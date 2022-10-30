Забитый пенальти Бабзуниса
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Сбежавший из РПЛ Глушаков, Фил в маске Бейна, капитан Прокоп и пират Маврин: «Амкал» и Reality собрали коллекцию образов

Святослав Мурадов
Юлия Мясникова
Андрей Сибскана Андрей Сибскана
Василий Маврин
Роман Салимов Роман Салимов
Прокоп
Денис Глушаков Денис Глушаков
Reality Reality
Амкал Амкал
Медиалига Медиалига
Медиафутбол Медиафутбол

Матч Winline Медиалиги между «Амкалом» и Reality (4:2) оказался очень зрелищным. Крутой перфоманс в различных костюмах на Хеллоуин, красный мяч и большое количество забитых голов. Кто же организовал это шоу?

Денис Глушаков: полузащитник «Химок» в матче с «Динамо» был заменен уже на 35-й минуте, а затем приехал на МФЛ и сыграл за Reality. Респект, сбежал из РПЛ ради Медиалиги. На поле, правда, ничем не запомнился.

Прокоп: Миша провел прощальный матч за «Амкал», на который вышел с капитанской повязкой. После игры очень тепло попрощался с болельщиками – скоро он уедет в Болгарию играть за «Ботев».

Салим: хавбек дебютировал за «Амкал» – и сразу против бывшей команды. Принципиальности матчу также добавил спор Романа с защитником Reality Мурой. Пари выиграл Салим, так что его бывший одноклубник теперь должен перекрасить бороду в белый.

Второй новичок «Амкала» Кирилл Дубников сделал то, что требуется от нападающего – забил! А потом забил еще. В общем, дубль у Дуба.

Фил Кострубов: босс Reality появился на поле в костюме Бейна и в этом образе настраивал Reality на матч. Команде это не помогло.

Василий Маврин: звезда «Амкала», несмотря на перелом ноги, все же приехал на матч. Но не просто, а в костюме пирата. Травма не мешала ему выбегать на поле и давать советы партерам. Чужому посоветовал бить пенальти туда, где не будет вратаря. Кстати, совет не пригодился – 11-метровый исполнял Левшук. 

Андрей Сибскана: капитан «Амкала» впервые за долгое время не вышел в стартовом составе. Его место занял Прокоп. Речь и о роли капитана, и о позиции на поле. 

Юлия Мясникова: защитница ЖФК ЦСКА впервые присутствовала на матче «Амкала». На поле не вышла, но точно запомнилась ярким образом.

Мура: защитник Reality игру пропускал из-за перебора карточек, но о себе напомнил футболкой с надписью «СНИЧ», которую адресовал Салиму.

 А после матча герои дня отправились праздновать Хэллоуин. Чей костюм круче?

Фото: Winline Media Football League // телеграм-канал «Ты че дурак, кто так снимает?!»

 

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