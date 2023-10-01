Босс «Зенита» Медведев дебютировал в Медиалиге. В 68 лет!

Вы точно помните «Чисто Питер» – медиафутбольную команду «Зенита». За них выступают несколько экс-звезд «Зенита» – Тимощук, Канунников и Анюков (у него пока один матч), а тренирует Владислав Радимов.

В воскресенье «Чисто Питер» рубился с ФК «10» на легендарном «Петровском». И за «Чисто Питер» дебютировал еще один известный человек – председатель правления Зенита» Александр Медведев . Да-да, так можно: «ЧП» не исключали дебюта Медведева, поэтому еще в августе внесли его в заявку на сезон.

Медведев вошел в амплуа лидера «Чисто Питер» еще в раздевалке: произнес мотивационную речь, а в финале передал слово Тимощуку.

«Парни, все понимают ответственность? Все в хорошей форме моральной и физической. Нарушений режима не замечено за последние два дня. Так что давайте, дружнее, с первой до последней минуты.

Тактическая схема понятно какая? Давай, Толь, про тактическую схему».

Через несколько минут Медведев вывел «Чисто Питер» на поле.

Медведев установил новый рекорд Медиалиги – теперь он самый возрастной игрок в истории турнира . Вышел на поле в 68 лет. Предыдущий рекорд принадлежал журналисту Сергею Микулику – он сыграл за «Эгриси» в 61.

В Медиалиге принято заранее договариваться о выходе медийных игроков. Чтобы тоже играть в меньшинстве уравновесить силы «Десятка» выпустила президента клуба и стендап-комика Азамата Мусагалиева.

На правах капитана Медведев выбрал сторону и сфотографировался с бригадой арбитров.

Медведев вышел в центре нападения. Таранный форвард.

За Медведевым следила специальная камера.

Медведев быстро освоился и даже подсказывал партнерам.

Есть первое касание! Опустился на свою половину поля и украл мяч у лучшего форварда медиафутбола Кутуза.

Несмотря на возраст, Медведев выглядел бодро. Несколько раз вступал в единоборства, отдал один пас, но через пару минут явно начал уставать. Медведев отыграл почти пять минут чистого игрового времени и ушел на замену.

«Ошибок не совершил, сделал пас. Мастерство не пропьешь»

После замены Медведев пришел в комментаторскую и дал флэш-интервью Станиславу Минину.

Минин: Александр Иванович, здрасьте. Были готовы на 50 [минут]. Сейчас на сколько?

Медведев: Количество обратных замен не ограничено, так что… Ошибок не совершил, даже пас сделал. Мастерство не пропьешь, как говорится.

Минин: Следили до этого не только за «Чисто Питер», но и за медиафутболом?

Медведев: Конечно следил. Когда возникла идея в Питере создать медиакоманду, мы помогли чем могли. В основном, конечно, делегированием Радимова в качестве главного тренера.

Ну и я обещал режимить и тренироваться. И сегодня подошел к матчу в боевой форме.

Минин: А на следующий сезон, весенний, команда сохранится?

Медведев: Конечно-конечно. Все будет развиваться. Хорошо, что у нас внимание к футболу привлекается и через РПЛ, и через ФНЛ, и через Медиалигу.

После замены Медведев остался с командой. В телеграм-канале «Чисто Питер» опубликовали видео – босс «Зенита» провожает игроков на второй тайм.

Похоже, поддержка Медведева сработала. «Чисто Питер» победил (2:1) и обеспечил себе участие в стыковых матчах за 1/4 финала.

Фото: https://t.me/chisto_mfc