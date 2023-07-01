8 комментариев

5 лет назад Россия победила Испанию. Это было прекрасно
5 лет назад мы увидели один из главных матчей в истории сборной России.
1 июля 2018 года Россия победила Испанию в 1/8 финала домашнего чемпионата мира-2018.
Вот как это было.
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78 тысяч смотрели игру в «Лужниках». Великолепная атмосфера! Впрочем, как и в течение всего турнира.
Станиславу Черчесову было сложно весь матч сдерживать эмоции. Но перед игрой еще легко.
Хотели в Сочи – потому что именно там состоялся четвертьфинал с Хорватией.
Вот они: Жирков, Кутепов, Дзюба, Фернандес, Игнашевич, Акинфеев, Зобнин, Головин, Кудряшов, Самедов, Кузяев.
Сейчас душные и тяжелые 120 минут вспоминаются плохо, ведь главное для нас случилось уже после экстра-таймов.
А ничего хорошего могло и не быть. Уже на 12-й минуте Игнашевич в борьбе с Рамосом отправил мяч в свои ворота. Больно, неловко, но что поделать.
Рамос логично праздновал этот гол как свой.
Ничего, все еще впереди.
Вот дуэль уже в другой штрафной: Дзюба против Пике. Чистое пенальти за игру рукой.
И гол. Третий для Дзюбы на ЧМ-2018.
Что ж творилось!
Да, тут уже без эмоций сложно.
А тяжелая борьба продолжалась. Испания в итоге владела мячом 75% времени, нанесла 25 ударов (при 6 у России), 9 раз ударила в створ (1 у России – тот самый пенальти Дзюбы).
В последние минуты просто терпели.
И все это ради серии пенальти.
Тогда-то Смолов начал идеально – реализовал попытку сразу за Иньестой.
Игнашевич установил 2:2 после гола Пике.
Был ведь еще и сэйв руками, не забыли? Это Акинфеев отбил удар Коке.
Головин сделал 3:2.
А Черышев – 4:3. Между ними забил Рамос.
Следующий удар стал последним. Акинфеев ногой вытащил удар Аспаса.
Вот так.
Ура!
В России начался праздник.
Вы знаете эту улицу.
Как же это было прекрасно.
5 лет назад начался ЧМ-2018. Да, это счастье было в России
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Нина Зотина, Илья Питалев; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press, Matthias Koch/imago sportfotodienst, Peter Dovgan/imago sportfotodienst, Wang Yuguo/Xinhua, PETTER ARVIDSON/imago sportfotodienst, Marcelo Machado De Melo/ZUMAPRESS.com, Yohei Osada/AFLO; Gettyimages.ru/Clive Rose / Staff, Ryan Pierse / Staff
Жаль что всё так кардинально изменилось…