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Камерун берет на Кубок Африки 17-летнего парня. Ага, 17-летнего

сборная Камеруна по футболу сборная Камеруна по футболу
Ригобер Сонг Ригобер Сонг
Кубок Африки Кубок Африки
Футбол Футбол

Команды активно объявляют заявки на январский Кубок Африки – у Камеруна интересный новичок. 

Парень не провел ни одного матча за сборную, но привлек внимание не этим. А внешним видом.

Знакомьтесь: 17-летний Уилфрид Натан Дуала

Эрик-Максим Шупо-Мотинг не едет на турнир, Андре Онана вызван, несмотря на давний конфликт с Ригобером Сонгом, но интернет в первую очередь обсуждает вызов юного Дуала.

В официальной картинке от сборной Камеруна он второй слева в четвертом ряду.

Есть еще такая картинка с представлением состава. Дуала – в правом верхнем углу:

В соцсетях предлагают сравнить внешность 17-летнего Дуала справа и 21-летнего Бенджамина Эллиотта слева.

«Прошло 17 лет с тех пор, как ему исполнилось 17», – подытожил один из подписчиков.

Какая информация есть об этом парне?

● Пишут, что он родился 15 мая 2006 года и играет в полузащите за камерунский «Виктория Юнайтед». В камерунской заявке только два представителя местного чемпионата – еще есть 24-летний Леонель Атеба из «Баменды».

● Исчерпывающая характеристика Дуала на сайте allezleslions.net: обладает хорошим пасом и видением поля, может играть в опорной зоне и даже впереди, талантлив не по годам. Или по годам? 

В соцсетях распространяется видео о реакции Дуала на попадание в состав. Но, во-первых, не очень ясно, точно ли именно его назвал Сонг, во-вторых, если это и правда радующийся Дуала, то выглядит он не так, как на фото выше.

Хорошо, а как тогда понять вот это фото, появившееся в твиттере AllezLesLions? Подпись говорит, что это Дуала – успел побриться за это время?

Объяснений Бенджамину Баттону нет – в соцсетях встречается и такая теория: камерунцы спутали фото и прикрепили фотографию не самого Дуала, а его отца. Сначала они так шутили, а затем призадумались – вдруг правда?

Год назад Камерун влип в скандал с тестом на подтверждение возраста

31 декабря 2022-го федерация футбола Камеруна объявила, что 21 из 30 игроков, вызванных в сборную U-17 на отборочные матчи к молодежному Кубку Африки, провалили МРТ-тесты, необходимые для подтверждения их возраста, и выведены из состава. Это была инициатива главы федерации Самюэля Это’О.

Через неделю 11 новичков тоже не прошли тесты. А футболистов следовало менять тут же – на январь был намечен отборочный турнир. Камерунцы все-таки успели заявить правильных футболистов и выиграли оба матча.

Но на самом Кубке Африки U-17, который прошел в апреле-мае, Камерун не вышел из группы.

До старта Кубка Африки – две недели

Сейчас на взрослом КАН Камерун попал в группу с Сенегалом, Гвинеей и Гамбией.

Сенегал – действующий победитель Кубка Африки, Гвинея на прошлом турнире выходила из группы, а Гамбия даже дошла до четвертьфинала, где проиграла как раз Камеруну. Камерунцы тогда уступили в полуфинале Египту по пенальти, но здорово спаслись в матче за третье место против Буркина-Фасо – отыгрались с 0:3 и выиграли в серии пенальти.

Камерун стартует 15 января против Гвинеи, 19-го сыграет с Сегенегалом, а закроет группу 23 января. В турнире – шесть групп по четыре команды, напрямую в 1/8 финала выходят сборные с первого и второго мест, а также четыре лучшие с третьих позиций. Формат – как на Евро.

Камерун называют одним из фаворитов турнира, но нам интересно другое: сыграет ли Натан Дуала?

Это’О бесит всех как босс камерунского футбола. Два года, беспрерывно

Фото: instagram.com; IMAGO/Paul Chesterton /Global Look Press

34 комментария
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"Житие у нас тогда тяжкое было"
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У меня одноклассники лучше выглядят. Да и я. А мне 35
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Кто сказал, что жить в Камеруне - это стресс? Мне 17, и я чувствую себя прекрасно!
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ему снова 17 )))
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Ответ Alexzers
ему снова 17 )))
Каждый твой день рожденья хочет прибавить, а я скажу - нет.
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+8
Ответ Seyar
Как понять прикол с переписыванием возраста? Ну даже допустим, если игроку 30, а он соревнуется с 17-ти летними - он будет иметь какое то преимущество. И если его заметят, возьмут в команду, дадут ЗП - хорошо. Но сколько он будет играть? Лет пять, до своих биологических 35. А потом будут писать, что игрок закончился в 23-24 года. Ну если за это время получится отхватить хороший кусок, то окей. Но все равно не понятно.
а теперь сравни пусть и такую, но «карьеру», с копанием палкой в слоновом кале и поеданием червей, да с жизнью на 5$ в месяц))))
+7
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Внуки Уилфрида подтвердили, что ему семнадцать.:)))))))))
+6
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+6
Какая разница, это вроде не молодежный кубок
+5
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+5
О, круто, значит мне 15)) Надо ехать в Африку)
+6
-3
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Хорошо, что Орлов не комментирует футбол больше. Фамилия третьего вратаря Камеруна была бы его новым ночным кошмаром
+3
0
+3
А что, есть подозрение, что ему ещё нет 13-ти?
+3
0
+3
Загадочная история африканца: как в 17 выглядеть на 47))
+2
0
+2
может у них год длится как наших 2 земных года?
+1
0
+1
Каждый твой день рожденья хочет прибавить, а я скажу, нет!
+1
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+1
Ответ eao79rus
"Житие у нас тогда тяжкое было"
…в 19 веке» - ответил на обвинения футболист
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Ответ eao79rus
"Житие у нас тогда тяжкое было"
капустки?)
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17 лет и 360 месяцев
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Ответ Art Soprano
О, круто, значит мне 15)) Надо ехать в Африку)
Не советую... 15 лет, значит несовершеннолетний. Папа, мама. скорее всего нищие, церковные крысы по сравнению с ними Рокфеллеры.
Ох, не советую...
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Ответ Антимосковский
а теперь сравни пусть и такую, но «карьеру», с копанием палкой в слоновом кале и поеданием червей, да с жизнью на 5$ в месяц))))
Согласен в целом, но это сравнение двух крайностей. До 30-ти лет надо ведь чем то заниматься!
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Ответ Genaraz
В так называемую Африку. Игорь, тебе привет от Метилы!
Дверь продана какому то азербайджанцу, почему бы не шикануть?) А Метила пусть тоже не хворает)
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Ответ Art Soprano
О, круто, значит мне 15)) Надо ехать в Африку)
к хорхе гофману своему в херсон езжай.
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Ответ Art Soprano
О, круто, значит мне 15)) Надо ехать в Африку)
В так называемую Африку. Игорь, тебе привет от Метилы!
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Надо было ещё Миналу взять тогда до кучи.
А вообще забавно выглядит - европейские сборные многие становятся всё темнее, а африканские - всё светлее))
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Ему 17, а его сыну 13?
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Где мои семнадцать лет?
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Отсутствие Ригоберки в комментариях и попытка выдать 12-летнего пацана за 17-летнего делает материал неактуальным
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Я родился в Яунде, в 2000ых, на краю города.....
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