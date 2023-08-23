«Убийцы медиафутбола». «Амкал» вылетел из Кубка: 47 минут в меньшинстве и поражение в серии пенальти

«Амкал» закончил выступление в Кубке России – проиграл «Текстильщику» из Иванова (0:0; 3:4 в серии пенальти). Матч получился событийным даже без голов в основное время: с ранним удалением, двумя штангами и сэйвами в серии 11-метровых.

В первом тайме было много ошибок и хаоса, но мало конструктива. Из интересного – мяч после удара защитника «Текстильщика» Никиты Симдянкина голкипер Владимир Мухин перенаправил в штангу.

Второй тайм начался для «Амкала» с неприятностей: Евгений Маричев пошел в жесткое единоборство, не успел убрать ногу и нарушил на красную.

«Амкал» опустился в оборону и засушил матч. Но финальные минуты все равно получились яркими. На 84-й минуте Эрик Товмасян приложился плотным ударом метров с 25 – хозяев спасла штанга. Уже через пять минут игрок «Текстильщика» чудом не забил головой в падении.

Серия пенальти – криптонит для «Амкала». Перед «Текстильщиком» медиаклуб отыграл в Кубке четыре матча – ноль поражений в основное время, но вылет в серии пенальти с питерской «Звездой».

Серия с «Текстильщиком» тоже не задалась – Никита Яворский отбил удары Никиты Дубчака и Анатолий Катрича. Новичок «Амкал» Владимир Мухин отразил только один пенальти.

После матча – тоска. Маричев (это его удалили в начале второго тайма) плакал прямо на беговых дорожках. Часть игроков сразу пошла к фан-сектору «Амкала». Обычно с громкоговорителем выступают Сибскана (капитан) или Арсений Левшук (вице-капитан). Но сегодня первый не сыграл из-за травмы, второй – из-за дисквалификации. Слово взял 20-летний Прокоп.

Прокоп: Ох, ребята

Болельщик: Не повезло.

Прокоп: Мы сделали то, что должны были. В меньшинстве, с моментами, со штангами. Не повезло – это левые отговорки. Кто-то скажет, что мы не старались, но это очень смешно будет.

Болельщики: Старались, старались!

Прокоп: Хочется просто сказать спасибо. Мы ждем вас в очередной раз, в очередное лето. Мы успеем соскучиться по Кубку. Мы будем опять готовиться, нас ждет очередной сезон через две недели. Готовимся вместе. Спасибо вам, что приезжаете. Того, что сейчас случилось, мы сами не хотели.

После игроки и фаны вместе зарядили любимую кричалку: «Мы – «Амкал», а вы – нет!»

А «Текстильщик» радовался победе – год назад они выбили из 1/128 Кубка 2Drots, сегодня – «Амкал». Через несколько минут после финального свистка в официальном телеграм-канале «Текстильщика» появился пост: «Убийцы медиафутбола».

*** В Кубке России осталась еще одна медиафутбольная команда. В среду матч 1/128 финала сыграет 2Drots – против «Мурома» (19:00 по мкс).

Фото: ФК «Текстильщик» Иваново