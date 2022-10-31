Как Мостовой тренирует в Медиалиге? Идет предпоследним и ругает правила

Зарема Салихова жестко прошлась по тренерским качествам Александра Мостового: «Что сделал Мостовой? Стал тренером РПЛ – нет, стал хорошим тренером клуба из второго дивизиона – нет, стал юношеским тренером – нет. Я бы ему даже хомячков тренировать не доверила ».

А ведь Мостовой уже тренирует!

Летом промоутерская компания AMC Fight Nights, проводящая бои по смешанным единоборствам, создала футбольную команду для участия в Winline Медиалиге и позвала на пост главного тренера бывшего игрока «Сельты» и сборной России.

В сентябре Мостовой дебютировал на бровке и с тех пор присутствовал на всех матчах команды. К первой игре, правда, он еще не знал всех футболистов, а роль его ассистента взял на себя маленький сын президента Fight Nights Камила Гаджиева Гаджи.

Каких игроков тренирует Мостовой?

В отличие от многих других команд Медиалиги, в Fight Nights практически нет игроков с большим профессиональным бэкграундом. В атаке играет сам Камил Гаджиев, также на поле выходит гендиректор бойцовского промоушена Шарип Алиев.

Среди заметных футболистов можно выделить разве что бывшего вратаря «Локомотива» Александра Фильцова и экс-нападающего «Ростова», «Крыльев» и «Луча» Александра Алхазова.

У большинства игроков в лучшем случае опыт Второй лиги России, есть несколько человек, поигравших в Грузии и Эстонии. В заявку включены несколько профессиональных бойцов MMA, которые даже периодически выходят на поле. К следующему матчу ожидается усиление – приедут Мариф Пираев и Вагаб Вагабов. Также в составе числится скандальный блогер Михаил Лазутин («Лев Против»), однако в этом сезоне он практически не играет.

А что с результатами?

Мостовой стартовал с двух побед – над «Рубином» и «Эгриси» Василия Уткина. На второй игре тренер Fight Nights забыл, что на нем микрофон, и в прямом эфире матерился, разносил игру сборной России с Кыргызстаном, а Николая Писарева назвал аферистом.

После этого команда Мостового больше не побеждала. Fight Nights проиграли трижды подряд, но сильнее других по Александру ударило поражение от Watch TV. Бойцы трижды вели по ходу игры, но в концовке пропустили гол бонусным мячом, который засчитывается за два – 3:2 превратились в 3:4.

Мостовой после матча был в ступоре: «30 лет играл в футбол, 50 лет живу, первый раз в истории увидел, что дают какой-то красный мяч, гол которым засчитывается за два. У нас в детском саду было такое правило, 50 лет назад. Когда забиваешь головой, говорили – за два.

Ребята мучались, вели 3:2, и вдруг появился какой-то красный мяч. Да, это заранее было ясно, но просто не понимал, зачем это? Люди просто пробили, залетел рикошет, и они выиграли. Как сейчас смотреть в лицо ребятам?

В следующий раз можно придумать еще какой-то синий мяч, забиваешь – за три. До сих пор не могу в себя прийти».

Тем не менее, пропустив один тур, Fight Nights собрались и отобрали очки у чемпиона Медиалиги 2Drots – 0:0.

За два тура до конца регулярного чемпионата команда Мостового идет на предпоследнем, восьмом месте в таблице группы Б, но сохраняет шансы на плей-офф – до четвертого места всего три очка. В следующем матче Fight Nights встречаются с последней командой чемпионата GOATS.

Фото: Winline Media Football League