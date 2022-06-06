Бруну Алвеш завершил карьеру в 40! Вспоминаем его длинный путь: Греция, Россия, Турция и даже Шотландия

Тройку загрузил!

Бруну Алвеш завершил карьеру – в 40 лет! Казалось, что защитник будет играть вечно, но он все же закончил – после сезона в греческом «Аполлоне Смирнис».

«Порту» – главный клуб в карьере Бруну Алвеша. Он числился в команде 9 лет, но во времена трофеев Жозе Моуринью на евроарене играл в аренде в клубах попроще. Но все равно у него приличная коллекция трофеев: 4 чемпионства, 3 Кубка и два Суперкубка.

В 2010-м его купил «Зенит» – и это был громкий трансфер для РПЛ, потому что Алвеш приходил в статусе игрока сборной Португалии, и заплатили за него 22 миллиона евро.

В Питере Бруну, правда, запомнился в основном ошибками – а в историю мемов его вписал Валерий Карпин своими словами про «сраный «Твенте» тройку загрузил с Бруну Алвешем и с Данни».

Несмотря на это, Алвеш в качестве основного защитника «Зенита» дважды стал чемпионом и наиграл под 80 матчей.

Столько же он играл за «Фенербахче» – но там успел взять только одно чемпионство. Зато во время выступления в Турции стал чемпионом Европы с Португалией.

После «Фенера» 34-летний Алвеш внезапно оказался в Серии А – и сезон отыграл в «Кальяри».

Потом он расторг контракт и поехал рубиться в «Рейнджерс». Правда, там он играл немного, а шотландский клуб еще не стал такой же грозной силой, какой является сейчас.

Казалось, что после «Рейнджерс» 36-летний Алвеш вряд ли поедет в серьезный чемпионат, но он внезапно оказался в «Парме», где не брал трофеев, зато быстро стал капитаном – и вообще только за «Порту» у него больше матчей, чем за «Парму».

Карьеру Бруну все же заканчивал вне топ-лиг – в «Аполлоне Смирнис» из Греции. 16 лет спустя он вернулся в чемпионат Греции (в конце нулевых он заглядывал в АЕК к Фернанду Сантушу).

А после этого закончил вечную карьеру!

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livsey, Mark Runnacles / Stringer, Oleg Nikishin / Stringer, Alessandro Sabattini / Stringer; globallookpress.com/Zamir Usmanov/Russian Look, Wang Lili/ZUMAPRESS.com, Matteo Ciambelli/ZUMAPRESS.com, Michalis Karagiannis via www.ima/www.imago-images.de ; РИА Новости/Алексей Даничев