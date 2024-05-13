«Депортиво» вернулся в Сегунду! Обыграл «Барселону» Б при 30+ тысячах фанатов

«Депортиво» в третьей испанской лиге обыграл «Барселону» Б и за два тура до конца обеспечил себе выход в Сегунду. «Депор» не играл там с ковидного сезона.

Из дивизиона из 20 команд победитель выходит в Сегунду напрямую, команды на местах со второго по пятое играют в плей-офф. За три тура до конца «Депортиво» шел первым, опережал «Барселону» Б на четыре очка и принимал ее дома.

Нормальным результатом была бы и ничья, но победа позволяла добиться прямого выхода досрочно.

Десятки тысяч фанатов очень этого ждали, но перед игрой слегка перестарались. Кто-то пульнул ракету, которая угодила в клубный автобус. Возник пожар! Хорошо, что внутри уже никого не было.

Marca предполагает, что ракета застряла в верхней части автобуса. Вмешательство пожарных решило проблему. Diario AS засняли момент тушения.

Непростая игра для «Депора» завершилась победой 1:0 после гола Лукаса Переса со штрафного.

После финального свистка – радость игроков «Депортиво» под овации 31833 болельщиков. Грандиозная цифра для третьей лиги.

Фейерверк в честь победителей лиги.

И единение с фанатами!

Мы уже писали о героях «Депортиво» – тренере, который вместе с Унаи Эмери выигрывал Лигу Европы и в этом сезоне чуть не лишился работы, классной результативности Лукаса Переса и разных других экс-игроках Ла Лиги.

20 лет назад «Депор» избивал «Милан» в плей-офф ЛЧ и доходил до полуфинала, 10 лет назад – спешно выбирался из Сегунды в Примеру (кстати, тоже тогда оставив строчкой ниже «Барселону» Б). Сейчас другая радость – выбраться чуть поближе к элите.

В Ла Лиге «Депор» последний раз играл в сезоне-2017/18 и вылетел с 18-го места. В разгар пандемии коронавируса – свалился странным образом и из Сегунды ниже. С тех пор – только матчи третьей лиги.

В позапрошлом сезоне команда была близка к выходу через плей-офф, но уступила в финале «Альбасете» в дополнительное время, а в прошлом – очень драматично вылетела от «Кастельона».

Сейчас – только радость для многочисленных фанатов. Средняя посещаемость домашнего стадиона в прошлом сезоне составила 19 тысяч человек, в этом – 23 тысячи. На решающую игру пришло еще больше.

В городе праздник!

В следующем сезоне они точно увидят вылетевшие из Ла Лиги «Гранаду» и «Альмерию», а еще могут пересечься, например, с «Вальядолидом», «Эспаньолом» и «Эйбаром», если эти команды останутся в Сегунде.

«Хави с ним даже не разговаривает». Бунт форварда «Барсы»

Фото: instagram.com/rcdeportivo