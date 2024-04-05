«Челси» – «МЮ»: 2:3 на 90+10 превратились в 4:3! БЕЗУМИЕ!
Переворот за 82 секунды.
Здесь обязательно появятся детали вынесшего нам мозг матча. А пока – просто поделитесь впечатлениями, если вы тоже это смотрели. Или хотя бы за этим следили.
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Все шло к тому, что это будет красивый камбэк «Манчестер Юнайтед» – уже третий в сезоне переворот с 0:2 в 3:2.
Но Коул Палмер отменил все за 82 секунды.
Певрым хет-триком в карьере.
Второй гол в матче – с глупого пенальти на 100-й минуте.
Победный – тут же на 101-й.
Б-е-з-у-м-и-е.
Как все было? Матч привозов с чудом Палмера
Давайте просто проследим этот сюжет.
4’ Конор Галлахер – 1:0. После ошибки в центре весь «МЮ» вжался в штрафную, а после отскока Галлахер пробил из зону, где должен бы дежурить опорник.
19’ Коул Палмер – 2:0 (п). В своей штрафной навредил Антони: неаккуратная попытка отбора. Пенальти Палмер реализовал без проблем.
34’ Алехандро Гарначо – 2:1. Форвард «МЮ» перехватил мяч, когда казалось, что контратака кончилась, и завладел уже «Челси». Ярко выраженный привоз, вина где-то между Мойсесом Кайседо и Бенуа Бадьяшилем.
39’ Бруну Фернандеш – 2:2. Из рук Андре Онана до точной подачи на дальнюю штангу после перевода с фланга на фланг – всего за 17 секунд. Бруну разгонял, Бруну и завершил. Оборона просто наблюдала, как мяч летает над.
67’ Алехандро Гарначо – 2:3. Шикарный ассист Антони тривелой, обогнувший двоих защитников «Челси». Гарначо не подвел с реализацией.
90+10’ Коул Палмер – 3:3 (п). Еще одна глупая неосторожность: Диогу Далот цепанул Нони Мадуэке, чиркнул по ноге. ВАР долго прокручивал касание, но не нашел причин отменить. А Палмер снова реализовал очень четко.
90+11’ Коул Палмер – 4:3. И он же хет-триком вывел этот сюжет куда-то в высочайший космос. Когда тут же, через 82 секунды, нашел свободнейшую зону на углу штрафной перед угловым. Прямо даже поозирался по сторонам, когда понял, что никто не следит. Да, в итоге помог рикошет от Скотта Мактоминея, но главный ход, благодаря которому стал возможен удар – все равно эта находа зоны Палмера.
Палмер – вау. Просто главный в «Челси».
Весь сезон тащит команду.
● У него уже 16 голов и восемь ассистов в 26 матчах АПЛ. Он третий по результативности в Премьер-лиге, впереди только Мо Салах из «Ливерпуля» (25 голевых действий) и Олли Уоткинс из «Астон Виллы» (26).
● Коул впервые сделал хет-трик. Но к дублям мы уже привыкли: в прошлом матче с «Бернли» (2:2), в Кубке лиги с «Мидлсбро» (6:1) и против «Лутона» в АПЛ (3:2).
● У Палмера уже пять победных голов за «Челси»: против «Фулхэма», «Лутона», «Шеффилда», «Бернли» и теперь вот «Ман Юнайтед».
p.s. первая пенка левая
p.p.s. циркуль - худший игрок апл что я видел, уверен, чудо-передача была случайностью
Но не стоит обманывать себя - с Почеттино ничего хорошего клубу не светит. Такие матчи только дают бездарю время.
Но это не команда на топ-5.
Нужно убирать Дисаси, Бадиашиля и Кукурелью летом, с этой тройкой победить почти нереально, вне зависимости от соперника.
А так же брать топового напа и разбираться с мед персоналом.
И тогда вполне можно выходить в ЛЧ в следующем году.