«Броуки» сыграли командой супергероев: Капитан Америка кидался щитом, а Дэдпул почти забил

Обычный матч в Медиалиге.

Сегодня в 4-м туре Winline Медиалиги «БроукБойз» играли против Starmix.

Матч двигался очень бодро, после первого тайма была ничья – 2:2. Но после перерыва у «Броуков» неожиданно вышла команда супергеров: Халк, Тор, Человек Паук, Донателло из Черепашек ниндзя, Дэдпул, Флэш, Супермен. С ними вышел рэпер Чипинкос в костюме Чипинкоса и голкипер Иван Зириков.

«Спецвыпуск, спецвыпуск новостей! – объявил комментатор матча Карен Адамян. – « Реальные Броуки» закрыли в раздевалке основной состав «БроукБойз» . И вот, посмотрите, кто вышел на второй тайм».

«Наша команда по спасению этого гребаного мира», – подписал телеграм канал «Броуков».

Супергерои собрались в традиционный для медиафутбола круг. Слово взял Человек Паук: «Ребята, у меня с детства была мечта. Я хотел стать Человеком Пауком. Я хотел бороться против зла. И мы должны заявить о себе, чтобы о нас знал весь мир».

Арбитры уже привыкли к Медиалиге, поэтому спокойно дали стартовый свисток. Starmix несколько минут играли против супергеров. « Какой подкат от черепашки ниндзя! – подыгрывал Адамян. – Халк, хорошая передача. Супермен – как насчет удара? Плащ мешает немножко».

Футбол с супергероями – сюрреализм. Донателло стелился в подкатах.

Капитан Америка не успел в отбор и от досады кинул щит в соперника.

Супермен очень долго возился с мячом.

Команда по спасению мира чуть не соорудила исторический гол.

Через несколько минут праздник закончился. На поле выбежала основа «Броуков» и, придерживаясь сценария, прогнала команду супергероев.

«Они поняли, что мы супергерои. Начали симулировать». Интервью Донателло

В костюмах супергероев выскочил не основной состав «БроукБойз», а «Реальные Броуки». Это медийная команда, в нее входят популярные (но не очень сильные) игроки и менеджмент клуба. Заглянем под маски супергероям.

Человек Паук – Райзен, президент «Броуков».

Капитан Америка – Дмитрий Егоров, президент.

Тор – Саня Фифа, олдскульный персонаж медиафутбола.

Дэдпул – генеральный директор клуба Александр Кузьменко.

Донателло – Александр Ткачук, ответственный за контент.

После замены на интервью к Карену Адамяну заглянул Александр Ткачук в костюме Донателло. Разговор поддержал атмосферу безумия.

Адамян: Донателло, расскажи, пицца после матча уже готова?

Донателло: Готова. Она у нас в раздевалке. Мы заперли основную команду и вышли вместо них на поле. Я, кстати, на утреннике в детском саду тоже был в костюме Донателло.

Адамян: Костюме? Это костюм?

Донателло: Кажется, я лишнего сболтнул.

Адамян: Насколько тяжело играть в футбол в этих доспехах?

Донателло: Ты видел мой подкат? Прямо идеально вкатился. Там чувак начал кричать судье, потом еще штраф поставили. А я его не трогал. Они начали симулировать. То есть они поняли, что мы супергерои, что у нас суперспособности .

Похоже, основу «Броуков» действительно закрыли в раздевалке

Во время матча казалось, что история с основным составом «БроукБойз», запертым в раздевалке – художественный ход. Но кажется, что это реальность. Об этом после игры рассказал Дмитрий Егоров:

«На самом деле, никто из основы о супергероях не знал. Их реально заперли в раздевалке. Зирикова [голкипера команды] ток вытащили из раздевалки обманом админы».

Сегодня супергероские способности помогли «Броукам» разгромить Starmix (7:2). А в телеграм-канале «Броуков» появился пост: «Герои, которые спасли медиафутбол».

Фото: https://t.me/brokefc