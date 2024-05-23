Жесткая драка фанатов прямо на поле: финал Кубка Чехии закончился кровью

Жутковато.

Ох как сурово кончился финал Кубка Чехии в Пльзени. Матч «Виктории» с пражской «Спартой» заслонила драка болельщиков на поле.

Фанатов разозлили события матча. И решения судей, и игровая концовка

Напряжение накапливалось.

На 14-й минуте игрок «Спарты» Ладислав Крейчи забил гол, но судья увидел фол в атаке. Фанатам не понравилось: на поле полетели пластиковые стаканы. Во втором тайме матч прерывали из-за пиротехники, ее запускали болельщики «Виктории».

Ну а сумасшедшая концовка могла свести с ума любого.

⚽️ На 79-й минуте мяч ударился в голову защитника Сампсона Две и влетел в ворота «Виктории» – записали как автогол, «Спарта» повела.

🟥 На 85-й «Виктория» осталась в меньшинстве – вторую желтую из-за фола на чужой половине получил Павел Шулц.

⚽️ На 87-й «Виктория» сравняла! Из вратарской мяч головой затолкал Томаш Хоры.

⚽️ Но на 90+1 Велько Бирманчевич принес победу «Спарте» точным ударом примерно с десяти метров.

На этом футбол закончился.

Но не события на поле.

Дрались прямо на газоне – фанаты.

Чешская полиция классифицировала матч как мероприятие с высоким риском, но до последнего старалась не вмешиваться. Оказалось, поздно: на поле выбежали фанаты обеих команд в капюшонах и масках.

Впрочем, некоторые лица можно было разглядеть.

Особо жуткая сцена, как два фаната «Виктории» лупили лежащего болельщика «Спарты», пока их не отогнали.

На поле творился полный бардак.

Хозяйничали фанаты, а не организаторы или полиция.

Тем комичнее, что с другой стороны выкатывали к постаменту арку для празднования – как будто ничего не происходит.

Полиции понадобилось немало времени, чтобы взять ситуацию под контроль.

Досталось и журналистам.

Один стул прилетел рядом с ведущими студии у поля. Другой – прямо в одного из них.

Фееричный кадр.

Наконец, с поля поубирали фанатов – и «Спарта» смогла забрать трофей.

Футбольная ассоциация Чехии отреагировала: там сожаления о произошедшем и уведомление о начале расследования. Как и обычно в таких случаях.

* * *

«Спарта» сделала золотой дубль: и чемпионат, и Кубок. Это не удавалось ей с сезона-2006/07.

Но для полиции еще ничего не закончилось: «Спарта» и «Виктория» теперь сыграют еще и в Праге – в последнем туре лиги. Для команд турнирного значения нет, а вот для фанатов это наверняка будет важная встреча.

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Фото: instagram.com/acsparta_cz ; instagram.com/stefano.corleone.1984