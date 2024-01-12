Вот это забота: игрок поймал соперника, чтобы он не свернул шею в падении с высоты

Добрый эпизод из Турции.

Момент из турецкой лиги, от которого теплее на душе. Игрок «Истанбулспора» Флориан Лошай позаботился о сопернике, чтобы он не рисковал получить серьезную травму.

Игрок «Аданы» летел спиной – или даже головой – в землю. Соперник поймал и аккуратно положил его

Бывший клуб Артема Дзюбы «Адана Демирспор» играл с «Истанбулспором». На 75-й минуте в борьбе верхом сошлись полузащитники Флориан Лошай (в желтом) и Эдуар Мишю из «Аданы» (в синем).

Мишю высоко выпрыгнул и рисковал очень больно удариться при падении. Он уже явно не контролировал, как падает. Любой сценарий прямого удара о газон с такой высоты выглядит страшновато: риск серьезно повредить спину, руку или даже шею.

Лошай сориентировался: подставил руки, поймал, удержал соперника и смягчил падение.

Заодно аккуратно подставил колено, чтобы Мишю не рухнул сразу на землю. А затем так же заботливо перевернул.

Вот так это выглядело с другого ракурса.

Момент в динамике можно посмотреть здесь (мы не можем вставить ролик здесь, потому что у чемпионата Турции в России есть правообладатель). Флориан Лошай, кажется, досрочно достоин приза Fair Play от ФИФА.

Мишю все равно немного пострадал, матч совсем ненадолго остановили, чтобы оказать ему помощь. Но если бы не поступок Лошая, последствия могли быть жуткими.

Добро отозвалось сразу: «Истанбулспор» проигрывал 0:2 к 80-й минуте, но вытащил ничью 2:2. Один из голов у литовца Модеста Воробьева. Но в соцсетях больше обсуждали момент с участием Лошая. Герою эпизода наставили сотни лайков и написали множество теплых комментариев.

Герой – игрок сборной Косово. Он в топе по отборам, но вот играет за аутсайдера

Лошай – 27-летний опорник из Косово. Занимался футболом в Бельгии, дебютировал в Нидерландах, поиграл в Румынии и Польше (там выиграл Кубок), а с 2023-го выступает за «Истанбулспор». У него 17 игр за сборную.

В сезоне-2023/24 он играет регулярно: не так уж много желтых для опорника (четыре), один гол, а еще место в топ-15 лиги по успешным отборам.

Недостаток лишь один: «Истанбулспор» – самая слабая команда турнира всего с девятью очками после девяти туров. Тем неожиданнее их ничья с «Аданой», которая делит пятое место. Но матч для Лошая запомнится и по другой причине.

Все в восторге от его поступка. Это было красиво.