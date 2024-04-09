Шестая победа «Шанхая» Слуцкого подряд! Назабивали красоты, это лучший старт в истории

Уже с отрывом первые.

У Леонида Слуцкого – пятая победа в чемпионате Китая подряд (и шестая с учетом Суперкубка). «Шанхай Шеньхуа» дома обыграл «Ухань Фри Таун» 4:1 – и продолжает единственным в лиге идти без потерь.

Как победили: три гола организовал бывший, минимум три гола из пяти – красота

Началось все с гола лучшего бомбардира «Шанхая» бразильца Андре Луиса. К перерыву вели уже 2:0. В начале второго тайма «Ухань» отыграл один, но команда Слуцкого не рассыпалась – быстро забила еще два гола и одержала уверенную победу 4:1.

🔵 Активнее всех поучаствовал в победе нападающий Се Пэнфэй – его подписали зимой как раз из «Уханя». Пэнфэй в первом тайме забил первый гол за «Шанхай», а во втором сделал две голевых передачи – на Гао Тяньи и Жоау Карлоса Тейшейру.

Теперь Се – лучший ассистент чемпионата Китая. У него четыре голевых паса в пяти первых турах. Обошел по этому показателю Оскара – у бывшего плеймейкера «Челси» три ассиста.

🔵 Андре Луис и Жоау Карлос Тейшейра забили по четыре мяча – они стали лучшим атакующим дуэтом чемпионата Китая. У бразильского центрфорварда 4+2, у поигравшего в «Порту», «Ливерпуле» и «Фейеноорде» Тейшейры – 4+1.

Правда, лучший бомбардир играет за соседей – это Ву Лэй из «Шанхай Порт». Может быть, вы помните его – переход нападающего в «Эспаньол» считался прорывным для китайского футбола, но там не пошло.

🔵 Из минусов можно выделить, что второй матч подряд «Шанхай» пропускает. Правда, с двумя пропущенными мячами у команды Слуцкого все равно лучшая оборона в

Обязательно посмотрите хайлайты победы «Шанхай Шеньхуа» над «Уханем» – тут все пять голов. Красоты полно: и розыгрыш перед первым мячом, и особенно дальний удар – четвертый. Мяч соперников со штрафного получился тоже очень ярким.

Что в таблице?

Пока у Слуцкого в Китае только победы. В чемпионате «Шеньхуа» уже оторвался от «Шанхай Порт» на четыре очка. Уверенное преимущество в таблице.

Общий счет голов – 11:2. «Шанхай Шеньхуа» и забили больше всех, и пропустили меньше всех. Такого старта в истории клуба еще не было.

Для китайской Суперлиги такой старт тоже нечастое явление. Последний раз с пяти побед подряд начинал «Байцзин Гоань» в 2019 году – команду тогда тренировал немец Рогер Шмидт, который потом ушел в ПСВ и доходил до четвертьфинала ЛЧ с «Бенфикой».

Правда, пока команда Леонида Слуцкого не играла против прямых конкурентов. Уже в следующем туре будет встреча против идущего на четвертом месте «Бейцзин Гоань», эту игру покажем в прямом эфире на Спортсе, начало в субботу в 14:35 мск – комментировать будут Вадим Лукомский и Артем Терентьев.

Победный гол «Шанхая» Слуцкого признан лучшим в прошлом туре чемпионата Китая. Оцените!