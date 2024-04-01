Эндрик чуть не плакал: пришлось уйти, команда проиграла в финале «Сантосу». Уже сам себя загнал?

Но у «Палмейраса» есть второй матч дома.

Сенсация, ну как минимум неожиданность в первом матче финала Паулисты-2024: «Палмейрас» проиграл «Сантосу» (0:1). Мы показываем турнир на Спортсе при поддержке Winline .

Действующий чемпион Бразилии на выезде получил от команды, которая будет играть во втором дивизионе. За «Сантос» 70 минут отыграл наш старый знакомый Жулиано, единственный мяч забили при нем на поле, но автор победного гола – 31-летний Ромуло. Тезка бывшего спартаковца только пришел в команду из скромного эквадорского «Аукаса».

Боль этого матча – Эндрик. Конечно, он всегда в центре внимания.

17-летний бразилец мчал из Европы, с товарищеских игр за сборную, чтобы успеть на решающие матчи Паулисты. Выиграть чемпионат штата – его мечта, теперь всем известно. 23 марта он провел 20 минут против Англии на «Уэмбли» (забил), 26-го – тайм с Испанией на «Бернабеу» (забил), уже 29-го отыграл 72 минуты за «Палмейрас» в полуфинале Паулисты (забил).

Итого в сумме с 65 минутами в финале – четвертый матч за девять дней вместе с перелетом из Европы обратно в Бразилию.

Вероятно, жесткий график юную звезду все-таки подкосил. В середине второго тайма Эндрика заменили, а через минуту показали на скамейке: ему к правому бедру примотали лед. А выглядел парень, мягко говоря, очень подавленным.

Чуть не плакал. Или даже не чуть.

Это не похоже на просто эмоции от матча, где команда проигрывает всего лишь 0:1.

Как будто беспокоит что-то большее.

Неужели Эндрик сам себя так загнал, что вышел с недолеченным повреждением и усугубил его?

Особенно внимательно следить за этим явно будут болельщики «Реала», уже летом бразильцу ехать в испанский топ-клуб.

Концовку матча развеселил вот этот неожиданный гость. Вы только гляньте, как черный котик промчал через все поле – прямо пантера!

Ответный финальный матч Паулисты – в ночь с 7 на 8 апреля, старт ровно в полночь. Приходите смотреть развязку сезона на Спортсе Трансляции проходят при поддержке Winline, который дарит безусловный фрибет 3000 рублей всем новым игрокам .

Получится ли у Эндрика восстановиться и исполнить мечту в Паулисте-2024?

Реклама 18+. ООО «Управляющая компания НКС». Erid: 2SDnjcdGQnU