«Что вы делаете, демоны! Это Ла Лига!» 3D-повтор в Медиалиге – уровень

Снимали с 21 камеры.

Полуфиналы Winline Медиалиги запомнились не только наэлектризованной атмосферой и рекордами. В матче «Амкала» и 2Drots комментатор Сергей Дурасов очень эмоционально отреагировал на гол Слона. Но восхитил даже не сам гол, а съемка: «Ой, какой показ! Вы что делаете, демоны! Это Ла Лига! Это просто восторг».

Выглядит и правда необычно. Как Медиалига добилась такого эффекта?

Президент Медиалиги о деталях: в полуфинале задействовали 21 камеру (рекорд лиги), повтор гола показали в 3D, матч стоил в три раза дороже обычного

К организации казанских полуфиналов подошли основательно.

«В Казани была 21 камера, – рассказал президент Медиалиги Николай Осипов в интервью Sports.ru. – Кажется, мы установили рекорд телевизионного показа медиафутбола. Сделали так, чтобы зрители видели классную картинку. При этом резонансный матч заслужил прекрасный показ, и стадион позволил разойтись. Тот самый повтор гола Слона с облетной камеры – прорыв для отечественного футбола и статус Лиги чемпионов. С помощью аппарата ключевой момент показали в режиме 3D .

Когда формировали команду для показа первого сезона, знали, что в ней окажутся профессионалы. Некоторые из них должны были работать на финале ЛЧ в Питере: показывали ЧМ-2018, Универсиады, Спартакиады, баскетбольную Евролигу, готовились к ЧМ по волейболу в Москве. Бригаду прекрасных операторов, режиссеров и продюсеров возглавляет Артем Галкин, который лучше всех в России организовывает и показывает спортивные события.

Также многие обратили внимание на графику, которая проецировала логотипы команд на поле. Впервые в медиафутболе использовали офсайдные линии – очень крутой кейс. К сожалению, ими особо не пользовались, потому что судьи фиксировали очевидные положения «вне игры».

Показ матча в Казани стоил в три раза дороже рядовой игры МФЛ. Офсайдные линии – разработка бригады, занимающейся графикой в трансляциях. Это стоило приличных денег, но по сравнению с РПЛ мы сэкономили в 100-200 раз».

На финале в «Лужниках» впервые используют камеру-паук. Планируют показ уровня ЛЧ

Финал третьего сезона пройдет на главном стадионе страны, который вмещает 81 тысячу человек (но квота, вероятно, будет меньше). На такой арене будет еще больше технологий.

«Очевидно, на финале увидим много нового, – продолжает Осипов. – Будет еще больше камер – 24. Впервые используем камеру-паук, которая сейчас не занята.

Камера-паук просто очень дорогая, но на финал мы целесообразно раскошелились. Обошлась нам, как Джарахов «Козлам» во втором сезоне (по информации комментатора Карена Адамяна, Джарахову заплатили 1,5 миллиона рублей – Sports.ru). Важно, чтобы зритель получил максимально крутую картинку лучшего стадиона страны и Восточной Европы.

Трансляция финала МФЛ-3 будет эквивалентна Лиге чемпионов» .

Медиалига хочет быть «спортом 2.0». Использует технологии, чтобы привлечь молодую аудиторию

С первого сезона Медиалига удивляла желанием по максимуму использовать технологии. «Запуская первый сезон, мы придумали концепцию: хотим быть спортом 2.0 . Цель – упаковать продукт так, чтобы вернуть внимание молодой аудитории. Взять классический футбол и проапгрейдить американскими фишками. После матча у человека не должно быть сожаления о том, что он потратил два часа напрасно» , – рассказывал Осипов в своем блоге на Sports.ru.

• С первого сезона съемка велась с 12 камер и квадрокоптера, а для работы привлекали операторские бригады «Матч ТВ».

• На арбитров вешали микрофон-петличку. Скучные судьи превратились в веселых ребят, чьи шутки и фразы разлетаются по телеграм-каналам.

• Еще на арбитров прикрепили камеры. Можно увидеть от первого лица, как выглядит наезд на судью.

• К МФЛ-2 обновили графику трансляций: например, во время матча выводят анимированное изображение игрока, который что-то произносят. Так Азиз Шарапов из «Рубина» воспользовался моментом и сделал предложение девушке.

Приятно, что Медиалига не остановилась на этом.

Фото: Winline Медиалига