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«Энфилд» впервые встретил Клоппа после решения об уходе. Как он сдержался? 🥺

Юрген Клопп Юрген Клопп
Энфилд Энфилд
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

Кубковый матч против «Норвича» Юрген Клопп начал вот с таким лицом.

И вы явно понимаете, в чем причина: на неделе немец объявил, что покинет «Ливерпуль» в конце сезона. И вот сейчас впервые встретился с «Энфилдом» после шокирующего решения.

***

Подготовка началась еще до матча: люди подтягивались к дому, на котором сияет фреска с Клоппом. 

Совсем скоро эта улыбка покинет Ливерпуль. 

Перед матчем с «Норвичем» разлетались фирменные футболки с благодарностью любимому тренеру. 

Кажется, Клопп был повсюду. Как же не взять Клопп-дог? 

Клопп переписал историю «Ливерпуля», и фанаты этого не забудут. Возможно, в конце сезона он добавит в коллекцию еще парочку трофеев.

«Энфилд» встретил героя овациями. Юрген никогда не стеснялся выражать эмоции, но сейчас захотел спрятаться: опустил голову и скрылся от камер.

А фанаты продолжали. 

За девять лет в Ливерпуле он стал легендой клуба и по праву вошел в список лучших тренеров в истории клуба. 

Он долго правил на «Энфилде». 

И заслужил уважение. 

Фанаты еще раз признались Клоппу в любви. Сегодня был особый повод. 

Это взаимно! 

После игры Клопп нарисовал в воздухе сердечке – это для «Энфилда».

Впереди важнейший отрезок сезона. У «Ливерпуля» есть время, чтобы найти нового тренера, а у Клоппа – чтобы взять еще один трофей.

Пока он стал ближе к Кубку Англии: «Ливерпуль» разнес «Норвич» (5:2) и в следующем раунде встретится с победителем пары «Уотфорд» – «Саутгемптон».

Инсайды об уходе Клоппа из «Ливерпуля». Что сказал игрокам и кто его сменит

Фото: eastnews.ru/Jon Super, PAUL ELLIS; Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Ryan Pierse

13 комментариев
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Видимо, ему нужна перезагрузка. Выгорел. Отдохнёт годик, потом может сборную Германии потренирует.
Но Ливерпулю он отдал все, что смог.
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+27
Если его каждый раз будут так встречать на Энфилде, может к концу сезона передумает уходить)
Надеюсь на это!
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Все песни для Юргена в этот вечер
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Великий тренер и человек!
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Заслужил!!!
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Отличный тренер.
И дело не только в трофеях,хотя первое чемпионство Ливерпуля в АПЛ это что то особенного.
Клопп оставляет за собой наследие,по которому будут скучать все болельщики,а именно ощущение того,что клубу может покориться любая вершина.
Ну и конечно бесконечная любовь болельщиков,которую завоевал Юрген.
Хотя цена успеха читается в его глазах.
Браво Клоппо,ты действительно никогда не будешь идти один!
+5
0
+5
Впереди важнейший отрезок сезона. У «Ливерпуля» есть время, чтобы найти нового тренера, а у Клоппа – чтобы взять еще один трофей.

Верю, что трофеев будет ещё четыре
+4
0
+4
Ответ Henry88
Видимо, ему нужна перезагрузка. Выгорел. Отдохнёт годик, потом может сборную Германии потренирует. Но Ливерпулю он отдал все, что смог.
Почему сборную Германии, а не Ливерпуль ? Годик поработает Джеррард, опустит команду на 10-е место, потом придётся возвращать отдохнувшего Клоппа )
+6
-2
+4
Клопу респект,...так же заранее объявил об уходе из .Борусии!!!! Отработал сполна везде где был,и уходил с почестями!!!! Ни какой халявы!!!!
+3
0
+3
Ливерпуль - это не клуб, это семья...
You’ll Never Walk Alone!
+2
0
+2
Ответ Liquidozz
Если его каждый раз будут так встречать на Энфилде, может к концу сезона передумает уходить) Надеюсь на это!
Какой же ты желающий продолжения мучений Клоппа )
+3
-1
+2
Только когда САФа на пенсию провожали была схожая атмосфера единения и уважения
+1
0
+1
Отпахал мощно🔥
+1
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+1
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