49 матчей без поражений – теперь «Байер» бьет рекорды XX века!

Опередили ярчайшую «Бенфику» 60-х.

«Байер» вышел в финал Лиги Европы! Беспроигрышная серия растянулась до невероятных размеров – уже 49 матчей!

А ведь ее вот-вот могла прервать «Рома»: только на 97-й минуте Станишич сделал счет 2:2! Классический «Байер»!

Команда Хаби Алонсо побила рекорд «Бенфики», установленный еще в XX веке. Лиссабонцы не проигрывали 48 официальных игр в период с 22 декабря 1963-го по 7 февраля 1965-го. Прошло почти 60 лет!

Теперь у «Байера» самая длинная серия без поражений в истории европейского футбола, если учитывать только клубы из еврокубков.

«Бенфика» 60-х – европейский топ. Выдали рекордную серию даже с проклятием (?) Гуттманна

«Бенфика» блистала в 60-е: под руководством Белы Гуттманна взяли три чемпионства и два Кубка чемпионов, прервали доминирование мадридского «Реала» в Европе.

Гуттманн хотел и дальше собирать титулы, чтобы установить гегемонию в европейском футболе. Тренер кардинально обновил состав, доверился только несколько ветеранам – Жозе Агуашу, Алберту да Коште, Мариу Колуна, они помогали воспитывать молодежь. Именно Гуттманн настоял на переходе Эйсебио в «Бенфику».

В 1962-м тренер попросил руководство повысить зарплату – клуб же посчитал, что его заслуги не так велики, больше решало мастерство футболистов. Гуттманн воспринял отказ как оскорбление и в ярости заявил, что покидает «Бенфику». По одной из легенд в тот момент Бела произнес великую фразу: «Без меня «Бенфика» 100 лет не выиграет ни один европейский кубок».

Затем «Бенфика» выдала рекордную серию без поражений, но с европейскими кубками и правда не ладилось. Хотя аж три раза выходили в финал Кубка чемпионов – там сгорели «Милану» в 1963-м, «Интеру» в 1965-м и «Ман Юнайтед» в 1968-м.

Всего после скандального ухода Гуттманна «Бенфика» пять раз выходила в финал Кубка чемпионов и трижды в финал Кубка УЕФА/Лиги Европы. И все проиграла. Причем драматично.

Но дело тут вряд ли в проклятии бывшего тренера: нет ни одного документального подтверждения слов Гуттманна, возможно, это просто легенда. Существует версия, что тренер выпалил знаменитую фразу не просто про «Бенфику», а про все португальские клубы. Но тогда проклятие не работает: с тех времен «Порту» выиграл четыре еврокубка, «Спортинг» – один.

А встречались еще более длинные серии?

Две самых крупных тоже случились в прошлом веке. Главные герои – «Селтик» (62 матча без поражений) и бельгийский «Юнион» (60).

🔝 Обладатель мирового рекорда «Селтик» уместил всю серию на период Первой мировой войны. Не проигрывали полтора года: с 20 ноября 1915-го по 14 апреля 1917-го. Причем однажды сыграли два матча за день: в 1916-м расправилась сначала с «Рейт Роверс» (6:0), потом – с «Мазеруэллом» (3:1).

🔝Спустя 16 лет «Юнион» почти повторил достижение. Один из главных героев серии – защитник Жюль Паппер, зацепивший в 1930-х с командой три чемпионства.

Важное уточнение: обе команды выдали такие серии в эпоху до еврокубков. Так что достижение «Байера» уже уникальное.

62 года назад «Бенфика» взяла последний еврокубок, а дальше – проклятие Гуттманна. Кстати, откуда эта легенда?

Фото: Gettyimages.ru /Evening Standard, Lars Baron