Сбежавший из РПЛ Глушаков, Фил в маске Бейна, капитан Прокоп и пират Маврин: «Амкал» и Reality собрали коллекцию образов

Матч Winline Медиалиги между «Амкалом» и Reality (4:2) оказался очень зрелищным. Крутой перфоманс в различных костюмах на Хеллоуин, красный мяч и большое количество забитых голов. Кто же организовал это шоу?

Денис Глушаков: полузащитник «Химок» в матче с «Динамо» был заменен уже на 35-й минуте, а затем приехал на МФЛ и сыграл за Reality. Респект, сбежал из РПЛ ради Медиалиги. На поле, правда, ничем не запомнился.

Прокоп: Миша провел прощальный матч за «Амкал», на который вышел с капитанской повязкой. После игры очень тепло попрощался с болельщиками – скоро он уедет в Болгарию играть за «Ботев».

Салим: хавбек дебютировал за «Амкал» – и сразу против бывшей команды. Принципиальности матчу также добавил спор Романа с защитником Reality Мурой. Пари выиграл Салим, так что его бывший одноклубник теперь должен перекрасить бороду в белый.

Второй новичок «Амкала» Кирилл Дубников сделал то, что требуется от нападающего – забил! А потом забил еще. В общем, дубль у Дуба.

Фил Кострубов: босс Reality появился на поле в костюме Бейна и в этом образе настраивал Reality на матч. Команде это не помогло.

Василий Маврин: звезда «Амкала», несмотря на перелом ноги, все же приехал на матч. Но не просто, а в костюме пирата. Травма не мешала ему выбегать на поле и давать советы партерам. Чужому посоветовал бить пенальти туда, где не будет вратаря. Кстати, совет не пригодился – 11-метровый исполнял Левшук.

Андрей Сибскана: капитан «Амкала» впервые за долгое время не вышел в стартовом составе. Его место занял Прокоп. Речь и о роли капитана, и о позиции на поле.

Юлия Мясникова: защитница ЖФК ЦСКА впервые присутствовала на матче «Амкала». На поле не вышла, но точно запомнилась ярким образом.

Мура: защитник Reality игру пропускал из-за перебора карточек, но о себе напомнил футболкой с надписью «СНИЧ», которую адресовал Салиму.

А после матча герои дня отправились праздновать Хэллоуин. Чей костюм круче?

Фото: Winline Media Football League // телеграм-канал «Ты че дурак, кто так снимает?!»