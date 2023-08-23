Mia Boyka
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«Убийцы медиафутбола». «Амкал» вылетел из Кубка: 47 минут в меньшинстве и поражение в серии пенальти

Прокоп Прокоп
Амкал Амкал
Кубок России Кубок России
Текстильщик Текстильщик
Медиафутбол Медиафутбол

«Амкал» закончил выступление в Кубке России – проиграл «Текстильщику» из Иванова (0:0; 3:4 в серии пенальти). Матч получился событийным даже без голов в основное время: с ранним удалением, двумя штангами и сэйвами в серии 11-метровых.

В первом тайме было много ошибок и хаоса, но мало конструктива. Из интересного – мяч после удара защитника «Текстильщика» Никиты Симдянкина голкипер Владимир Мухин перенаправил в штангу.

Второй тайм начался для «Амкала» с неприятностей: Евгений Маричев пошел в жесткое единоборство, не успел убрать ногу и нарушил на красную. 

 

«Амкал» опустился в оборону и засушил матч. Но финальные минуты все равно получились яркими. На 84-й минуте Эрик Товмасян приложился плотным ударом метров с 25 – хозяев спасла штанга. Уже через пять минут игрок «Текстильщика» чудом не забил головой в падении.

Серия пенальти – криптонит для «Амкала». Перед «Текстильщиком» медиаклуб отыграл в Кубке четыре матча – ноль поражений в основное время, но вылет в серии пенальти с питерской «Звездой».

Серия с «Текстильщиком» тоже не задалась – Никита Яворский отбил удары Никиты Дубчака и Анатолий Катрича. Новичок «Амкал» Владимир Мухин отразил только один пенальти. 

После матча – тоска. Маричев (это его удалили в начале второго тайма) плакал прямо на беговых дорожках. Часть игроков сразу пошла к фан-сектору «Амкала». Обычно с громкоговорителем выступают Сибскана (капитан) или Арсений Левшук (вице-капитан). Но сегодня первый не сыграл из-за травмы, второй – из-за дисквалификации. Слово взял 20-летний Прокоп.

Прокоп: Ох, ребята

Болельщик: Не повезло.

Прокоп: Мы сделали то, что должны были. В меньшинстве, с моментами, со штангами. Не повезло – это левые отговорки. Кто-то скажет, что мы не старались, но это очень смешно будет.

Болельщики: Старались, старались!

Прокоп: Хочется просто сказать спасибо. Мы ждем вас в очередной раз, в очередное лето. Мы успеем соскучиться по Кубку. Мы будем опять готовиться, нас ждет очередной сезон через две недели. Готовимся вместе. Спасибо вам, что приезжаете. Того, что сейчас случилось, мы сами не хотели.

После игроки и фаны вместе зарядили любимую кричалку: «Мы – «Амкал», а вы – нет!»

А «Текстильщик» радовался победе – год назад они выбили из 1/128 Кубка 2Drots, сегодня – «Амкал». Через несколько минут после финального свистка в официальном телеграм-канале «Текстильщика» появился пост: «Убийцы медиафутбола».

*** В Кубке России осталась еще одна медиафутбольная команда. В среду матч 1/128 финала сыграет 2Drots – против «Мурома» (19:00 по мкс).

Фото: ФК «Текстильщик» Иваново

11 комментариев

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Kanonir152
Ой как нам всем жалко) Спасибо, Текстильщик
+26
-1
+25
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sheva1976
отлично!
о Текстильщике писали бы хотя б половину обьема о врально называемым медиафутболом с дешевыми понтами в виде кличек, дешевых "драк" и прочей дряни
+12
-2
+10
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Vovan94
"Убийцы медиалиги" ха ха,плюсую ++++. Но вы это осторожнее с первым словом ,все таки целевая аудитория дети до 15. Та и жалко родителей из кармана которых деньги льются букам на всякие "абкакалы" и "два задрота"
+5
0
+5
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Alex_V69
Ответ Валерий Рзянин
Вот прям убийцы? Прям жёсткие конкретные футбольные бандиты? При всём уважении, не считаю медиафутбол чем-то плохим, даже наоборот, альтернатива рфл/РФС с ребятами от всей души любящих ИГРУ, но... Всё-таки это Текстильщик - профессиональный клуб, с госбабками, агентами, инфраструктурой и т.д. (хоть уровень всего этого понятен) и Амкал. 0-0 основное время и 3-4 по пенальти - вопрос тот же - Вот прям убийцы? PRщику самому не стыдно... Можно было намного оригинальный обыграть
Именно для того, чтобы уровень футбола поднимался и нужны, в том числе, и такие посты. Пусть преувеличение, но это реклама футбола. И медиалига на это работает и в Иваново может кто из мальчишек заболеет футболом .
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+2
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Александр Беляков
Очень слабый уровень футбола от текстильщика , учитывая , что там такие ребята, как Евсеев , Ефремов.
Не могут забить команде , которая нигде толком не соревнуются , да ещё и в большинстве
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Дмитрий Васин
Амкал команда уровня МФЛ. Так что не удивительно.
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Валерий Рзянин
Вот прям убийцы? Прям жёсткие конкретные футбольные бандиты?
При всём уважении, не считаю медиафутбол чем-то плохим, даже наоборот, альтернатива рфл/РФС с ребятами от всей души любящих ИГРУ, но... Всё-таки это Текстильщик - профессиональный клуб, с госбабками, агентами, инфраструктурой и т.д. (хоть уровень всего этого понятен) и Амкал. 0-0 основное время и 3-4 по пенальти - вопрос тот же - Вот прям убийцы? PRщику самому не стыдно... Можно было намного оригинальный обыграть
+2
-2
0
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AndreyBSC
Ура.
Поскорее бы все повылетали и остались клубы из рпл и фнл
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Ничего Смешного
«Мы - «Амкал», а вы - нет» - звучит как диагноз.
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Валерий Рзянин
Ответ Alex_V69
Именно для того, чтобы уровень футбола поднимался и нужны, в том числе, и такие посты. Пусть преувеличение, но это реклама футбола. И медиалига на это работает и в Иваново может кто из мальчишек заболеет футболом .
Я не говорю, что не нужны посты, а наоборот - освещать ещё как надо! Двумя руками за. Но как-то слишком пафосно для такой ситуации, кликбейтно и неуместно по сути наполнения. Можно было интереснее сделать: Иваново стаханавскоми темпами стремиться в большой финал. В городе невест проснулись Львы - аккуратнее на футболе. Зарубились не на шутку и сломали десять штанг... Варианты ужасны, но критикуя - предлагаю..Да как угодно вприципе, но что убицы медиафубола от проф клуба... Такое себе..
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