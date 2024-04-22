«Барса» думает о переигровке класико. Что нужно знать

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Полыхает скандал после класико: «Барса» недовольна судейством – с официальным заявлением выступил президент Жоан Лапорта. Он допускает переигровку матча.

Что хочет «Барса» и при каких условиях клуб требует переигровку?

Вот что сказал Лапорта:

«Понимаю, с какими трудностями сталкиваются судьи. Именно для таких сложных эпизодов существует ВАР и прочие инструменты. Они должны помочь соревнованиям стать справедливее, а не наоборот.

В матче с «Реалом» случилось несколько спорных моментов, среди них есть особенный. Я про удар Ламина Ямаля.

«Барса» хочет быть уверена в том, что именно произошло. По этой причине «Барса» немедленно обратится в технический комитет по судейству Королевской испанской футбольной федерации (RFEF – Sports) с просьбой собрать полный набор видеозаписей и аудиозаписей этого инцидента (аудиозаписи были вскоре опубликованы – Sports).

Если после анализа документации клуб поймет, что при рассмотрении инцидента была допущена ошибка, мы примем все возможные меры, чтобы исправить ситуацию, не исключая, разумеется, любые необходимые юридические действия.

Если подтвердится, что это был гол, мы будем двигаться дальше и не станем отказываться от требования переиграть матч, как это произошло в другой игре в Европе из-за ошибки ВАР.

Наконец, я хотел бы подчеркнуть, что, несмотря на наше внимание к этому инциденту, мы не согласны и с другими, которые произошли во время игры и которые могли быть рассмотрены с помощью ВАР.

Члены клуба и болельщики «Барсы», наша позиция не лишена оснований, но не является выигрышной.

Это положение, к которому нас вынуждает ситуация после различных инцидентов на поле, которые навредили нам и принесли пользу нашему сопернику и в совокупности отражают разницу в количестве очков в верхней части таблицы Ла Лиги».

Лапорта говорит про момент Ямаля. Что там было?

Спор возник после углового «Барсы» на 29-й минуте: Ламин Ямаль ударил, Андрей Лунин выгреб мяч с линии ворот. Возможно, прямо из них.

Момент долго пересматривали. Напомним: в Ла Лиге нет автоматической системы определения гола – перед стартом сезона президент Хавьер Тебас назвал затраты в три млн евро на камеры Hawk-Eye «нерациональными».

Эпизод просматривал ВАР с двух ракурсов, гола не увидели.

Мяч должен полностью пересечь линию ворот, чтобы гол был засчитан. С такого повтора за линией находится вратарь, но мяча вообще не видно.

Самый распространенный ракурс – этот. Понятнее не стало.

Еще один – снова Лунин все закрыл.

Другая точка – эффект прежний.

Гол Ламина не засчитали – игра продолжилась.

«Нет доказательств того, что мяч вошел в ворота». Переговоры судей о возможном голе Ямаля

После матча Федерация футбола Испании опубликовала аудиозапись разговора арбитров:

Хосе Мария Санчес Мартинес (арбитр ВАР): «Давай проверим, Сесар, подожди немного, не возобновляй игру».

Сесар Сото Градо (главный судья): «Мы ждем. Нет, системы автоматического определения голов нет. Ждем. Мы ждем ВАР, возможно, был гол. Мы проверяем. Нет, системы автоматического определения голов нет».

ВАР: «Серхио, останови на моменте контакта мяча с перчатками Лунина. Подожди, мы смотрим со всех сторон, потому что у нас нет нужного ракурса».

Сото Градо: «Мы ждем. Мы пока не знаем».

ВАР: «На стоп-кадре тело Лунина закрывает обзор. Так, подожди секундочку. Мы все еще ищем доказательства. 360 градусов. Это не подходит, это не подходит, это тоже, и это, дальше, и это не подходит, и это...»

Сото Градо: «Спешки нет. Это очень важное решение, мы не спешим. Проверьте все камеры».

ВАР: «Других нет. Мы можем подтвердить, что других камер нет?»

Сото Градо: «Мы не спешим. Лучше всего подождать. Надо подождать».

ВАР: «Сесар, мы возобновим игру с углового, у нас нет доказательств того, что мяч пересек линию, так что начинаем с углового. У нас нет доказательств того, что мяч влетел в ворота. Угловой удар».

Marca сообщила, что судейский комитет не передаст «Барселоне» видеоматериалы – и любому другому клубу тоже. Такого принципа придерживаются с момента внедрения видеоповторов. Также в комитете считают, что Сото Градо отработал «более чем выдающимся образом», упрекнуть его не в чем.

После матча – новые ракурсы. Так гол или нет?

Canal+ и Bein Sports «смоделировали» технологию Hawk-Eye – и независимо друг от друга решили, что мяч не пересек линию целиком.

Сначала положение из официальных Правил игры: «Гол считается забитым, если мяч полностью пересек линию ворот между стойками и под перекладиной, при условии, что перед этим команда, забившая гол, не нарушила Правила игры».

А вот моделирование Canal+:

И Bein Sports:

Еще раз подчеркнем: моделированию нельзя верить на 100% – это не официальное решение, по доступным ракурсам очень сложно понять.

А что считают другие? Никто не уверен

Мнения насчет эпизода разделились: например, сама «Барса» соцсетях предложила определить, что это было. Сотни мнений – лишь в первый час. Главные из них:

● Бывший судья Альфонсо Перес Бурруль считает, что гола скорее не было. Не уверен на 100%.

● Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес недоволен: «Не думаю, что мяч влетел в ворота, для этого он должен был бы пересечь линию целиком. Третий гол-призрак в нынешнем чемпионате. Всего три миллиона евро – не приходилось бы ждать решения. Без технологии приходится совершать «прыжок веры».

● Жерар Пике считает, что судья несправедливо не засчитал гол: «По этим фото определить сложно, я думаю это гол. По крайней мере, должна быть камера, с которой можно получить изображение».

Хави тоже возмущался: «Я сильно разочарован. Если мы хотим, чтобы нашу лигу называли лучшей... Все видели, что мяч попал в ворота.

Все пошло против нас. Я еще после игры с «Хетафе» в начале сезона предупреждал, что мне не понравилось увиденное. И сегодня был сплошной абсурд».

Про какой матч, который могли переиграть из-за ВАР, говорит Лапорта?

Про матч «Генка» и «Андерлехта» из чемпионата Бельгии: зимой «Андерлехт» выиграл 2:1 – во многом за счет того, что на 23-й минуте гости не реализовали пенальти. Вышло странно: Бриан Хейнен не переиграл Каспера Шмейхеля, но нападающий Ира Сор добил в ворота.

Казалось, гол. Но главный судья Натан Вербомен отменил: якобы Сор вбежал в штрафную до удара с точки, но после матча все пошли смотреть повтор и выяснили: до удара в штрафную сразу ломанулись игроки обеих команд.

Во время игры судья на ВАР не зафиксировал нарушение и позволил Вербомену продолжить. После матча судейский департамент отчитался: пенальти должны были перебить. «Генк» тут же потребовал переигровку, но ему отказали, признав ошибку и сославшись на человеческий фактор. Тогда «Генк» пошел дальше и обратился в дисциплинарный совет Федерации футбола Бельгии. Там уже заняли сторону потерпевших – постановили полностью переиграть матч.

Однако вскоре включился Спортивный арбитражный суд. Он отменил это решение и принял сторону «Андерлехта». Переигровку отменили.

Фото: Gettyimages.ru /David Ramos; кадры трансляции