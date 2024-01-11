5:3 – мегашоу «Реала» с «Атлетико»! Со спорным голом, двумя в свои, хоккейным в пустые и хейтом с трибун

Концерт с дополнительным временем.

«Реал» и «Атлетико» устроили шоу в саудовском полуфинале Суперкубка Испании.

Четыре гола за первый тайм – впервые в XXI веке. В концовках основного и дополнительного было еще больше огня

Вот так весело все начиналось.

6’ – Марио Эрмосо открыл счет: пробил головой после углового вообще без помех.

20’ – аналогично ответил Антонио Рюдигер, только сопротивления при подаче было побольше.

Рюдигер, кстати, использовал вообще все методы. В какой-то момент он вдруг взял и ущипнул Альваро Морату. Прямо за сосок – и это попало на камеру крупным планом. Упс.

29’ – Ферлан Менди вывел «Реал» вперед, аккуратно пробил с линии вратарской – и это в позиционной атаке. Первые три гола в дерби у защитников.

37’ – Антуан Гризманн красиво ушел от Луки Модрича и точно ударил от линии штрафной – 2:2! Гол Гризманна стал историческим, теперь он – лучший бомбардир «Атлетико» за всю историю. А четырех мячей до перерыва в этом дерби в XXI веке еще не было.

Второй тайм развивался спокойнее до последней 15-минутки. На 78-й «Атлетико» повел благодаря самому спорному голу этого матча. Альваро Мората боролся за мяч с Кепой Аррисабалагой и Антонио Рюдигером, форвард пятился – они с вратарем столкнулись.

Кепа возмущался, считая, что Мората его блокировал. В итоге мяч отскочил в ворота, записали как автогол защитника (хотя в графике трансляции значилось как гол в свои ворота от кипера).

Только с одного повтора можно было рассмотреть детали эпизода, у ВАР точно были все ракурсы, но на решение влиять не стали. А был такой шанс услышать не просто переговоры, а обсуждение у монитора. Бывшие судьи, например, считают, что вратарь виноват сам.

«Реал» быстро отыгрался – на 85-й понадобилось четыре попытки за одну атаку, чтобы пробить Яна Облака, получилось у Дани Карвахаля.

А в дополнительное время забивал только лидер Ла Лиги. Победным для «Реала» стал автогол Стефана Савича, мяч перелетел Облака после его касания ногой в борьбе с Хоселу, а добил до этих шедевральных 5:3 Браим Диас, причем получился гол в хоккейном стиле.

Вратарь «Атлетико» на последних минутах несколько раз ходил в чужую штрафную, последняя попытка провалилась совсем: Облак гнался за мячом на чужой половине поля, стартовал с запасом от Диаса.

Но полевой игрок легко обскакал кипера и с фланга, относительно издалека, попал в пустые ворота.

И «Реал» утвердил выход в финал. Команда редко пропускает в Ла Лиге (всего 11 за 19 туров), а здесь сразу три. Хотя есть победа, уже 17-я за 20 последних матчей во всех турнирах, на этом отрезке – с сентября – нет поражений.

С трибун было так много хейта: заглушили минуту памяти Беккенбауэра, освистывали каждое касание Крооса

Вокруг матча оказалось неожиданно много негатива.

Играли в Эр-Рияде на арене, где обычно проводит домашние матчи «Аль-Наср» Криштиану Роналду. На мадридское дерби пришли почти 25 тысяч зрителей, и они проявили себя сразу же.

Вместо тишины во время минуты молчания, посвященной Францу Беккенбауэру, было слышно очень много свиста. Возникло предположение, что это связано не с личностью легендарного немца, а следствие того, что более близкие для региона события в Секторе Газа не становятся поводом для минуты молчания.

Во втором тайме свистели регулярно – потому что на замену вышел Тони Кроос. Трибуны возмущались при каждом его касании.

Все из-за позиции немца относительно Саудовской Аравии в целом и массового переезда футболистов в местную лигу.

«Как фанат футбола я считаю такой вектор развития не очень хорошим. Но я бы разделил: не вижу ничего плохого в переходе Месси. Почему он не может 2-3 года поиграть в Майами, а потом закончить? Саудовская Аравия – это сложнее для меня из-за других проблем. И мы еще не добрались до денег.

– Ключевые слова: права человека.

– Да, это одна из вещей, которая не дала бы мне совершить такой переход. Но каждый принимает решение сам – например, Криштиану Роналду, который решил сделать это под конец карьеры. Но когда игроки находятся в расцвете сил, обладают качеством для игры за топ-клубы Европы и переходят туда... А потом эти люди говорят, что у них там есть цели. Но все ради денег. Это решение принимается ради денег – и против футбола. И с этого момента для футбола, который мы все знаем и любим, все становится сложнее», – фрагмент из его октябрьского интервью Sport Illustrated.

В Саудовской Аравии запомнили и вот так отреагировали.

Кроос сразу после игры твитнул: «Было весело! Невероятная публика!» Переиграл?

Гризманн – рекордсмен «Атлетико». Или это не точно?

Хоть что-то приятное по итогам для «Атлетико».

Перед игрой Антуан Гризманн делил первое место в списке лучших бомбардиров «Атлетико» с Луисом Арагонесом: по 173 мяча. Но эти данные иногда подвергаются сомнениям.

ФИФА считает, что у Арагонеса 172 гола за «Атлетико». Такие же цифры публиковал и сам клуб, но сейчас пишет, что у легенды прошлого 173 мяча. Авторитетные эксперты в испанской статистике, Алексис Мартин-Тамайо и Педро Мартин, тоже расходятся: один считает, что 172, второй – что 173. При этом оба уверены, что у Гризманна на три гола меньше, чем считает «Атлетико».

Испанский аккаунты Opta сообщил о рекорде Гризманна, так же считает WhoScored. Договоримся, что француз – рекордсмен?

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В четверг во втором полуфинале сыграют «Барселона» и «Осасуна» (22:00 мск). «Реал» ждет победителя в финале, который пройдет 14 января, в воскресенье.

Фото: Gettyimages/Yasser Bakhsh; East News/AP Photo