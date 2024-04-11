«Барса» обыграла «ПСЖ». Благодаря ошибкам Доннаруммы?

Или не так уж виноват?

«Барселона» обыграла «ПСЖ» в гостях – 3:2 в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.

Джанлуиджи Доннарумма, конечно, в топ-матче не может не дать повода обсудить свои поступки. В двух забитых «Барсы» как минимум есть, что обсудить.

В конце первого тайма испанцы развивали атаку через правый край, Ламин Ямаль внешней стороной отдавал в штрафную, а вратарь выходил на перехват и вроде бы четко дотягивался до мяча, никто не мешал.

Но каким-то образом после касания Доннаруммы мяч оказался у совершенно свободного Рафиньи – бразильцу оставалось только в касание пробить мимо полевых. Он справился без проблем.

В сюжете матча было еще очень много всего.

«ПСЖ» перевернул за 134 секунды в начале второго тайма: Усман Дембеле тоже воспользовался отскоками, потом Фабиан Руис вскрыл штрафную классным пасом на Витинью.

«Барса» сравняла благодаря шикарной передаче только вышедшего после травмы Педри.

А итоговый счет – после эпизода, где тоже можно обсудить игру вратаря «ПСЖ». Вот момент, когда Андреас Кристенсен забивает победный (буквально сразу после выхода, в день рожденья!): бьет головой из центра вратарской. Доннарумма жмется к линии после одного неуверенного шага вперед и пары назад.

Есть впечатление, что на мяч, летящий четко вратарскую, вратарь выходить должен. Или при таком скоплении и риске на кого-нибудь по пути напороться, все-таки нет?

Виноват в поражении или не слишком?

Фото: East News /Miguel MEDINA / AFP