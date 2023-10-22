Эпичная бронза «Эгриси» Уткина: Павлюченко не забил буллит, а все решил прапорщик, которого не отпускали с работы

Василий опять плакал.

Команда Василия Уткина – «Эгриси» – обыграла Fight Nights и вырвала бронзу Winline Медиалиги. Матчи за третье место редко бывают классными, но этот матч получился эпичным.

Единственный гол «Эгриси» забил старший прапорщик. Его не хотели отпускать в Волгоград

«Эгриси и Fight Nights выдали бодрый футбол – обе команды не стеснялись лезть в атаку. «Эгриси» владел мячом активнее и первым заработал пенальти. Сфолили на крайнем форварде Вадиме Сменчугове, и он же реализовал – хладнокровно вонзил в правый угол.

Гол особенно впечатляет, если знать контекст. Сменчугов в «Эгриси» уже несколько лет, а параллельно работает старшим прапорщиком в воинской части. Обычно работа не мешает футболу, но в этот раз начальство не отпускало Вадима в Волгоград. «К сожалению, завтра не лечу с командой... Есть ряд обстоятельств, не зависящих от меня», – написал вингер в пятницу вечером.

«Не секрет, что я работаю в Министерстве обороны, – объяснял Сменчугов (уже из Волгограда) в интервью Sports.ru – И в текущей обстановке у меня небольшие трудности на работе. Изначально мне сказали, что я не смогу полететь. Но я до последнего верил, что смогу быть на матче. Делал все чтобы меня отпустили. И в субботу я узнал, что меня отпускают. Я подошел к начальнику, он мне сказал: «Если еще успеваешь, езжай».

Сменчугову пришлось поторопиться: в 19:15 субботы поездку разрешили, в одиннадцать вечера он сел в самолет в Москве, в час ночи был в Волгограде. И в 15:00 вышел на поле «Волгоград-Арены».

Павлюченко приехал на матч из отпуска: забил пенальти, но не реализовал решающий буллит

Роман Павлюченко – главная звезда Fight Nights. Президент клуба Камил Гаджиев признавался, что платит Роману сумму с шестью нулями за каждое появление на поле. Но в этом сезоне Камил сэкономил – Рома пропустил четвертьфинал против «Амкала» и полуфинал с «Титаном». Виноват семейный отпуск, который Павлюченко запланировал еще до старта сезона.

Но к матчу за третье место Роман вернулся. И не зря – в середине второго тайма он выиграл верховое единоборство в штрафной «Эгриси», скинул мяч своему игроку, а защитник команды Уткина сыграл рукой. Рефери дал пенальти – СуперПав реализовал.

За несколько секунд до конца матча «Эгриси» пронеслись в сантиметрах от гола, но крайний защитник Дасаев попал в каркас.

Основное время закончилось со счетом 1:1.

В Медиалиге нет послематчевой серии пенальти, вместо них – буллиталити. Перед каждой попыткой подбрасывают фишку: выпадает или классический пенальти или буллит.

Отдельное внимание на эпичный буллит капитана «Эгриси» Игоря Струнина. До последнего ждал движения от голкипера, дал как будто сам себе на ход и в последний момент все же затолкал мяч. « Маленький эгрисианский волшебник!» – восхищался комментатор матча Дмитрий Шнякин.

Через четыре попытки у команд было по одному промаху. Пятыми к мячу подошли Павлюченко и Сменчугов. Волнительно – Пав раньше не исполнял буллиты и до матча признавался, что это не совсем его. Как назло, выпал именно буллит.

Первым пошел Роман – растерялся перед голкипером Клюкиным и пробил мимо.

Реакция Уткина – бесценна.

Следующим бил Сменчугов – и легко реализовал. «Проснулся, позавтракал, выиграл бронзу Медиалиги» , – пошутил Вадим после удара.

Уткин плакал, капитан сделал предложение девушке. Эмоции «Эгриси» после бронзы

Первые минуты после победы – максимальная радость «Эгриси».

Бурная радость, у каждого своя. Сменчугов рыдал.

Команда пошла праздновать к болельщикам.

В Волгограде на фан-сектор «Эгриси» пришли около сотни человек.

С лета 2023-го у «Эгриси» новый главный тренер – Илья Лисицын.

Уткин считает, что именно он смог взбодрить команду. «Илья оказался…даже не знаю, с чем сравнить. Как стопка спирта на морозе?» – рассказывал Василий Sports.ru. После матча Лисицына подбрасывали в небо Волгограда.

Еще один из героев – капитан «Эгриси» Игорь Струнин. Он проводит лучший сезон в Медиалиге: два гола, два ассиста. Парня считают самым талантливым игроком «Эгриси», хотя он никогда не играл на профессиональном уровне.

Струнин (как и все в «Эгриси») не привык к большим стадионам. Перед матчем он давал интервью в микст-зоне – журналистка заметила, что Струн дрожит. Оказалось, что Игорь волновался не только из-за футбола.

Когда «Эгриси» завершили основные победные ритуалы, он сделал предложение своей девушке Даше. Она согласилась.

Конечно, все внимание – Василию Уткину.

Василий пропустил матч в Калининграде из-за проблем со здоровьем, но приехал в Волгоград. За игрой наблюдал как обычно – на скамейке, вместе с другом и спортивным журналистом Сергеем Микуликом.

Оператор поймал президента «Эгриси» сразу после победного буллита Сменчугова. Какие эмоции!

Глаза блестели от слез.

Василий спрятал лицо за руками.

И, кажется, все еще не мог поверить в случившееся.

Через несколько минут к Василию подошел президент Fight Nights Камил Гаджиев. Осенью 2022-го Fight Nights и «Эгриси» дебютировали в Медиалиге, и между президентами случился конфликт. Год спустя они пожали руки и тепло обнялись.

«Счастлив. Отдельный праздник, что решающий промах совершил Павлюченко». Первое интервью Уткина после бронзы

Сразу после матча Василий Уткин рассказал об эмоциях корреспонденту Sports.ru Фирузу Анвари.

– Что испытываете сейчас?

– К сожалению, не умею бурно праздновать. Конечно, счастлив. Для меня это очень важный день не только потому, что выиграла команды, но и по личным причинам. Сегодня впервые был на этом стадионе.

Я сюда ехал пять с половиной лет, потому что именно перед матчем в Волгограде на чемпионате мира меня отцепили от комментирования. Сказали, что мне работать на телевидении больше нельзя. Мы приехали сюда, в Волгоград, сели обедать, собирались созваниваться со Слуцким – мы должны были вместе комментировать Англия – Тунис. А когда закончили обедать, мне позвонили и сказали, что им не удалось меня отстоять. Что я, к сожалению, больше не буду комментировать. Это было 18 июня 2018 года. Считай, больше пяти лет. Я добрался до этого стадиона.

Конечно, отдельный праздник, что решающий промах совершил Рома Павлюченко . У нас тоже своеобразные отношения. Я не злопамятен в принципе, но... Я только не понимаю, почему наш вратарь Клюка возился. Если бы он чуть раньше от него пенальти взял, закончили бы без нервов и без серий буллиталити.

Вот и до буллитов все дошло. Кстати, ни одного пенальти не было. Все буллиты и били. У меня много разных чувств.

– Вы бронзовые призеры. За счет чего смогли добиться такого результата?

– У нас хорошая сильная команда, сложился прекрасный коллектив. Все успехи похожи один на другой, свое лицо есть только у неудачников. Не могу сказать по этому поводу ничего принципиально нового. Мне, конечно, очень этого хотелось.

Не ожидал, что пройдем так далеко, останемся на турнире до самого последнего дня. Сейчас я уже понимаю, что мы могли бы быть в финале и биться за чемпионство. Но не получилось, так не получилось.

– Как прошла встреча с Камилом?

– Он подошел, поздравил с победой. Мы обнялись, пожали руки. Остались на взаимоуважении.

Теперь «Эгриси» – бронзовый призер Медиалиги. В январе-феврале 2024-го клуб Уткина сыграет в Кубке ФНЛ – предсезонном турнире команд Первой лиги.