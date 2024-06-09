Ярчайшие 15 минут полуфинала Евро-2008 (почти) никто не увидел. Как так?

Фанаты смотрели рекламу и серый экран.

Полуфинал Евро вне эфира по всему миру – пожалуй, худший вариант для болельщиков. В 2008-м такой сценарий устроила природа (и скупость от УЕФА): из-за мощнейшей грозы в Вене вместо огненной концовки матча Германия – Турция (3:2) зрители смотрели рекламу или слушали комментатора без картинки.

Как справлялись в России: Первый включил рекламу, а Маслаченко с «НТВ-Плюс» комментировал по телефону

Турция – сюрприз Евро-2008. Вышли из группы благодаря камбэку с чехами – 0:2 к 75-й минуте превратились в 3:2 к 90-й. Хамит Алтынтоп блеснул тремя голевыми. В четвертьфинале с хорватами Шентюрк сравнял счет аж на 122-й, а потом турки выиграли по пенальти.

В полуфинале Турция провела лучший матч на Евро, играя с Германией вторым составом. Шанли, Ашик, Туран, Волкан пропускали из-за дисквалификаций. Эмре, Нихат, Эмре Гюнгер, Сервет Четин выбыли из-за травм.

Турки впервые за турнир повели, но Бастиан Швайнштайгер быстро сравнял. Два следующих гола весь мир увидел только в повторе – трансляции отключились из-за сильной грозы в Вене (оттуда сигнал распространялся на все страны). А ведь тогда случилось самое интересное: Семих Шентюрк умудрился сравнять на 86-й минуте!

В добавленное время Турция драматично пропустила (этот гол уже все видели). У Колина Казим-Ричардса поехала нога, он упал. Филипп Лам сыграл в стенку, беспрепятственно вошел в штрафную и расстрелял Рюштю.

Трансляция во втором тайме прерывалась целых три раза. Гроза вызвала перебои с электропитанием в Международном вещательном центре чемпионата Европы в Вене, это повлияло на трансляцию полуфинала по всему миру.

На Первом канале игру комментировал Константин Выборнов. «О том, что нет картинки и звука, сначала я вообще не знал, – вспоминал комментатор в разговоре с «Советским спортом». – Мне сказал об этом редактор уже после того, как я исчез из эфира и снова появился. Потом изображение и звук вновь стали пропадать. Мне успевали только подсказывать, что надо успеть рассказать телезрителям, которые не видели гола».

На «НТВ-Плюс» постарались найти выход: Владимир Маслаченко вел репортаж по телефону. Выборнов признался, что отключает его во время эфиров – да и руководители с Первого не просили так комментировать.

В Базеле, где проходил сам матч, в день игры тоже объявили штормовое предупреждение – всю технику накрыли пленкой. Но ограничилось все сильным ветром без дождя и грозы. А основная претензия за потерю сигнала летит к УЕФА.

«Электрический заряд уничтожил резервные генераторы, которые смонтировали без соответствующей защиты от перенапряжения, – разъяснял руководитель дирекции спортивного вещания Первого канала Николай Малышев. – О том, что генераторы выведены из строя, УЕФА умолчал.

По существующим для международных трансляций нормам между питающими подстанциями должно быть обеспечено перекрестное резервирование с автоматическим переходом с одной на другую в случае аварии. Штука эта довольно дорогая, поэтому в УЕФА явно сэкономили и построили систему переключения между подстанциями через резервные генераторы. Но они сгорели еще накануне. К тому же у УЕФА не было никакого резерва для сигнала. Все видео и звук собирались в телецентре в Вене. На стадионах же резервных станций не предусмотрено».

Немцы перешли на швейцарский сигнал. Смотрели голы с задержкой

30 миллионов немцев тоже сначала смотрели серый экран, но телеканал ZDF быстро сориентировался и включил швейцарское телевидение – там был единственный рабочий сигнал. Немецкий эфир прерывался на шесть минут и десять секунд, фанаты из других стран пропустили почти 15.

У телеканала Swiss Television было прямое оптоволоконное соединение со стадионом в Базеле – оно не пострадало от отключения электричества, картинка нормально передавалась. Немцы включили эту трансляцию, несмотря на нарушение норм УЕФА.

В результате зрители ZDF не пропустили ни одного немецкого гола. Но трансляция все равно прошла необычно: комментатору Беле Рети приходилось держать зрителей в курсе событий по телефону, была задержка между изображением и звуком. Немцы сначала услышали о счете 2:2, а затем только увидели радость Турции. Международный сигнал заработал только к победному голу Филиппа Лама на 89-й минуте.

В это время эвакуировали пресс-центр чемпионата Европы в Вене – еще одно последствие сильного шторма. Метеорологи предупреждали об урагане с порывами до 130 км/ч. Конструкция рядом со стадионом была рассчитана только на скорость до 120 км/ч.

Турция – еще одна вспышка Евро-2008. Ооочень много ошибалась и вела всего 14 минут за весь турнир, но утащила бронзу

Фото: Gettyimages.ru /Sean Gallup/Bongarts, Friedemann Vogel/Bongarts, Alex Livesey, Stuart Franklin/Bongarts