«Барса» обыграла «ПСЖ». Благодаря ошибкам Доннаруммы?
Или не так уж виноват?
«Барселона» обыграла «ПСЖ» в гостях – 3:2 в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.
Джанлуиджи Доннарумма, конечно, в топ-матче не может не дать повода обсудить свои поступки. В двух забитых «Барсы» как минимум есть, что обсудить.
В конце первого тайма испанцы развивали атаку через правый край, Ламин Ямаль внешней стороной отдавал в штрафную, а вратарь выходил на перехват и вроде бы четко дотягивался до мяча, никто не мешал.
Но каким-то образом после касания Доннаруммы мяч оказался у совершенно свободного Рафиньи – бразильцу оставалось только в касание пробить мимо полевых. Он справился без проблем.
В сюжете матча было еще очень много всего.
«ПСЖ» перевернул за 134 секунды в начале второго тайма: Усман Дембеле тоже воспользовался отскоками, потом Фабиан Руис вскрыл штрафную классным пасом на Витинью.
«Барса» сравняла благодаря шикарной передаче только вышедшего после травмы Педри.
А итоговый счет – после эпизода, где тоже можно обсудить игру вратаря «ПСЖ». Вот момент, когда Андреас Кристенсен забивает победный (буквально сразу после выхода, в день рожденья!): бьет головой из центра вратарской. Доннарумма жмется к линии после одного неуверенного шага вперед и пары назад.
Есть впечатление, что на мяч, летящий четко вратарскую, вратарь выходить должен. Или при таком скоплении и риске на кого-нибудь по пути напороться, все-таки нет?
Виноват в поражении или не слишком?
Фото: East News/Miguel MEDINA / AFP
Карма настигла Доннарумму. Деньги! Деньги! Деньги!
В Барселоне ещё парочку пропустит 🤭
В первом голе не выйди Доннарума, забил бы Лева. Не его ошибка, что защитники бросили Рафинью.
Во втором голе вообще никаких вопросов, закидушка Педри в лучших каталонских традициях. Против такого лома нет приёма еще со времён Роналдиньо.
В третьем голе Гюндоган подал идеально. Если бы Доннарума вышел, то снова уткнулся бы в Маркиньоса и мяч залетел бы уже в пустые.
Барса победила благодаря концентрации и собранности.
Если так много болельщиков, как ты говоришь, критиковали тренера, то значит было за что. Барса не тот клуб, где тебя всегда будут хвалить. Нас не устраивают победы благодаря отскокам, как у Мадрида бывали.