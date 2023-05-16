Первое за 4 года.

«Барса» отметила победу в Ла Лиге, фанаты «Эспаньола» уже не могли помешать. Чемпионский парад получился красочным.

По данным городской гвардии, праздник притянул около 76 тысяч фанатов – они ждали чемпионства целых четыре года (для «Барсы» это уже срок).

«Давно мы так не праздновали, прошло много лет, – говорит уже один из ветеранов команды Серджи Роберто. – Вчера мы играли на выезде и не могли долго отмечать, но теперь у нас есть возможность радоваться на улицах Барселоны и на «Камп Ноу». Этот праздник особенный».

Сине-гранатовое море, в котором хочется утонуть.

«Никогда раньше не видел ничего подобного, я очень счастлив», – радуется лидер каталонской защиты Рональд Араухо.

Для многих это первая победа в Ла Лиге.

Съемка любимой команды на телефон – для чемпионской истории!

Только улыбки и радость.

Про женскую «Барселону» не забыли – счастливы абсолютно все!

Хави раздавал напитки болельщикам, а те в ответ скандировали его имя – идеальная связь!

Так и должен выглядеть чемпионский вечер.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos / Staff ; East News/AP Photo/Joan Monfort, JOSEP LAGO/AFP, Lluis GENE / AFP; instagram.com