Жесткая драка фанатов прямо на поле: финал Кубка Чехии закончился кровью
Жутковато.
Ох как сурово кончился финал Кубка Чехии в Пльзени. Матч «Виктории» с пражской «Спартой» заслонила драка болельщиков на поле.
Фанатов разозлили события матча. И решения судей, и игровая концовка
Напряжение накапливалось.
На 14-й минуте игрок «Спарты» Ладислав Крейчи забил гол, но судья увидел фол в атаке. Фанатам не понравилось: на поле полетели пластиковые стаканы. Во втором тайме матч прерывали из-за пиротехники, ее запускали болельщики «Виктории».
Ну а сумасшедшая концовка могла свести с ума любого.
⚽️ На 79-й минуте мяч ударился в голову защитника Сампсона Две и влетел в ворота «Виктории» – записали как автогол, «Спарта» повела.
🟥 На 85-й «Виктория» осталась в меньшинстве – вторую желтую из-за фола на чужой половине получил Павел Шулц.
⚽️ На 87-й «Виктория» сравняла! Из вратарской мяч головой затолкал Томаш Хоры.
⚽️ Но на 90+1 Велько Бирманчевич принес победу «Спарте» точным ударом примерно с десяти метров.
На этом футбол закончился.
Но не события на поле.
Дрались прямо на газоне – фанаты.
Чешская полиция классифицировала матч как мероприятие с высоким риском, но до последнего старалась не вмешиваться. Оказалось, поздно: на поле выбежали фанаты обеих команд в капюшонах и масках.
Впрочем, некоторые лица можно было разглядеть.
Особо жуткая сцена, как два фаната «Виктории» лупили лежащего болельщика «Спарты», пока их не отогнали.
На поле творился полный бардак.
Хозяйничали фанаты, а не организаторы или полиция.
Тем комичнее, что с другой стороны выкатывали к постаменту арку для празднования – как будто ничего не происходит.
Полиции понадобилось немало времени, чтобы взять ситуацию под контроль.
Досталось и журналистам.
Один стул прилетел рядом с ведущими студии у поля. Другой – прямо в одного из них.
Фееричный кадр.
Наконец, с поля поубирали фанатов – и «Спарта» смогла забрать трофей.
Футбольная ассоциация Чехии отреагировала: там сожаления о произошедшем и уведомление о начале расследования. Как и обычно в таких случаях.
* * *
«Спарта» сделала золотой дубль: и чемпионат, и Кубок. Это не удавалось ей с сезона-2006/07.
Но для полиции еще ничего не закончилось: «Спарта» и «Виктория» теперь сыграют еще и в Праге – в последнем туре лиги. Для команд турнирного значения нет, а вот для фанатов это наверняка будет важная встреча.
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Фото: instagram.com/acsparta_cz; instagram.com/stefano.corleone.1984
А баночки с кофе и энергетическим напитком стоят.
Nepřemožitelní!