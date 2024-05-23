Компани – новый вариант «Баварии». Ну уж он-то не откажет?

Главный тренер «Бернли» Венсан Компани – вероятный сменщик Томаса Тухеля в «Баварии», сообщил журналист Флориан Плеттенберг. Переговоры идут позитивно, за приглашение бельгийца выступают директора клуба Макс Эберль и Кристоф Фройнд. Мюнхенцам нравится, что 38-летний тренер готов к такому вызову.

Теоретически Компани мог отбить «Челси», но, как пишет Фабрицио Романо, лондонцы не выходили на тренера.

Какой Компани тренер: тяжелый старт в «Андерлехте», триумфальный выход в АПЛ с «Бернли» и быстрый вылет

В мае 2019-го, после 11 лет в «Ман Сити», Компани вернулся в родной «Андерлехт» (играть и тренировать). Из Манчестера он захватил с собой Саймона Дэвиса, который обучал тренеров в структуре «Сити».

Тандем быстро распался: на старте сезона-2019/20 Компани и Дэвис менялись ролями ассистента и главного, но результаты не радовали. «Андерлехт» выдал худший старт с 1998-го – два поражения, две нулевые ничьи, 3:6 по голам.

Когда штаб возглавил 63-летний воспитанник «Андерлехта» Франк Веркаутерен, результаты стабилизировались, но и с ним доковыляли лишь до восьмого места – из-за пандемии сезон-2019/20 в Бельгии завершили досрочно.

С августа 2020-го Компани сосредоточился на тренерстве: получил статус главного и улучшил результаты. Два следующих сезона закончили в тройке. А еще вышли в финал Кубка Бельгии-2021/22 – правда, уступили там «Генту» по пенальти. Описывая свою философию, Венсан просил не сравнивать его с Гвардиолой , хотя и ставил похожий футбол (в короткий пас с контролем).

«Никто не говорит о том, чтобы воспроизвести что-то. Нас интересует самобытность «Андерлехта», вот и все. Клуб будет отличаться от других, и мы должны это принять.

В футболе всегда так. Когда побеждает Пеп, все хотят играть как он [в контроль мяча]. Это как религия: один хочет доказать, что он прав во всем, а другой хочет доказать, что тот неправ во всем. Но абсолютной правды нет.

Я знаю стиль игры и принципы, соответствующие «Андерлехту» исторически. Об этом нельзя забывать.

Чего я добьюсь, если попрошу своих игроков отступить [от этого стиля], играть длинными передачами и создать защитный блок? Даже если я выиграю титул, мое путешествие в конечном счете будет бесполезным».

Летом 2022-го Компани позвали в Чемпионшип, чтобы вернуть кризисный «Бернли» в Премьер-лигу. После вылета клуб столкнулся с финансовыми проблемами и лишился целого ряда опытных игроков. Ушла, например, главная пара центральных защитников – Джеймс Тарковски и Бен Ми.

Компани почти не знал о Чемпионшипе, но все равно классно заменил легенду «Бернли» Шона Дайча. Венсан поборол кризис и зашел в Премьер-лигу аж за семь туров до конца сезона. Но выжить в АПЛ не получилось – 19-е место и прямой вылет.

«Бавария» давно ищет нового тренера. Отказов уже слишком много

Об уходе Томаса Тухеля объявили еще за три месяца до окончания сезона, потом пытались его сохранить, но ничего не вышло. А еще было море отказов от других тренеров.

● Сначала приглашали Хаби Алонсо – но тот остался в «Байере», где выиграл чемпионство и выдал рекордную серию без поражений. Хенесса отказ даже восхитил .

● Хотели вернуть Юлиана Нагельсманна, но он остался в сборной Германии – хочет съездить не только на Евро-2024, но и на ЧМ-2026.

● Предметно общались с Ральфом Рангником, разозлили этим фанатов, а тренер в итоге выбрал работу в сборной Австрии, чтобы не менять обстановку. Руководство «Баварии» удивилось.

● Дальше писали об интересе к Зинедину Зидану (без работы) и Роберто Де Дзерби (возглавляет «Брайтон»). У итальянца огромные отступные (12 млн фунтов), а француз хочет потренировать в АПЛ.

● В «Баварию» настойчиво отправляли Ханса-Дитера Флика – но немец поставил ряд неудобных условий. Не хотел быть временным вариантом, в помощники требовал Мирослава Клозе и Тони Тапаловича. Теперь Флика связывают с «Барселоной» – там до сих пор думают над судьбой Хави.

● Шел разговор и о других кандидатах – Унаи Эмери, Арне Слоте, Антонио Конте и Себастьяне Хенессе. Все это маловероятно – Эмери не хочет покидать АПЛ, Слот уже в «Ливерпуле», по остальным конкретики не было.

Теперь общаются с Компани – вероятно, он все-таки согласится.

Контратаки, стерильное владение и кадровая чехарда в защите. Какой запомнится «Бавария»-2023/24?

Фото: Gettyimages.ru /Matthias Hangst, Matt McNulty