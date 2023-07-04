НБА – лига великанов, но иногда, примерно раз в десятилетие, здесь появляются люди обычного роста, которым удается сломать систему. Их антропометрическая уникальность на фоне остальных баскетболистов сразу же приковывает к ним внимание. Никто из них не претендует на то, чтобы приносить своим клубам титулы или же соперничать с суперзвездами, но само их существование в агрессивной, не подходящей среде – вызов, который они принимают в каждом матче.

Нужно помнить, что указанный рост определен с учетом кроссовок и зачастую завышен для того, чтобы приподнять себя в глазах работодателей (например, со временем переписанные 175 см у Нэйта Робинсона раньше были официальными 172 см, больше похожими на 170 см).

Учитывались только те, кому удалось сыграть в НБА хотя бы 100 матчей.

Айзейя Томас

Рост: 175 см

Матчи в НБА: 550

Статистика: 17,7 очка, 4,8 передачи, 43% с игры

Клубы: «Сакраменто» (2011-2014), «Финикс» (2014-15), «Бостон» (2015-2017), «Кливленд» (2017-2018), «Лейкерс» (2018, 2021), «Денвер» (2018-19), «Вашингтон» (2019-2020), «Новый Орлеан» (2021), «Даллас» (2021), «Шарлотт» (2022)

Томас долго оставался обычным «малышом» – да, он как-то выбил 38 очков в матче и стал первым коротышкой, который набрал трипл-дабл, но все это было в бедовом «Сакраменто», единственном месте в лиге, где хотя бы такое воспринималось на «ура».

Все изменила его встреча с Брэдом Стивенсом и Элом Хорфордом. Томаса так ловко встроили в систему «Селтикс», что в сезоне-16/17 он превратился в «Короля четвертой» – добыл для «Бостона» первое место на Востоке, был третьим по результативности во всей лиге и финишировал на пятом месте в голосовании за MVP. Он даже размечтался о собственном грузовичке с хрустящими долларами. И его приятный шок был понятен: впервые за последние 50 лет зрители увидели, что такая кроха может быть суперзвездой, вытягивающей не самую талантливую команду в самый топ.

Травма бедра и расставание с лучшим тренером в его жизни поставили на этом всем крест. Вторая половина карьеры прошла в стремлении убедить всех, но прежде всего самого себя, что когда-нибудь он еще может повторить нечто подобное.

Нет, не сможет.

Нэйт Робинсон

Рост: 175 см

Матчи в НБА: 574

Статистика: 11,4 очка, 3,0 передачи, 43% с игры

Клубы: «Никс» (2005-2010), «Бостон» (2009-2011), «Оклахома» (2011), «Голден Стэйт» (2011-12), «Чикаго» (2012-13), «Денвер» (2013-15), «Клипперс» (2015), «Новый Орлеан» (2015)

Робинсон – единственный трехкратный победитель конкурса данков. Такое не удавалось ни Джордану, ни Уилкинсу, ни Заку Лавину.

Можно было бы сказать, что данки сделали его звездой. Но нет, звездой Робинсона сделал неуемный характер шоумена, задиры, приколиста: он был меньше всех, но его невозможно было не заметить – то он блокировал Яо Мина, то влезал в драку с Джей Аром Смитом, то конфликтовал с Майком Д’Антони, то ставил через Шакила О’Нила, то блистал в составе дуэта «Шрек и осел» в финале-2010.

Карьера малыша в НБА продлилась 10 лет, но все эти годы его всегда было ну очень много.

Ральф О’Брайен

Рост: 175 см

Матчи в БАА: 119

Статистика: 7,1 очка, 1,5 передачи, 36% с игры

Клубы: «Индианаполис» (1951-52)

Самое классное в мистере О’Брайене – это его прозвище: «картечина», идеально обозначавшее его габариты. Его защитник получил в университете Батлера, где долго оставался единственной звездой, пролезшей в НБА до Гордона Хэйворда.

В лиге у него не сложилось. Он попал в «Индианаполис», ослабленный после дисквалификации Алекса Грозы и Ральфа Бирда, и провел в лиге только два сезона.

Энджело Мьюзи

Рост: 175 см

Матчи в НБА: 161

Статистика: 8,4 очка, 0,7 передачи, 29% с игры

Клубы: «Филадельфия» (1946-49)

По современным понятиям все в Мьюзи вызывает недоумение.

При росте 175 сантиметров он играл не защитника, а нападающего и был вторым по результативности в команде. В роли капитана он привел «Филадельфию» к первому в ее историю чемпионскому титулу в БАА (1947). Его карьера продлилась всего два года и завершилась в 30 лет – он получил работу в фирме, которая распространяет автоматы со снеками.

Его молодость пришла на военные годы – Мьюзи служил на Филиппинах, а потому поиграть в баскетбол он успел совсем не много. Но достаточно, чтобы Sports Illustrated отправил его на третье место среди всех баскетбольных малышей.

Келвин Мерфи

Рост: 175 см

Матчи в НБА: 1002

Статистика: 17,9 очка, 4,4 передачи, 1,5 перехвата, 48% с игры

Клубы: «Рокетс» (1970-1983)

Единственный человек, для которого рост вообще никогда не был проблемой. Он блистал на студенческом уровне – вывел скромный колледж Ниагары во второй раунд Мартовского безумия и набрал 68 очков против университета первого дивизиона. Он также блистал уже на уровне профессиональном – попал на Матч звезд в 1979-м, вывел «Рокетс» в финал в 1981-м, набрал 42 очка в седьмом матче финала конференции против «Сперс», несколько уже побитых рекордов по точности штрафных.

175 см в случае Мерфи – это просто цифра. Он не только не был уязвимым место в защите, а славился ей. Он не только не комплексовал из-за габаритов, но сам удивлял соперников ошеломляющей скоростью, ногами-ракетами, уникальным дриблингом, усложненным за счет того, что в детстве он был чемпионом по батон-твирлингу. Он не только никого не боялся, но сам славился запредельной жесткостью и склонностью к потасковам – в них он считал зазорным бить людей ниже двух метров.

Чарли Крисс

Рост: 173 см

Матчи в НБА: 418

Статистика: 8,5 очка, 3,2 передачи, 43% с игры

Клубы: «Атланта» (1977-81, 1983-1985), «Клипперс» (1981-82), «Милуоки» (1982-84)

Крисс был тем самым пионером, который открыл путь в лигу для Богза, Уэбба и Бойкинса. У него ушло почти 10 лет на то, чтобы просто пробиться в НБА – он выступал в Восточной Баскетбольной Ассоциации, дважды становился там MVP, но все равно не преодолевал сито тренировочных лагерей.

В лигу Крисс проник только в 29 лет и был рад уже самому этому факту: на тот момент никого в истории не было ниже. Хотя к его чести продержался он там аж до 36 – а это для столь маленьких игроков уже само по себе достижение.

Кит Дженнингс

Рост: 170 см

Матчи в НБА: 164

Статистика: 6,6 очка, 3,7 передачи, 44% с игры

Клубы: «Голден Стэйт» (1992-1995)

Несмотря на все два полноценных сезона в НБА, Дженнингс многим запомнился – тем, что был органичной частью легендарных «Уорриорс» эпохи «Ран ТиЭмСи». Только у Дона Нельсона такой коротыш мог быть востребован и получить по 20 минут за игру.

Грег Грант

Рост: 170 см

Матчи в НБА: 274

Статистика: 2,8 очка, 2,7 передачи, 38% с игры

Клубы: «Финикс» (1989-90), «Никс» (1990-91), «Шарлотт» (1991-92), «Филадельфия» (1991-92, 1992-1993, 1995-96), «Вашингтон» (1995-96), «Денвер» (1994-95, 1995-96)

Карьера Гранта в НБА не могла запомниться – ни разу он не играл больше 15 минут. И его присутствие можно было бы списать на моду, заданную Богзом и Уэббом.

Тем не менее Грант – тоже легенда. Главным образом благодаря своему пути в лигу: он вырос в нищете, еще со школьных лет вынужден был работать на рыбном рынке, попал в третий дивизион NCAA…

И все же пробился вопреки всему.

Спад Уэбб

Рост: 168 см

Матчи в НБА: 814

Статистика: 9,9 очка, 5,3 передачи, 1,1 перехвата, 45% с игры

Клубы: «Атланта» (1985-91, 1995-96), «Сакраменто» (1991-95), «Миннесота» (1996), «Орландо» (1998)

Главное достижение Уэбба – в том, что он продержался в НБА аж 11 лет и даже принял непосредственное участие в семиматчевой битве «Хоукс» и «Селтикс» в 1988-м.

Однако звездой его сделало выступление на конкурсе данков. Самый маленький участник в истории вырвал победу у своего одноклубника – Доминика Уилкинса, одного из лучших данкеров всех времен. И добавил яркости своему прозвищу: оказалось, что «Спадом» семья Уэбба прозвала ребенка в детстве из-за того, что он напоминал им советский спутник. Взлетал он действительно не хуже.

Эрл Бойкинс

Рост: 165 см

Матчи в НБА: 652

Статистика: 8,9 очка, 3,2 передачи, 42% с игры

Клубы: «Нетс» (1999), «Кливленд» (1999, 2000), «Орландо» (1999), «Клипперс» (2001-02), «Голден Стэйт» (2002-03), «Денвер» (2003-07), «Милуоки» (2007, 2011), «Шарлотт» (2008), «Вашингтон» (2009-10), «Хьюстон» (2012)

«Самым сложным было преодолеть стереотипы касательно моего роста, – признавал Бойкинс. – Я сделал это исключительно благодаря своей игре. Меня упрекали в том, что я ничего больше не делаю, кроме как бросаю. Я на это отвечал, что если у вас рост – 165 см, и вы в среднем набираете 4 очка и 2 передачи, то вам никто не даст играть по 30 минут в НБА. А вот если вы набираете по 14 очков, то вам отдают должное».

Поверили в Бойкинса только в «Денвере» и то ненадолго. У «Наггетс» был классический разыгрывающий Андре Миллер, но рядом с ним они нашли место для крошечного забивалы. Этого хватило ему, чтобы навсегда вписать имя в историю – он стал самым маленьким игроком, который набрал за матч больше 30 очков.

Маггси Богз

Рост: 160 см

Матчи в НБА: 889

Статистика: 7,7 очка, 7,6 передачи, 1,5 перехвата, 46% с игры

Клубы: «Вашингтон» (1987-88), «Шарлотт» (1988-97), «Голден Стэйт» (1997-99), «Торонто» (1999-2001)

Есть ряд оснований полагать, что, выбирая Богза на драфте под 12-м номером, «Вашингтон» в первую очередь ориентировался на создание медиа-шума. Однако в лиге малыш провел целых 15 сезонов и вошел в число легенд 90-х: появился в «Космическом джеме», запомнился в перспективном составе «Шарлотт» с Лэрри Джонсоном и Алонзо Моурнингом, был любимым игроком и старшим товарищем Стефа Карри.

Обычно у маленьких игроков всегда проблемы в защите, но в НБА Богз сохранил свое дворовое прозвище – «Маггси», то есть «воришка» – так как гиперактивностью и гипернастырностью компенсировал физические недостатки. Опять же до статистической инфляции он был одним из лучших распасовщиков в истории (до сих пор в Топ-20).

Фото: Gettyimages.ru/Elsa / Staff, Allsport, Jonathan Daniel / Staff, Stephen Dunn / Staff, Rick Stewart / Stringer, Streeter Lecka / Staff, Rick Stewart / Stringer, Ken Levine / Staff; East News/AP Photo, AP Photo/Steve Pyle, AP Photo/Pete Leabo; nba.com