашель, боль в горле, лихорадка. Но осложнения коснулись легких. Из-за этого я не мог тренироваться. Еще полтора месяца после болезни я не мог даже бегать, потому что легкие были в плохом состоянии. Я форсировал восстановление – и сделал только хуже».

Поражение от «Реала» – сильный удар

Месси очень переживал из-за вылета уже в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У нас были грандиозные амбиции в ЛЧ. Учитывая то, как складывался тот матч (1:0 в Париже, 1:3 – в Мадриде с камбэком «Реала» после 61-й), итоговый результат стал для нас ударом. Поражение от «Реала» нас прибило. При всем уважении к «Реалу» – а они победители Лиги чемпионов, – они не были лучшими в этом розыгрыше, но при этом всех обыграли.

Я очень хорошо знаю «Реал», был рядом с ними всю жизнь. И я понимал, что что-то подобное может случиться – они забивают гол из ничего и меняют игру».

Месси признался, что выиграть Лигу чемпионов – все еще цель.

Свист в адрес Месси и Неймара – неприятно, но Лео понимает болельщиков

Еще один неприятный момент сезона «ПСЖ» – свист фанатов в адрес Месси и Неймара. Лионелю было неприятно.

«Подобное для меня было в диковинку, непривычная ситуация. В «Барселоне» я с таким не сталкивался, там было совсем наоборот. Недовольство людей игроками было понятно, потому что с «ПСЖ» подобное случается не первый год, команда не впервые вот так вылетает из Лиги чемпионов, так что недовольство логично.

Согласен я или нет со свистом в мой адрес и в адрес Неймара, нам досталось больше всего. Но что было, то было».

Больше всего Лео расстроило, что свист слышала семья, которая была на стадионе.

Лео считает, что заслужил прошлогодний «Золотой мяч». В этом году фаворит – Бензема

На церемонии вручения «Золотого мяча» Лео сказал, что награду за 2020-й должен был выиграть поляк – Роберт в ответ засомневался в искренности слов.

Сейчас Месси пояснил: в 2020-м считает лучшим Левандовского, а вот в 2021-м – себя!

«Каждый имеет право говорить то, что думает. Я не разделяю мнение Роберта, но и не придаю этому большого значения. Пусть говорит что хочет – мне неинтересно. То, что я сказал на церемонии вручения, было от чистого сердца – я действительно считаю, что он заслужил награду за предыдущий год. Но в год, когда приз выиграл я, он не был лучшим».

Насчет фаворита грядущего «Золотого мяча» у Месси вообще нет сомнений.

«Совершенно очевидно, что Бензема провел впечатляющий сезон и завершил его победой в Лиге чемпионов, будучи ключевым игроком во всех матчах плей-офф».

Скучает по Агуэро

Одно из самых печальных для Лео событий сезона – окончание спортивной карьеры Серхио Агуэро.

«Мы не знали, что с ним произошло: наблюдали за всем издалека и не понимали ситуацию. Потом я поговорил с ним – оказалось, все могло закончиться куда хуже. Наверное, наедине с собой он тяжело пережил все это. Сейчас он наслаждается жизнью.

В чем ощущается его отсутствие? Во всем. Мы были особенно близки в сборной: вместе просыпались, вместе засыпали. Я особенно по нему скучаю, но и всей команде его не хватает. Даже несмотря на то, что Кун стал спокойнее, он все равно выделялся».

Про сборную: хочет победить на Финалиссиме и пока не думал насчет ЧМ-2026

Летом сборная Аргентины выиграла Копа Америка, а теперь претендует и на еще один трофей – Финалиссиму. По словам Лео, к матчу против итальянцев относятся максимально серьезно – это шанс забрать престижный и вполне официальный кубок.

Еще Лионель защитил южноамериканские команды – по ним недавно прошелся Мбаппе (указал на недостаток конкуренции и сказал, что в Европе футбол развит гораздо лучше). Килиану уже ответил Фабиньо, а теперь еще и Месси добавил контраргументов.

«Я не слышал, как Килиан это сказал, внутри команды мы не говорили на эту тему. Но я обсуждал это с испанскими одноклубниками по «Барсе», когда возвращался из сборной. Они говорили, что могли вообще не отобраться на ЧМ, если бы играли в Южной Америке.

Колумбия, Венесуэла, жара, высоты... Везде разные условия – это делает отбор сложнее. Вдобавок к тому факту, что в соперниках великолепные команды с классными футболистами. Я думаю, что мы готовы сыграть против любой европейской сборной».

Месси заявил, что группа на ЧМ-2022 будет непростой: Мексика, Саудовская Аравия, Польша – Лео называет их непростыми соперниками. И пока не загадывает на будущее.

«Сначала давайте сыграем на чемпионате мира, а там посмотрим, доиграю ли я до ЧМ-2026. Многое может произойти. После этого мундиаля я тщательно обдумаю будущее».

Фотоальбом дружбы Месси и Агуэро: с 2005-го жили в одной комнате в сборной, вместе сидели в самолете и даже занимались на соседних тренажерах

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