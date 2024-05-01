Супергол с 35 метров, рекорд по владению. У «Шанхая» Слуцкого историческая серия

4:0 с «Могучими львами».

«Шанхай» Слуцкого по-прежнему первый: уработали дома «Цанчжоу Майти Лайонс» (4:0).

Вскрыли автобус соперника благодаря дальней пушке и двум голам с добивания

Команда Слуцкого открыла счет уже на 3-й минуте: разыграли угловой, игрок «Шанхая» мощно выстрелил от границ штрафной, на добивании был хорош Сюй Хаоян.

На 51-й удвоили преимущество, и это уже достойно отдельного видео! Чжу Чэньцзе шикарным ударом с 35 метров залепил точно в девятку! Ого!

Через 12 минут «Шанхай» мог забить еще один гол-красавец, но Жоау Тейшейра бахнул в перекладину. На 76-й нападающий Андре Луис сделал счет совсем комфортным: вколотил на добивании после удара Дай Вай Цуна.

В компенсированное время Луис оформил дубль: Цао Юндин выдал впечатляющий слалом и прострелил на Луиса, нападающий уверенно замкнул. Сокрушительный поход за рекордом: 77% владения мячом, 30 ударов по воротам и эпичный разгром.

Вот главные моменты этого матча. Полно красоты, включайте!

У «Шанхая» Слуцкого рекордная беспроигрышная серия!

«Шанхай» по-прежнему без поражений под руководством Слуцкого.

● «Шанхай» одержал уже семь побед, пять из них – сухие. Потеряли очки лишь дважды. А еще это самая длинная беспроигрышная серия в истории «Шанхай Шеньхуа» – уже девять матчей!

● Еще один рекорд – 77% владения мячом. Лучший результат сезона среди всех команд!

● Шанхайцы не проигрывают «Цанчжоу Майти Лайонс» полтора года: после 1:2 в 2022-м пять побед подряд.

● Андре Луис обошел в гонке бомбардиров партнера Жоау Тейшейру: теперь семь голов против шести. Плюс у Луиса уже четыре голевых, у Тейшейры пока лишь одна.

Кстати, следующий матч «Шанхая» Слуцкого в прямом эфире на Спортсе – 11 мая против «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер», в 14:00 мск. Сразу приглашаем!

Пересмотреть матч можно тут

Фото: Shanghai Shenhua