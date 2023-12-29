Камерун берет на Кубок Африки 17-летнего парня. Ага, 17-летнего

Команды активно объявляют заявки на январский Кубок Африки – у Камеруна интересный новичок.

Парень не провел ни одного матча за сборную, но привлек внимание не этим. А внешним видом.

Знакомьтесь: 17-летний Уилфрид Натан Дуала

Эрик-Максим Шупо-Мотинг не едет на турнир, Андре Онана вызван, несмотря на давний конфликт с Ригобером Сонгом, но интернет в первую очередь обсуждает вызов юного Дуала.

В официальной картинке от сборной Камеруна он второй слева в четвертом ряду.

Есть еще такая картинка с представлением состава. Дуала – в правом верхнем углу:

В соцсетях предлагают сравнить внешность 17-летнего Дуала справа и 21-летнего Бенджамина Эллиотта слева.

«Прошло 17 лет с тех пор, как ему исполнилось 17», – подытожил один из подписчиков.

Какая информация есть об этом парне?

● Пишут, что он родился 15 мая 2006 года и играет в полузащите за камерунский «Виктория Юнайтед». В камерунской заявке только два представителя местного чемпионата – еще есть 24-летний Леонель Атеба из «Баменды».

● Исчерпывающая характеристика Дуала на сайте allezleslions.net: обладает хорошим пасом и видением поля, может играть в опорной зоне и даже впереди, талантлив не по годам. Или по годам?

В соцсетях распространяется видео о реакции Дуала на попадание в состав. Но, во-первых, не очень ясно, точно ли именно его назвал Сонг, во-вторых, если это и правда радующийся Дуала, то выглядит он не так, как на фото выше.

Хорошо, а как тогда понять вот это фото, появившееся в твиттере AllezLesLions? Подпись говорит, что это Дуала – успел побриться за это время?

Объяснений Бенджамину Баттону нет – в соцсетях встречается и такая теория: камерунцы спутали фото и прикрепили фотографию не самого Дуала, а его отца. Сначала они так шутили, а затем призадумались – вдруг правда?

Год назад Камерун влип в скандал с тестом на подтверждение возраста

31 декабря 2022-го федерация футбола Камеруна объявила, что 21 из 30 игроков, вызванных в сборную U-17 на отборочные матчи к молодежному Кубку Африки, провалили МРТ-тесты, необходимые для подтверждения их возраста, и выведены из состава. Это была инициатива главы федерации Самюэля Это’О.

Через неделю 11 новичков тоже не прошли тесты. А футболистов следовало менять тут же – на январь был намечен отборочный турнир. Камерунцы все-таки успели заявить правильных футболистов и выиграли оба матча.

Но на самом Кубке Африки U-17, который прошел в апреле-мае, Камерун не вышел из группы.

До старта Кубка Африки – две недели

Сейчас на взрослом КАН Камерун попал в группу с Сенегалом, Гвинеей и Гамбией.

Сенегал – действующий победитель Кубка Африки, Гвинея на прошлом турнире выходила из группы, а Гамбия даже дошла до четвертьфинала, где проиграла как раз Камеруну. Камерунцы тогда уступили в полуфинале Египту по пенальти, но здорово спаслись в матче за третье место против Буркина-Фасо – отыгрались с 0:3 и выиграли в серии пенальти.

Камерун стартует 15 января против Гвинеи, 19-го сыграет с Сегенегалом, а закроет группу 23 января. В турнире – шесть групп по четыре команды, напрямую в 1/8 финала выходят сборные с первого и второго мест, а также четыре лучшие с третьих позиций. Формат – как на Евро.

Камерун называют одним из фаворитов турнира, но нам интересно другое: сыграет ли Натан Дуала?

Фото: instagram.com; IMAGO/Paul Chesterton /Global Look Press