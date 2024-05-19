Бисиклета Кудуса, гол «Чесли» с центра и проход в еврокубки, у «МЮ» антирекорд. Это нельзя терять из-за титула «Сити»

А кто лучший бомбардир и ассистент?

Четвертый подряд титул «Манчестер Сити» – не единственное важно, что случилось в последнем туре АПЛ.

Вот самое главное из остального.

Бисиклета Кудуса, которая подарила интригу

Фил Фоден дублем за 18 минут быстро приблизил «Ман Сити» к титулу, но под конец первого тайма интригу дал Мохаммед Кудус. И как!

Подача углового, Кудус одним касанием подбил мяч в воздухе, а вторым (с левой!) отправил в сетку ударом через себя. Восьмой гол ганца в АПЛ.

Забавно, что по ходу второго тайма на «Эмирейтс» каким-то образом запустили фэйк, что «Вест Хэм» забил и второй мяч, сравнял – но такого на самом деле не было, в этом матче потом забил только «Сити» еще.

Гол Кайседо с центра поля – дебютный за «Челси»! Помог выйти в еврокубки

Под конец сезона Мойзес Кайседо (как и весь «Челси») разыгрался – и начал оправдывать потраченные на него 115 миллионов.

В последнем туре эквадорцу даже удалось впервые за «Челси» забить. Воспользовался тем, что вратарь «Борнмута» Нето выбежал из ворот – и зарядил из центрального круга.

Дистанция до ворот – 50,61 метра, xG удара – 0,02.

Но мяч залетел в ворота!

Гол – в топ-5 по дальности в АПЛ как минимум с сезона-2006/07, когда Opta считает такие детали.

«Тоттенхэм» – в ЛЕ, вторая путевка за «Челси» или «МЮ»

Перед последним туром помимо чемпионской интриги сохранялась еще одна: гонка за еврокубки между «Тоттенхэмом», «Челси», «Ньюкаслом» и «Манчестер Юнайтед».

Все четыре клуба синхронно победили, поэтому остались при своих.

● «Тоттенхэм» разгромил вылетевший «Шеффилд» (3:0), сохранил пятое место и путевку в групповой этап Лиги Европы.

● «Челси» удержал 2:1 с «Борнмутом» и шестую строчку. Пока это Лига конференций, но все зависит от финала Кубка. Если «МЮ» вдруг победит там «Ман Сити», сам заберет вторую путевку в ЛЕ. А если проиграет, место в ЛЕ перейдет как раз шестой команде чемпионата.

● «Ньюкасл» увез 4:2 в матче «Брентфордом» и остался седьмым. Это пока ничего, но в случае поражения «МЮ» в финале Кубка, даст пропуск в ЛК.

● «Юнайтед» дожал на выезде «Брайтон» (2:0, забили на 73-й и 88-й минутах), сравнялся по очкам с «Ньюкаслом», но из-за кошмарной разницы мячей финишировал ниже. Для «МЮ» восьмое место само по себе – антирекорд, даже провальный сезон Дэвида Мойеса, сразу после ухода сэра Алекса, закончили седьмыми. Отрицательная разница мячей – впервые с сезона-1989/90, когда заняли 13-е место. Через чемпионат «МЮ» остался без еврокубков. Последний шанс – финал Кубка, который пройдет в следующую субботу.

● Вылетели «Лутон», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед». Все три клуба только поднялись в АПЛ и сразу же отправились обратно в Чемпионшип. У «Лутона» оставались мелкие шансы перед последним туром, но не спаслись – проиграли «Фулхэму».

Личные награды: Холанд, Уоткинс и Райя лучшие

Главные личности сезона.

⚽️ Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром – 27 голов . Царит даже с пропуском приличного отрезка из-за травмы зимой. Следом открытие сезона Коул Палмер (22 мяча), Александер Исак из «Ньюкасла» (21) и тройка с 19 голами – Фил Фоден («Сити»), Доминик Соланке («Борнмут»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»)

🅰️ Олли Уоткинс – лучший ассистент, 13 голевых . В этом рейтинге дальше Коул Палмер (11, по сумме результативных действий лучший в лиге) и большая группа с десятью ассистами. В ней выделяется Кевин де Брюйне, сыгравший из-за травмы намного меньше всех, еще там Энтони Гордон («Ньюкасал»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Бреннан Джонсон («Тоттенхэм»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм») и Киран Триппьер («Ньюкасл»).

🧤 Давид Райя из «Арсенала» – лучший по сухим матчам (16) даже при том, что по ходу сезона был неоднозначно первым номером. У Джордана Пикфорда из «Эвертона» 13 сухарей, у Эдерсона («Сити») и Бернда Лено («Фулхэм») – по 10.

Четыре чемпионства «Сити» подряд – впервые в истории Англии. За 135 лет!

Фото: Gettyimages.ru /Ryan Pierse