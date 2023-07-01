8 комментариев

5 лет назад мы увидели один из главных матчей в истории сборной России.

1 июля 2018 года Россия победила Испанию в 1/8 финала домашнего чемпионата мира-2018.

Вот как это было.

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78 тысяч смотрели игру в «Лужниках». Великолепная атмосфера! Впрочем, как и в течение всего турнира.

Станиславу Черчесову было сложно весь матч сдерживать эмоции. Но перед игрой еще легко.

Хотели в Сочи – потому что именно там состоялся четвертьфинал с Хорватией.

Вот они: Жирков, Кутепов, Дзюба, Фернандес, Игнашевич, Акинфеев, Зобнин, Головин, Кудряшов, Самедов, Кузяев.

Сейчас душные и тяжелые 120 минут вспоминаются плохо, ведь главное для нас случилось уже после экстра-таймов.

А ничего хорошего могло и не быть. Уже на 12-й минуте Игнашевич в борьбе с Рамосом отправил мяч в свои ворота. Больно, неловко, но что поделать.

Рамос логично праздновал этот гол как свой.

Ничего, все еще впереди.

Вот дуэль уже в другой штрафной: Дзюба против Пике. Чистое пенальти за игру рукой.

И гол. Третий для Дзюбы на ЧМ-2018.

Что ж творилось!

Да, тут уже без эмоций сложно.

А тяжелая борьба продолжалась. Испания в итоге владела мячом 75% времени, нанесла 25 ударов (при 6 у России), 9 раз ударила в створ (1 у России – тот самый пенальти Дзюбы).

В последние минуты просто терпели.

И все это ради серии пенальти.

Тогда-то Смолов начал идеально – реализовал попытку сразу за Иньестой.

Игнашевич установил 2:2 после гола Пике.

Был ведь еще и сэйв руками, не забыли? Это Акинфеев отбил удар Коке.

Головин сделал 3:2.

А Черышев – 4:3. Между ними забил Рамос.

Следующий удар стал последним. Акинфеев ногой вытащил удар Аспаса.

Вот так.

Ура!

В России начался праздник.

Вы знаете эту улицу.

Как же это было прекрасно.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Нина Зотина, Илья Питалев; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press, Matthias Koch/imago sportfotodienst, Peter Dovgan/imago sportfotodienst, Wang Yuguo/Xinhua, PETTER ARVIDSON/imago sportfotodienst, Marcelo Machado De Melo/ZUMAPRESS.com, Yohei Osada/AFLO; Gettyimages.ru/Clive Rose / Staff, Ryan Pierse / Staff