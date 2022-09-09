Каким был спорт, когда Елизавета II стала королевой?

Летим в 1952-й.

Елизавета II стала королевой Англии 6 февраля 1952 года – после смерти своего отца Георга VI. Мы уже рассказывала, что она активно участвовала в мировом спорте, а каким он был, когда Елизавета только взошла на престол?

• Действующим чемпионом мира по футболу была сборная Уругвая – в 1950-м победили сборную Бразилии 2:1 на глазах у 200 тысяч человек на «Маракане».

• До первого чемпионата Европы – 8 лет.

• Сборная СССР проиграла сборной Югославии на Олимпиаде-1952 – а это первая Олимпиада для СССР, кстати. ЦДКА (так еще тогда называли ЦСКА), чьи игроки составляли костяк сборной, за провал расформировали (и вернулась команда только после смерти Берии).

До первого появления советской сборной на чемпионате мира оставалось 6 лет.

• В сезоне-1951/52 «Манчестер Юнайтед» Мэтта Басби стал чемпионом стал чемпионом впервые за 41 год. Алексу Фергюсону – 11, он еще беззаботно растет в Глазго.

• До первого Кубка чемпионов у «Реала» оставалось четыре года.

• «Спартак» выиграл свой четвертый чемпионат СССР и запустил золотые пятидесятые.

• В сезоне-1952/53 свой единственный Кубок Англии выиграл «Блэкпул» великого Стэнли Мэттьюза. Елизавета вручила ему кубок.

• Первый и последний раз британская фигуристка выиграла Олимпиаду (да, зимняя тоже проходила в 1952-м) – Жанетт Альтвегг.

• До включения биатлона в олимпийскую программу оставалось 8 лет.

• Рекорд мира на 100-метровке измеряли по ручному секундомеру – и тогда еще никто не выбегал из 10 секунд (на момент коронации Елизаветы самые быстрые секунды принадлежали британцу Эммануилу Макдональду).

• Три турнира теннисного Большого шлема проводили на траве (сейчас – один).

• Не было официальных женских турниров, кроме «шлемов».

• Еще играл Фред Перри (как раз в 1952-м он основал компанию, которую вы точно знаете по поло). Род Лэйвер был тинейджером, Стэну Смиту было 5, Бьорн Борг еще не родился.

• Еще был жив чемпион Билл Тилден, с которого Владимир Набоков списал теннисного тренера в «Лолите».

• Уилт Чемберлен даже не играл в школьных соревнованиях.

• Действующим чемпионом НБА (1951) был «Рочестер», который потом трижды переедет в Цинциннати, Канзас-Сити и наконец в Сакраменто. У «Бостона» – 0 титулов, «Лейкерс» играли в Миннеаполисе, «Уорриорз» в Филадельфии, в НБА боролись 10 клубов.

• В правилах ФИБА игроков удаляли за 4 фола, еще и не было ограничения времени на атаку.

• Практически никто не бросал в прыжке.

• В НБА уже были темнокожие (с 1950-го), но ни один из них еще не участвовал в Матче звезд. И не становился чемпионом.

• Евролиги (Кубка Чемпионов) не существовало.

• ЦСКА был ЦДКА и имел 1 чемпионский титул, как и «Жальгирис». Самой титулованной командой Союза была сборная Москвы.

• Александр Гомельский тренировал женский «Спартак», а его будущая звезда Янис Круминьш работал лесорубом и пришел в баскетбол только через год.

• Родился главный контентмейкер «Матч ТВ» Стивен Сигал.

• «Формула-1» существовала только три года, а пилот «Феррари» в 1952-м впервые стал чемпионом – это Альберто Аскари. Главной же силой была «Альфа Ромео».

На болидах не было антикрыльев, и про аэродинамику никто не думал. Пит-стопы проводили по 5 минут и отбивали фиксаторы колес отбойными молотками. Ремней безопасности тоже не было, шлемы были только базовые – как каски. Не было Кубка конструкторов, можно было купить болид, заявиться самостоятельно с другом в качестве механика и гоняться против заводов.

• Чемпионом СССР по хоккею стал ВВС МВО Василия Сталина – с Всеволодом Бобровым в составе (кстати, в футбольной Олимпиаде он тоже участвовал).

• Кубок Стэнли взял «Детройт» с легендами – Горди Хоу и Тедом Линдсеем, на воротах – Терри Савчук.

• Легендарный боксер Роки Марчиано стал абсолютным чемпионом мира – и оставался непобежденным до завершения карьеры.

• Киберспорта (и интернета) не существовало. До рождения создателя Valve Гейба Ньюэлла оставалось 10 лет, до первого турнира The International (главный турнир по Dota 2) – 59 лет.

Фото: globallookpress.com/dpa, National Motor Museum,imago sportfotodienst, via www.i/www.imago-images.de; Gettyimages.ru/Hulton Archive / Stringer , Keystone / Stringer, Evening Standard / Stringer, George W. Hales / Stringer, Reg Speller / Stringer, Davies / Stringer, Ron Burton / Stringer; РИА Новости/Анатолий Гаранин, Юрий Сомов