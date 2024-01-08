«Арсенал» влетел «Ливерпулю», «Барса» мучилась с «Барбастро», вернулся КДБ, у «Лидса» супергол. Главное в кубках Англии и Испании

«Валенсия» еле спаслась от позора, на игре «Вильярреала» кончился свет.

Ключевые события насыщенного дня в Кубке Англии и Кубке Испании.

«Арсенал» – без домашних кубков. Проиграли «Ливерпулю» без Салаха и Ван Дейка

«Арсенал» явно очень хотел отыграться за последние неудачи. Насели на ворота «Ливерпуля» и в первом тайме доминировали: 13:2 по ударам и 5:0 в створ. Удар Мартина Эдегора, попавший только в первую категорию, был самым опасным – в перекладину. Микель Артета не видел, чтобы кто-то вытворял с «Ливерпулем» такое.

Правда, в концовке тайма «Ливерпуль» ответил перекладиной от Трента. А в перерыве Юрген Клопп поменял структуру атаки (Вадим Лукомский подтверждает) и сделал игру более равной. В концовке лондонцев выручал Аарон Рэмсдейл, снова перекладина – но против срезки Якуба Кивера метода не нашлось. В добавленное время «Ливерпуль» забил второй в контратаке и увез победу 2:0 – это даже без Мохамеда Салаха и Вирджила Ван Дейка.

«Арсенал» по-прежнему в отвратительном настроении: третье поражение подряд. За семь последних матчей победили всего раз (2:0 с «Брайтоном»), еще две ничьих и четыре поражения). Вылетели из обоих домашних кубков.

Клопп и Артета встретились второй раз за месяц: после 1:1 на «Энфилде» и этой победы преимущество в сезонной серии у «Ливерпуля». Следующий матч – уже 4 февраля в АПЛ, тоже в Лондоне.

«Сити» легко (и радостно, что здоров Де Брюйне), у «Рексхэма» новая сказка, Бэмфорд забил красоту

Ключевое из других английских матчей 1/32 финала.

● «Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» (5:0) из чемпионшипа, хотя первого гола ждали больше получаса. Победный мяч – а суммарно дубль – у Фила Фодена, добавили Хулиан Альварес и вышедший вместо него Жереми Доку. Еще один мяч – автогол. Неприятно, что на 18-й минуте пришлось заменить Матеуша Нуньеша, но большущее событие – вернулся Кевин де Брюйне. Он пропустил пять месяцев, появился на 35 минут и даже сделал ассист на пятый гол. Возможно, одно из ключевых событий для сезона «Сити» и гонки за новым треблом.

● «Рексхэм» – тот самый клуб Райана Рейнолдса – прошел «Шрусбери» (1:0). Они в четвертой лиге, соперник – из третьей. Единственный гол у ирландского центрального защитника Томаса О’Коннора, он забил впервые в сезоне. В прошлом розыгрыше «Рексхэм» еще как команда пятого дивизиона тоже доходила до четвертого раунда. Рейннолдс не просто счастлив: такую Росомаха-фотку радости выложил, между прочим, Хью Джекман.

● «Лидс» обыграл «Питерборо» из третьей лиги (3:0) благодаря Итану Ампаду и Патрику Бэмфорду. У валлийского защитника дубль и ассист, а английский форвард в самом начале второго тайма забил нечто фантастическое (0:33 в обзоре). Первым касанием принял длинный пас на грудь, развернулся и вторым всадил из-за штрафной, не давая мячу упасть на землю. После игры Бэмфорд признался, что никогда раньше не забивал так красиво.

● Еще три команды АПЛ усложнили себе календарь переигровками: «Вест Хэму» не хватило гола Джеррода Боуэна (1:1 с «Бристолем»), «Лутон» не смог забить «Болтону» (0:0), а «Ноттингему» пришлось еще заслужить второй шанс, потому что отыгрывались с 0:2 у «Блэкпула».

● «Вест Бромвич» закончил сказку «Олдершот Таун» (4:1) – команда пятой лиги получила три гола от более статусного соперника из Чемпионшипа уже за первые 27 минут. Но по-прежнему в турнире «Мэйдстон Юнайтед» из шестого дивизиона, который в субботу обыграл «Стивенейдж» из третьей.

В Кубке Англии осталось в понедельник сыграть только «Манчестер Юнайтед» на выезде с «Уиганом». Соперников по следующему раунду определит отдельная слепая жеребьевка, играть будут 27 января.

В Испании «Севилья» и «Валенсия» сильно рисковали, у «Вильярреала» погас свет – и матч не доиграли

После супердушевной поездки «Реала» к «Арандине» тоже много любопытного.

● «Севилья» с большим трудом прошла «Расинг Ферроль» – сенсацию Сегунды (2:1). Забили первыми, но позволили сравнять и вырвали победу лишь на 87-й, забил 20-летний Хуанлу, которым интересуется «Реал». Вы могли и не слышать про «Ферроль», но они рвутся в Ла Лигу, хотя только в этом сезоне поднялись в Сегунду. Идут вторыми, опережают и «Вальядолид», и «Эспаньол». Севильцы в элите сейчас четвертые с конца, так что явно имеется и риск поменяться лигами.

● «Валенсия» была еще ближе к вылету, но справилась с «Картахеной» (2:1, ДВ). Проигрывали сопернику из Сегунды с 4-й минуты аж до 73-й, перевели в дополнительное время и только на 106-й забили победный. И это при том, что «Картахена» играла вдесятером весь второй тайм.

● «Вильярреал» не доиграл матч с командой «Унионистас» из третьей лиги. На стадионе в Саламанке погас свет в самом начале дополнительного времени при счете 1:1, а судья перенес матч. «Вильярреал» подчеркнул, что обе команды были готовы ждать сколько нужно, чтобы закончить игру сразу, но не смогли не подчиниться решению арбитра.

● «Барселона» выиграла у «Барбастро» (3:2) – маленькая команда четвертой лиги со звучным названием сопротивлялась, при 0:2 во втором тайме даже вернула интригу. Перед матчем много говорили про плохого качества поле в 17-тысячном городке провинции Уэска, по ходу игры оно, конечно, еще сильнее истрепалось, но Хави дал его попробовать на полчаса новичку Витору Роке (вторая игра за «Барсу»). «Барбастро» напрягал до самого конца, создал гранду больше проблем, чем коллеги из «Арандины», тоже из четвертой лиги, «Реалу»: даже когда Роберт Левандовски на 88-й забил с пенальти третий мяч, «Барбастро» нашел и свой 11-метровый. Но большего не смог.

● «Сосьедад» прошел «Малагу» (1:0) благодаря автоголу в начале второго тайма. Арсен Захарян вышел в основе, но отыграл всего 45 минут.

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Короля – в понедельник.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill; East News/PAUL ELLIS / AFP, BEN STANSALL / AFP; twitter.com/SevillaFC_ENG; twitter.com/RealHughJackman; twitter.com/FCBarcelona