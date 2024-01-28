«Энфилд» впервые встретил Клоппа после решения об уходе. Как он сдержался? 🥺
Кубковый матч против «Норвича» Юрген Клопп начал вот с таким лицом.
И вы явно понимаете, в чем причина: на неделе немец объявил, что покинет «Ливерпуль» в конце сезона. И вот сейчас впервые встретился с «Энфилдом» после шокирующего решения.
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Подготовка началась еще до матча: люди подтягивались к дому, на котором сияет фреска с Клоппом.
Совсем скоро эта улыбка покинет Ливерпуль.
Перед матчем с «Норвичем» разлетались фирменные футболки с благодарностью любимому тренеру.
Кажется, Клопп был повсюду. Как же не взять Клопп-дог?
Клопп переписал историю «Ливерпуля», и фанаты этого не забудут. Возможно, в конце сезона он добавит в коллекцию еще парочку трофеев.
«Энфилд» встретил героя овациями. Юрген никогда не стеснялся выражать эмоции, но сейчас захотел спрятаться: опустил голову и скрылся от камер.
А фанаты продолжали.
За девять лет в Ливерпуле он стал легендой клуба и по праву вошел в список лучших тренеров в истории клуба.
Он долго правил на «Энфилде».
И заслужил уважение.
Фанаты еще раз признались Клоппу в любви. Сегодня был особый повод.
Это взаимно!
После игры Клопп нарисовал в воздухе сердечке – это для «Энфилда».
Впереди важнейший отрезок сезона. У «Ливерпуля» есть время, чтобы найти нового тренера, а у Клоппа – чтобы взять еще один трофей.
Пока он стал ближе к Кубку Англии: «Ливерпуль» разнес «Норвич» (5:2) и в следующем раунде встретится с победителем пары «Уотфорд» – «Саутгемптон».
Инсайды об уходе Клоппа из «Ливерпуля». Что сказал игрокам и кто его сменит
Фото: eastnews.ru/Jon Super, PAUL ELLIS; Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Ryan Pierse
Но Ливерпулю он отдал все, что смог.
Надеюсь на это!
И дело не только в трофеях,хотя первое чемпионство Ливерпуля в АПЛ это что то особенного.
Клопп оставляет за собой наследие,по которому будут скучать все болельщики,а именно ощущение того,что клубу может покориться любая вершина.
Ну и конечно бесконечная любовь болельщиков,которую завоевал Юрген.
Хотя цена успеха читается в его глазах.
Браво Клоппо,ты действительно никогда не будешь идти один!
Верю, что трофеев будет ещё четыре
You’ll Never Walk Alone!