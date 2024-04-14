«Реал» и «Барса» с трудом выиграли у аутсайдеров. Выводы и расклады перед класико

Оно уже через неделю.

Чемпионская гонка в Испании: «Реал» и «Барса» синхронно выиграли свои матчи – со счетом 1:0.

Закрепляем расклады перед класико. Топ-матч – 21 апреля.

«Реалу» было трудно. Помог удар Тчуамени с 25 метров

«Мадрид» играл раньше, им выпал тяжелый выезд с «Мальоркой». Там проиграли в прошлом сезоне.

Сейчас тоже получалось тяжело: почти не создавали моментов, кроме классного удара Джуда Беллингема в перекладину, пока на 48-й минуте из-за штрафной не зарядил Орельен Тчуамени – влепил с 25 метров так, что вратарь Предраг Райкович даже не дернулся.

«Тчуамени провел очень хороший матч», – лаконично отметил Карло Анчелотти. Жаль, Орельен не сыграет с «Ман Сити» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов, перебрал желтых карточек.

Отыграться «Мальорка» не смогла. «Мадрид» уверенно взял три очка.

● «Реал» не проигрывает 25 матчей подряд в Ла Лиге. На выезде – 12 игр, при этом в каждой из них мадридцы забивали.

● Это второй лучший «Мадрид» в истории Ла Лиги – только в сезоне-2011/12 набрали больше очков после 31 тура: сейчас 78 баллов, а тогда – 79.

● А еще «Реал» почти не пропускает – 20 мячей за 31 матч. Рекордные цифры: последний раз так же надежно играли аж в 1988-м.

«Не всегда получается играть хорошо, но эта команда всегда борется, – вердикт Анчелотти. – В матче с «Сити» важно избегать потерь, потому что нам тяжело возвращать себе мяч Выиграем на «Этихаде» не благодаря физической форме, а благодаря настрою. Мы готовы».

Класико будет важным благодаря «Барсе». Феликс разогнался, Кубарси – опора

«Барселона» обыграла «Кадис» с минимальным счетом и укрепилась на втором месте. Отрыв от «Жироны» увеличился до пяти очков. Теперь впереди «ПСЖ» в Лиге чемпионов и «Реал» в Ла Лиге.

У класико будет смысл . «Если мы проиграем, класико будет малоинтересным, от него будет мало толку», – говорил Хави перед матчем. Без победы «Барса» отстала бы от «Реала» на 11 очков за семь туров до конца чемпионата. Сейчас разница – восемь, то есть шанс сократить до пяти. И уже не будет выглядеть безнадежным.

Жоау Феликс забил победный через себя: он снова в норме . Португалец ярко начинал с трех голов и двух ассистов в трех матчах. Затем засуха, но все же место в старте. С начала 2024-го он поблек, слева заиграл Рафинья, но вот все изменилось обратно. Через полтора месяца «Барселона» и «Атлетико» будут решать его судьбу: денег на выкуп нет, а на очередную аренду не тянула игра. Зато теперь результативное действие в третьем матче Ла Лиги подряд. Теперь вообще забил победный через себя.

Как же надежен Кубарси . У «Барселоны» шестой сухой матч в Ла Лиге подряд. Все объединяет то, что в старте выходили Пау Кубарси и Марк-Андре тер Стеген. Стабильность молодого защитника – вау! Сейчас казалось, что он устал и часто ошибался, но даже при этом есть девять выносов и заблокированный удар. А ведь ему наверняка предстоит выйти в старте против «ПСЖ». Из 17 прошлых матчей Кубарси не выходил только в первой игре против «Наполи». Хотелось бы поберечь парня, но впереди важнейшие «ПСЖ» и «Реал» – он точно сыграет.

Витор Роке не справился . Хави признавал, что ему только предстоит понять позиционную игру, все равно выпустил бразильца, а не более подходящего Марка Гиу в старте – не сработало. У форварда один удар мимо и лишь три точные передачи за 62 минуты. Он проиграл два единоборства из шести и шесть раз потерял мяч. Это второй выход бразильца в старте за «Барсу». В прошлый раз не смог проявить себя на фланге против «Сельты».

Оскар Эрнандес непобедим . Хави – лидер по числу желтых и красных среди всех тренеров Ла Лиги. Поэтому брат часто подменяет его. Уже успел провести шесть матчей – выиграл все, а пять из них провел на ноль (общая разница 9:3). Оскара можно считать талисманом команды. Хави может без угрызений эмоционально реагировать у поля и получать свои карточки – Оскар подстрахует.

Как там чемпионская гонка?

«Барса» продолжает погоню. Отставание от «Мадрида» – 8 очков.

Осталось семь туров.

«Думаем о себе. Мы хотим бороться с «Реалом» в Ла Лиге, но это не зависит от нас, – повторяет Хави. – Надеюсь, мы надавили на «Мадрид». Нам нужно выполнять свою домашнюю работу и бороться до конца. Мы продолжим бороться. И так будет каждый день до нашего матча с ними».

И вот следующая остановка – класико. В следующее воскресенье.

Фото: Gettyimages.ru /Fran Santiago, Aitor Alcalde