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5:3 – мегашоу «Реала» с «Атлетико»! Со спорным голом, двумя в свои, хоккейным в пустые и хейтом с трибун

Суперкубок Испании Суперкубок Испании
Альваро Мората Альваро Мората
Реал Мадрид Реал Мадрид
Атлетико Атлетико
Кепа Аррисабалага Кепа Аррисабалага
Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль
Антуан Гризманн Антуан Гризманн
Ферлан Менди Ферлан Менди
Марио Эрмосо Марио Эрмосо
Луис Арагонес Луис Арагонес
Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
Футбол Футбол

Концерт с дополнительным временем.

«Реал» и «Атлетико» устроили шоу в саудовском полуфинале Суперкубка Испании.

Четыре гола за первый тайм – впервые в XXI веке. В концовках основного и дополнительного было еще больше огня

Вот так весело все начиналось.

6 – Марио Эрмосо открыл счет: пробил головой после углового вообще без помех.

20 – аналогично ответил Антонио Рюдигер, только сопротивления при подаче было побольше.

Рюдигер, кстати, использовал вообще все методы. В какой-то момент он вдруг взял и ущипнул Альваро Морату. Прямо за сосок – и это попало на камеру крупным планом. Упс.

29 – Ферлан Менди вывел «Реал» вперед, аккуратно пробил с линии вратарской – и это в позиционной атаке. Первые три гола в дерби у защитников.

37 – Антуан Гризманн красиво ушел от Луки Модрича и точно ударил от линии штрафной – 2:2! Гол Гризманна стал историческим, теперь он – лучший бомбардир «Атлетико» за всю историю. А четырех мячей до перерыва в этом дерби в XXI веке еще не было.

Второй тайм развивался спокойнее до последней 15-минутки. На 78-й «Атлетико» повел благодаря самому спорному голу этого матча. Альваро Мората боролся за мяч с Кепой Аррисабалагой и Антонио Рюдигером, форвард пятился – они с вратарем столкнулись.

Кепа возмущался, считая, что Мората его блокировал. В итоге мяч отскочил в ворота, записали как автогол защитника (хотя в графике трансляции значилось как гол в свои ворота от кипера).

Только с одного повтора можно было рассмотреть детали эпизода, у ВАР точно были все ракурсы, но на решение влиять не стали. А был такой шанс услышать не просто переговоры, а обсуждение у монитора. Бывшие судьи, например, считают, что вратарь виноват сам.

«Реал» быстро отыгрался – на 85-й понадобилось четыре попытки за одну атаку, чтобы пробить Яна Облака, получилось у Дани Карвахаля.

А в дополнительное время забивал только лидер Ла Лиги. Победным для «Реала» стал автогол Стефана Савича, мяч перелетел Облака после его касания ногой в борьбе с Хоселу, а добил до этих шедевральных 5:3 Браим Диас, причем получился гол в хоккейном стиле.

Вратарь «Атлетико» на последних минутах несколько раз ходил в чужую штрафную, последняя попытка провалилась совсем: Облак гнался за мячом на чужой половине поля, стартовал с запасом от Диаса.

Но полевой игрок легко обскакал кипера и с фланга, относительно издалека, попал в пустые ворота.

И «Реал» утвердил выход в финал. Команда редко пропускает в Ла Лиге (всего 11 за 19 туров), а здесь сразу три. Хотя есть победа, уже 17-я за 20 последних матчей во всех турнирах, на этом отрезке – с сентября – нет поражений.

С трибун было так много хейта: заглушили минуту памяти Беккенбауэра, освистывали каждое касание Крооса

Вокруг матча оказалось неожиданно много негатива.

Играли в Эр-Рияде на арене, где обычно проводит домашние матчи «Аль-Наср» Криштиану Роналду. На мадридское дерби пришли почти 25 тысяч зрителей, и они проявили себя сразу же.

Вместо тишины во время минуты молчания, посвященной Францу Беккенбауэру, было слышно очень много свиста. Возникло предположение, что это связано не с личностью легендарного немца, а следствие того, что более близкие для региона события в Секторе Газа не становятся поводом для минуты молчания.

Во втором тайме свистели регулярно – потому что на замену вышел Тони Кроос. Трибуны возмущались при каждом его касании.

Все из-за позиции немца относительно Саудовской Аравии в целом и массового переезда футболистов в местную лигу. 

«Как фанат футбола я считаю такой вектор развития не очень хорошим. Но я бы разделил: не вижу ничего плохого в переходе Месси. Почему он не может 2-3 года поиграть в Майами, а потом закончить? Саудовская Аравия – это сложнее для меня из-за других проблем. И мы еще не добрались до денег.

– Ключевые слова: права человека.

– Да, это одна из вещей, которая не дала бы мне совершить такой переход. Но каждый принимает решение сам – например, Криштиану Роналду, который решил сделать это под конец карьеры. Но когда игроки находятся в расцвете сил, обладают качеством для игры за топ-клубы Европы и переходят туда... А потом эти люди говорят, что у них там есть цели. Но все ради денег. Это решение принимается ради денег – и против футбола. И с этого момента для футбола, который мы все знаем и любим, все становится сложнее», – фрагмент из его октябрьского интервью Sport Illustrated.

В Саудовской Аравии запомнили и вот так отреагировали.

Кроос сразу после игры твитнул: «Было весело! Невероятная публика!» Переиграл?

Гризманн – рекордсмен «Атлетико». Или это не точно?

Хоть что-то приятное по итогам для «Атлетико».

Перед игрой Антуан Гризманн делил первое место в списке лучших бомбардиров «Атлетико» с Луисом Арагонесом: по 173 мяча. Но эти данные иногда подвергаются сомнениям.

ФИФА считает, что у Арагонеса 172 гола за «Атлетико». Такие же цифры публиковал и сам клуб, но сейчас пишет, что у легенды прошлого 173 мяча. Авторитетные эксперты в испанской статистике, Алексис Мартин-Тамайо и Педро Мартин, тоже расходятся: один считает, что 172, второй – что 173. При этом оба уверены, что у Гризманна на три гола меньше, чем считает «Атлетико».

Испанский аккаунты Opta сообщил о рекорде Гризманна, так же считает WhoScored. Договоримся, что француз – рекордсмен?

***

В четверг во втором полуфинале сыграют «Барселона» и «Осасуна» (22:00 мск). «Реал» ждет победителя в финале, который пройдет 14 января, в воскресенье.

«Челси» проиграл середняку Чемпионшипа в полуфинале Кубка лиги. Ох

Фото: Gettyimages/Yasser Bakhsh; East News/AP Photo

16 комментариев
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А соски в тески, а ?! Че за тип этот рудигер 😁
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Игра конечно весёлая.Как собственно и ожидалось.)Арбитр павлин судил странно .Да,давал бороться,но косяки достойные просмотра ВАР были.Как по мне он боялся ходить к монититору из-за правила обнародования переговоров.)Интересно послушать что они там лопочут..Интересный факт что арабчата дадут 40 лямов только в случае финала Реал-Барса.Наводит на размышления.)
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Ответ sema mixajlov
А где потеряли 3 мяча Гризманна? Он же вот сейчас играет, все матчи наверняка еще в записи найти можно или как минимум новостные сводки уж точно. Как в таких услових данные расходятся аж в 3 мяча?
Да странная ситуация...ладно потеряли-нашли мячи Арагонеса,давно было..но сейчас,когда мы знаем размеры груди всех жён и подруг футболистов...:))
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это должен быть финал.
потому что Барселона не умеет вот в такие вот красивые эмоциональные игры
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Ну и устроил же Карлетто сегодня валидол, зачем-то воткнув в основу запасного вратаря!
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А где потеряли 3 мяча Гризманна? Он же вот сейчас играет, все матчи наверняка еще в записи найти можно или как минимум новостные сводки уж точно. Как в таких услових данные расходятся аж в 3 мяча?
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Крооc по факту все сказал, видно правда глаза колет, раз освистывают))
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Даже каталонский ручной судья не помог Атлетико.
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Мощное шоу)
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Кроос - великий футболист и просто отличный человек. арабы пусть и дальше хлопают своему гюлеру, а не легенде футбола.
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В посте забыли про скандал с Арбитром рассказать. Реал прямо перед игрой запустил прямую критику в адрес главного арбитра, тот в ответ проигнорировал все спорные моменты в сторону сливочных. Кроос прав игра была весёлая, Реал выиграл вопреки всему, отсюда и такие эмоции в конце. Вряд ли от финала можно ждать такой сказки, пока что это самый эпичный матч испанских клубов.
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Ответ Ivang King
А соски в тески, а ?! Че за тип этот рудигер 😁
Я поржал...
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