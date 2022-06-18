Брал титул с «Депором», рубился с Анри в АПЛ, играл за сборную с Михайловичем и Милошевичем: карьера тренера «Динамо» в фотографиях

Моменты карьеры.

Славиша Йоканович начал карьеру футболиста в 1988-м в «Войводине», стал с ней чемпионом Югославии, а потом перебрался в один из главных клубов Сербии (еще пока в Югославии) – «Партизан». Развал страны хавбек тоже застал там – и стал первым чемпионом малой Югославии (Сербии и Черногории).

После этого на него обратили внимание в Западной Европе – Йоканович оказался в середняке Ла Лиги «Овьедо», где закрепился и провел за два года 62 матча и забил 12 мячей.

В 1995-м оказался в «Тенерифе», и это было насыщенное путешествие: Йоканович помог клубу занять 5-е место, лучшее в истории, спасался от вылета, но на третий сезон команда все же отправилась в Сегунду.

Бывший партнер Славиши по «Тенерифе» Хуан Карлос Унсуэ рассказывал про него любопытную историю. «В последнем туре сезона-1997/98 мы играли с «Валенсией» – нам надо было обязательно выиграть, чтобы остаться в элите. В компенсированное ко второму тайму время при счете 2:2 в ворота «Валенсии» назначили пенальти. Среди наших пенальтистов не было Йокановича, но именно он вызвался бить. Он взял мяч и забил в верхний угол! Его уверенность нас потрясла», – вспоминал Унсуэ.

Конечно, Йокановича заметили другие клубы Примеры – он остался в высшем дивизионе и перебрался в «Депортиво». В клубе из Ла-Коруньи Славиша провел лишь сезон, но успел зацепить Ла Лигу первый и пока что последний чемпионский титул «Депортиво».

После этого Йоканович ушел в «Челси», но там за два сезона так и не пробился в основу. Серб – один из последних трансферов лондонцев до эпохи Романа Абрамовича. В 2002-м Славиша перешел в «Сьюдад де Мурсию» из испанских подвалов, где в 2004 году завершил карьеру игрока.

Йоканович играл и за сборную Сербии и Черногории (успел провести и 6 матчей за Югославию) – не был суперзвездой, но выходил в основе. Был частью той самой команды с Саво Милошевичем и Синишой Михайловичем.

Выходил в 1/8 финала чемпионата мира и в 1/4 финала чемпионата Европы. На его счету 10 голов в 58 матчах.

Первым тренерским опытом Йокановича стала работа с «Партизаном» – он возглавил клуб в 2007 году. Под его руководством клуб два раза подряд выиграл чемпионат Сербии (он первый тренер, который дважды сделал золотой дубль – «Партизан» дважды брал и Кубок). После первого сезона Йокановича назвали лучшим тренером страны – но от награды он отказался из-за плохой игры в группе Кубка УЕФА (проиграли все 4 матча «Севилье», «Сампдории», «Штутгарту» и «Стандарду»).

Через два года Славишу все равно отправили в отставку – из-за того, что «Партизан» не попал в групповой этап ЛЧ.

После трехлетней паузы в карьере Йокановича неожиданно занесло в Таиланд, где он в первом же сезоне взял чемпионство с «Муангтонг Юнайтед». Следом были короткие и не слишком удачные периоды в болгарском «Левски» и испанском «Эркулесе».

Следующий успех ждал Славишу в «Уотфорде», который серб возглавил в начале сезона-2014/15. С шестым по стоимости составом в Чемпионшипе Йоканович с ходу и очень уверенно вывел лондонский клуб в АПЛ, заняв второе место и отстав от «Борнмута» лишь на очко.

Однако специалист не договорился с владельцами «Уотфорда» о контракте и следующий сезон начал не в АПЛ, а в Израиле – в «Маккаби» из Тель-Авива серб продержался лишь полгода.

Зато период в «Фулхэме», который Славиша возглавил в конце 2015 года, можно назвать самым успешным в его карьере. Сначала Йоканович спас лондонцев от вылета из Чемпионшипа (заняли 20-е место), затем остановился в двух шагах от выхода в АПЛ (в полуфинале плей-офф проиграли «Редингу»), а в сезоне-2017/18 все же вышел в Премьер-лигу.

Но в английской элите ничего не вышло – после 12 туров одержал лишь одну победу и был уволен.

К отставкам Йоканович относится спокойно, незадолго до ухода из «Фулхэма» он говорил: «Мама всегда переживает за мою работу. Она говорит: «Что ж, если тебя уволят, не беспокойся. Ты говоришь на нескольких языках, так что ты можешь работать на ресепшене в отеле». Некоторые топ-тренеры говорят, что есть всего два вида тренеров: уволенные и близкие к увольнению. Я не воспринимаю ничего из происходящего вокруг меня как трагедию. Я должен оставаться спокойным, чтобы найти выход из ситуации»

В очередной раз перезагружать тренерскую карьеру Йоканович отправился в Катар, где два года тренировал «Аль-Гарафу».

Летом 2021 года вернулся в любимый Чемпионшип – возглавил «Шеффилд Юнайтед», который искал адекватную замену Крису Уайлдеру. Но у Славиши не получилось – покинул клуб уже в ноябре. В 22 матчах 8 побед, 5 ничьих и 9 поражений.

Фото: Gettyimages.ru/Martin Rose/Bongarts, Masashi Hara, Matthew Lewis, Charlie Crowhurst, Lewis Storey, Marcus Brandt/Bongarts, Lutz Bongarts/Bongarts, Richard Heathcote; facebook.com/SlavisaJokanovicOfficial; East News/Simon Bellis/CSM/Sipa USA