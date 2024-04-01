Ха, это лицо Мбаппе после ранней замены! Готовый мем

Кажется, не согласен.

«ПСЖ» четко выиграл у «Марселя» (2:0), хотя с 40-й минуты играл вдесятером. Главный хайлайт – замена Килиана Мбаппе через час игры при преимуществе всего в один мяч. Выглядит так, что сам француз не рад такой тактике тренера Луиса Энрике.

Реакция Мбаппе – сразу в мемы. А Энрике бесят вопросы о заменах

Такие замены Мбаппе – решение Энрике, которое поддерживает клуб. Так испанец готовится к жизни без главной звезды. «Мы должны извлекать максимум из Мбаппе, пока можем. Когда у нас такой возможности не будет, придется повышать свой уровень», – слова перед игрой с «Монпелье», которые тренер повторяет каждую неделю.

Мбаппе пока не привык, что его снимают: то уходит на трибуну к маме , как с «Монако», то просто недоволен. Как в этот раз. Просто оцените эту реакцию.

Да и здесь все очевидно.

После матча Энрике пришлось оправдываться: «Каждую неделю одна и та же песня. Утомительно. Я тренер, я принимаю решения каждый день. Это то, что я планирую делать до своих последних дней в «ПСЖ». Пытаюсь найти лучшее решение. Иногда могу ошибаться, но это мой выбор».

«Представьте, что «ПСЖ» выиграет четыре трофея». Стойте, Энрике допускает, что Мбаппе останется?

А что делать, если каждая пресс-конференция начинается с вопросов о будущем Килиана?

Перед «Марселем», например, Энрике оставлял Мбаппе в Париже. Он сделал вид, что удивился постановке вопроса: «Почему это последнее класико [так называют игру с марсельцами во Франции]? Конечно, я надеюсь, что Килиан передумает. Он ничего пока не говорил и все еще может передумать. Представьте, что «ПСЖ» выиграет четыре трофея в этом сезоне. Килиан в последний момент решит, что его место тут. Почему бы и нет?»

Впереди у «ПСЖ» – четвертьфинал ЛЧ с «Барсой». Мбаппе обычно играет в топ-матчах, но для каталонцев у Луиса есть специальное условие: «Если оформите пожертвование в фонд Xana, давайте примерно 4-5 миллионов евро, я попрошу Мбаппе отдохнуть», – отшучивался тренер во время своей трансляции на Twitch. Да, он снова их ведет.

Фонд Xana – инициатива Энрике. Цель – поддержка и сопровождения семей с детьми и молодыми людьми, страдающими от серьезных заболеваний. Проект назван в честь его дочери Ксаны, которая умерла от остеосаркомы в возрасте девяти лет.

Сделать пожертвование стоит. Но точно не из-за того, чтобы Килиан не сыграл. В ЛЧ он выйдет и наверняка отыграет сильно больше часа.

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Фото: East News /NICOLAS TUCAT / AFP; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press