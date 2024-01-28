«Энфилд» впервые встретил Клоппа после решения об уходе. Как он сдержался? 🥺

Кубковый матч против «Норвича» Юрген Клопп начал вот с таким лицом.

И вы явно понимаете, в чем причина: на неделе немец объявил, что покинет «Ливерпуль» в конце сезона. И вот сейчас впервые встретился с «Энфилдом» после шокирующего решения.

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Подготовка началась еще до матча: люди подтягивались к дому, на котором сияет фреска с Клоппом.

Совсем скоро эта улыбка покинет Ливерпуль.

Перед матчем с «Норвичем» разлетались фирменные футболки с благодарностью любимому тренеру.

Кажется, Клопп был повсюду. Как же не взять Клопп-дог?

Клопп переписал историю «Ливерпуля», и фанаты этого не забудут. Возможно, в конце сезона он добавит в коллекцию еще парочку трофеев.

«Энфилд» встретил героя овациями. Юрген никогда не стеснялся выражать эмоции, но сейчас захотел спрятаться: опустил голову и скрылся от камер.

А фанаты продолжали.

За девять лет в Ливерпуле он стал легендой клуба и по праву вошел в список лучших тренеров в истории клуба.

Он долго правил на «Энфилде».

И заслужил уважение.

Фанаты еще раз признались Клоппу в любви. Сегодня был особый повод.

Это взаимно!

После игры Клопп нарисовал в воздухе сердечке – это для «Энфилда».

Впереди важнейший отрезок сезона. У «Ливерпуля» есть время, чтобы найти нового тренера, а у Клоппа – чтобы взять еще один трофей.

Пока он стал ближе к Кубку Англии: «Ливерпуль» разнес «Норвич» (5:2) и в следующем раунде встретится с победителем пары «Уотфорд» – «Саутгемптон».

Фото: eastnews.ru/Jon Super, PAUL ELLIS; Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Ryan Pierse