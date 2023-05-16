Максимум фото
Блог

«Барса» отметила чемпионство ярким парадом – Хави даже раздавал фанатам напитки

Хави Хави
Барселона Барселона
Серджи Роберто Серджи Роберто
Рональд Араухо Рональд Араухо
болельщики болельщики
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Первое за 4 года.

«Барса» отметила победу в Ла Лиге, фанаты «Эспаньола» уже не могли помешать. Чемпионский парад получился красочным.

По данным городской гвардии, праздник притянул около 76 тысяч фанатов – они ждали чемпионства целых четыре года (для «Барсы» это уже срок).

«Давно мы так не праздновали, прошло много лет, – говорит уже один из ветеранов команды Серджи Роберто. – Вчера мы играли на выезде и не могли долго отмечать, но теперь у нас есть возможность радоваться на улицах Барселоны и на «Камп Ноу». Этот праздник особенный».

Сине-гранатовое море, в котором хочется утонуть.

«Никогда раньше не видел ничего подобного, я очень счастлив», – радуется лидер каталонской защиты Рональд Араухо.

Для многих это первая победа в Ла Лиге.

Съемка любимой команды на телефон – для чемпионской истории!

Только улыбки и радость.

Про женскую «Барселону» не забыли – счастливы абсолютно все!

Хави раздавал напитки болельщикам, а те в ответ скандировали его имя – идеальная связь!

Так и должен выглядеть чемпионский вечер.

Бегство «Барсы» от фанов «Эспаньола» – вместо празднования на поле. Момент чемпионства испорчен

Символ чемпионства «Барсы» – сухие матчи. Хороший базис для великого будущего, но у Хави еще много работы

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos / Staff ; East News/AP Photo/Joan Monfort, JOSEP LAGO/AFP, Lluis GENE / AFP; instagram.com

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TaR
Пока все думали что Жирков на пенсии - Юра на минималках Ла Лигу взял
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexlagodny
Красиво, заслужили !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Кёнигсберг
После празднования в Буэнос-Айрес победы на чм выглядит как пикник))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий