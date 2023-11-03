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Слон, Мазур, Стиль, Маврин или кто-то другой? Выбирай лучших игроков года в медиафутболе

Winline Media Football Awards Winline Media Football Awards
«Манна» Станислав Манаев «Манна» Станислав Манаев
ФК 10 ФК 10
Иван Зириков Иван Зириков
«Алекс Нани» Делио Ндонгмо «Алекс Нани» Делио Ндонгмо
«Биря» Кирилл Бирюков «Биря» Кирилл Бирюков
ЛФК «Титан» ЛФК «Титан»
Гаучо Гаучо
«Сэмио» Владислав Семенов «Сэмио» Владислав Семенов
«Кутуз» Сергей Кутузов «Кутуз» Сергей Кутузов
«Саля» Илья Сальников «Саля» Илья Сальников
«Гудай» Денис Гудаев «Гудай» Денис Гудаев
Илья Мазуров Илья Мазуров
Родина Медиа Родина Медиа
Дмитрий Сычев Дмитрий Сычев
«Слон» Владислав Ослоновский «Слон» Владислав Ослоновский
2Drots 2Drots
Артур Газданов Артур Газданов
Winline Медиалига Winline Медиалига
Илья Давыдов Илья Давыдов
БроукБойз БроукБойз
Василий Маврин Василий Маврин
Алекс Стиль Алекс Стиль
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Медиафутбол Медиафутбол

 Winline Медиалига и Sports.ru продолжают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Следующая номинация – лучший футболист года в медиафутболе.

На приз претендуют все игроки, принявшие участие минимум в двух турнирах за год (учитываются два сезона Winline Медиалиги, BetBoom МКС 2023, Фонбет Кубок России 2023/24). В шорт листе: Слон, Дмитрий Сычев, Гаучо, Манна, Алекс Стиль. Гудай, Саля, Сэмио (все – 2Drots), Мазур, Иван Зириков, Илья Давыдов (все – «БроукБойз»), Артур Газданов, Алекс ( оба – «Родина Медиа»), Василий Маврин («Амкал» / «Титан»), Кирилл Бирюков («Титан» / 2Drots), Кутуз («Титан» / ФК «10»).

Также вы можете вписывать и свои варианты.

Голоса, отданные за игроков, которые не сыграли хотя бы в двух турнирах за год, учитываться не будут.

Голосование стартовало 3 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

 

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