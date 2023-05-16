«Барса» отметила чемпионство ярким парадом – Хави даже раздавал фанатам напитки
Первое за 4 года.
«Барса» отметила победу в Ла Лиге, фанаты «Эспаньола» уже не могли помешать. Чемпионский парад получился красочным.
По данным городской гвардии, праздник притянул около 76 тысяч фанатов – они ждали чемпионства целых четыре года (для «Барсы» это уже срок).
«Давно мы так не праздновали, прошло много лет, – говорит уже один из ветеранов команды Серджи Роберто. – Вчера мы играли на выезде и не могли долго отмечать, но теперь у нас есть возможность радоваться на улицах Барселоны и на «Камп Ноу». Этот праздник особенный».
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«Никогда раньше не видел ничего подобного, я очень счастлив», – радуется лидер каталонской защиты Рональд Араухо.
Для многих это первая победа в Ла Лиге.
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Фото: Gettyimages.ru/David Ramos / Staff ; East News/AP Photo/Joan Monfort, JOSEP LAGO/AFP, Lluis GENE / AFP; instagram.com
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