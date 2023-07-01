8 комментариев

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5 лет назад Россия победила Испанию. Это было прекрасно

Денис Черышев Денис Черышев
Артем Дзюба Артем Дзюба
Сборная России по футболу Сборная России по футболу
Станислав Черчесов Станислав Черчесов
Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
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5 лет назад мы увидели один из главных матчей в истории сборной России. 

1 июля 2018 года Россия победила Испанию в 1/8 финала домашнего чемпионата мира-2018. 

Вот как это было. 

***

78 тысяч смотрели игру в «Лужниках». Великолепная атмосфера! Впрочем, как и в течение всего турнира.

Станиславу Черчесову было сложно весь матч сдерживать эмоции. Но перед игрой еще легко.

Хотели в Сочи – потому что именно там состоялся четвертьфинал с Хорватией.

Вот они: Жирков, Кутепов, Дзюба, Фернандес, Игнашевич, Акинфеев, Зобнин, Головин, Кудряшов, Самедов, Кузяев. 

Сейчас душные и тяжелые 120 минут вспоминаются плохо, ведь главное для нас случилось уже после экстра-таймов. 

А ничего хорошего могло и не быть. Уже на 12-й минуте Игнашевич в борьбе с Рамосом отправил мяч в свои ворота. Больно, неловко, но что поделать.

Рамос логично праздновал этот гол как свой.

Ничего, все еще впереди.

Вот дуэль уже в другой штрафной: Дзюба против Пике. Чистое пенальти за игру рукой.

И гол. Третий для Дзюбы на ЧМ-2018.

Что ж творилось!

Да, тут уже без эмоций сложно.

А тяжелая борьба продолжалась. Испания в итоге владела мячом 75% времени, нанесла 25 ударов (при 6 у России), 9 раз ударила в створ (1 у России – тот самый пенальти Дзюбы).

В последние минуты просто терпели.

И все это ради серии пенальти.

Тогда-то Смолов начал идеально – реализовал попытку сразу за Иньестой.

Игнашевич установил 2:2 после гола Пике.

Был ведь еще и сэйв руками, не забыли? Это Акинфеев отбил удар Коке.

Головин сделал 3:2.

А Черышев – 4:3. Между ними забил Рамос.

Следующий удар стал последним. Акинфеев ногой вытащил удар Аспаса.

Вот так.

Ура!

В России начался праздник.

Вы знаете эту улицу.

Как же это было прекрасно.

5 лет назад начался ЧМ-2018. Да, это счастье было в России

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Нина Зотина, Илья Питалев; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press, Matthias Koch/imago sportfotodienst, Peter Dovgan/imago sportfotodienst, Wang Yuguo/Xinhua, PETTER ARVIDSON/imago sportfotodienst, Marcelo Machado De Melo/ZUMAPRESS.com, Yohei Osada/AFLO; Gettyimages.ru/Clive Rose / Staff, Ryan Pierse / Staff

8 комментариев

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CHTO TO PISHU
Отличное было время.
Жаль что всё так кардинально изменилось…
+13
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+13
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0:4 на спотифай камп ноу
5 лет?? Как быстро летит время, прям в голове закружилась песня :"Губы в помаде накрашены щи, мне так не хватает твоей красоты"
+5
-1
+4
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JENNINGS
В тот день был в НН на матче Хорватия - Дания, и за событиями в Москве следил только по телефону. После стандартной прогулки, множеству фотографий с иностранцами подходили к стадиону, как было слышно: Ребята! Сейчас пенальти будут! Практически сразу же образовывались группы по 5-10 человек, смотрящий футбол по 1 смартфону ))) И как сейчас помню волна кайфа после промаха Коке, гола Черышева и без преувеличения великого сейва Акинфеева! Национальный праздник! Очень скучаем!❤️
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Agent Smith
Я был счастлив. Не знаю будет ли такое в будущем. Всем добра⚽️
+1
-1
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подсолнух
5 лет назад мы не были изгоями, было мирное небо, был чм...
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TeRex
Действительно, прекрасное было время. Нам ещё тогда под шумок пенсионный возраст подняли... Ммм, лепота.
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Trash Talking
Потрясающий день. Тогда протусовался с перуанцами и вместе с фан-зоне смотрели матч. Оттуда уже на радостях по всей Москве пошли гулять, благо в честь победы метро бесплатным сделали :)
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