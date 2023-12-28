В РПЛ не грызут поле, этот «Монако» – лучший за все время, готов к топ-клубу. Головин у Нобеля

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Под конец 2023 года Нобель Арустамян опубликовал у себя на ютуб-канале интервью с Александром Головиным, который проводит отличный сезон в «Монако».

Видео с насыщенной беседой длится больше часа, а мы выбрали для вас главные моменты.

Этот «Монако» – лучший. Новый тренер считает Головина одним из лучших игроков Лиги 1

Головин и сам считает, что этот сезон – лучший в его карьере. Появилась уверенность. Сам Александр видит в этом не только свою заслугу, но и всей команды:

«Это самый сильный «Монако» за все время, что я тут нахожусь. Самый сильный коллектив, тренерский штаб, появилась химия между игроками и тренером. Все получается как-то на одном дыхании».

Тренер Ади Хюттер видит в Головине лидера команды. Еще во время сборов у полузащитника и менеджера была долгая беседа, по ходу которой немец показал нарезку моментов с удачными действиями Александра как в атаке, так и в обороне. Это придало уверенности.

Плюс Хюттер дал Головину свободу на поле: во время атакующих действий полузащитник сам выбирает позицию, где лучше получать мяч и откуда вести игру. Но во время обороны все строго – надо строго выполнять установки тренера.

Прошлые тренеры «Монако»: у Анри упор на обработку мяча, у Ковача – на прессинг

Леонарду Жардим приходил в «Монако» два раза и был, по словам Саши, очень разным. В первый раз после успехов в чемпионате и ЛЧ был спокойным и никому не пихал. Во второй раз пришел уже более заряженным и агрессивным.

Второй тренер – Тьерри Анри. У него был бзик: «Обработка мяча. Он постоянно на это акцентировал внимание. Хороший прием дает тебе время посмотреть по сторонам и оценить ситуацию. Он строил вокруг этого тренировки».

Роберто Морено, который сейчас принял «Сочи», хотел играть в испанский футбол, в тики-таку «Барселоны». Даже показывал нарезки матчей сборной Испании – по ним объяснял игрокам их позиции на поле. Но, по словам Головина, у этого тренера совсем не получилось. Возможно, из-за низкого уровня игроков, которые были тогда.

Нико Ковач – прессинг: «С его приходом концепция футбола в клубе поменялась. Обновилось руководство, да и футбол в мире начал меняться – начался футбол Клоппа. Нестись в прессинг. У нас было плюс-минус то же самое. Филипп Клеман был такой же – более мягкий, но по сути тоже проповедовал прессинг».

А вот Хюттер нашел баланс между прессингом и позиционным футболом.

Как Головин стал лучшим в Европы по голам из-за штрафной?

Ади Хюттер позволил Головину чаще бить издалека – это способ вскрывать автобусы. Ситуации моделировали на предсезонке, теперь иногда отрабатывают на тренировках. Но тут есть специфика:

«У нас упражнения – их мы делаем раз в неделю. Есть интенсивные тренировки, после которых нельзя наносить удары – это опасно. А за два дня до игры более легкое занятие, на нем каждый отрабатывает специализацию. У меня это удары издалека, штрафные или угловые. А бывает, что индивидуально остаешься до тренировки или после нее».

В некоторых играх тренер даже напоминает Головину, что надо чаще бить по воротам. Александр и сам отмечает, что количество ударов выросло по сравнению с прошлым сезоном. И позиция левого инсайда располагает к смещениям и ударам в дальнюю девятку с правой ноги.

Головин теперь почти без травм. Помогли Пол Митчелл и диета

После перехода в «Монако» Сашу преследовали травмы, но в последние пару сезонов ситуация изменилась. Оказалось, что Головин и клуб серьезно поработали над этим:

«В 2022-м у меня был разговор со спортивным директором Полом Митчеллом и его помощником. Они предложили мне индивидуальную работу на проблемные мышцы – вдобавок к основной нагрузке. Я по сей день ее делаю. Она не особенно тяжелая – по 15 минут до или после тренировки.

Так укрепляю заднюю поверхность бедра, аддукторы, переднюю. У нас сейчас одна игра в неделю, поэтому тренировка в среду имитирует нагрузки как в игре, чтобы мышцы были в тонусе и получали ту же нагрузку, что и неделю назад. И, вдобавок к этому, у меня как раз индивидуальное занятие».

Плюс есть восстановительные процедуры: 10 минут по пояс в холодной воде, массаж или электрические накладки на ноги, которые бьют током. Плюс стретчинг с тренером по физподготовке – и только после этого можно ехать домой.

Еще один пункт работы Головина над собой – диета. Ее разработали специально для него и еще нескольких травматичных игроков. Вот как Александр описывает режим питания сейчас:

«Могу после игры заказать бургер или пойти в ресторан. За два дня начинаю пить только воду, не пью сок – это как раз наш диетолог мне посоветовал, и я до сих пор этого придерживаюсь. До этого я могу пить и колу – всегда zero, без сахара. Допустим, игра в субботу или в воскресенье, а в среду я могу выпить 2-3 банки колы, в этом вообще ничего такого нет.

И то, что я ем, всегда зависит от времени – например, если сегодня пятница, а игра в субботу вечером, то я могу съесть много пасты, чтобы были углеводы. А если игра в час дня, то я не буду есть пасту, а поем немного риса, чтобы углеводы были не такие тяжелые. А уже в день игры тоже съем рис – так мне будет легче».

Головин видит результат работы: за все время нового подхода он получил всего одну травму – и это был удар по голеностопу, а не мышечное повреждение.

Какую фишку Головин подсмотрел у Фабрегаса?

Фабрегас – один из самых звездных игроков, с которыми Головин играл за «Монако». Сеск очень помогал молодому российскому полузащитнику. Но Александр и сам подсмотрел одну полезную фишку у испанца:

«Перед тем, как получить мяч, Сеск всегда смотрел, что у него за спиной. Ни разу не было ситуации, когда он получает мяч и не знает, что у него сзади кто-то есть – и его из-за этого обокрали. Он как робот в этом плане.

Когда идет передача ему, он уже все знает. Если сзади кто-то есть, то он в касание возвращает мяч назад. Если никого нет – он разворачивается.

Я одно время был травмирован и смотрел тренировки. За Сеском было интересно наблюдать, как он себя ведет на поле – он всегда на полсекунды поворачивает голову и проверяет пространство за спиной.

Но это тяжело, к этому привыкать надо. Сначала ты заставляешь себя это делать на тренировке, иногда забываешь про это, но потом уже приходит на автомате. И от этого импакт приличный».

Головин стал более открытым. Дружит с одноклубниками и Даниилом Медведевым

Головин сам признает, что стал более открытым человеком за время игры в «Монако» – партнеры по сборной это тоже отмечают. Адаптация закончилась, сейчас у Александра хорошие отношения с одноклубниками:

«Я больше обрел друзей в команде. Стал не просто видеться с людьми на тренировке, а проводить время. Собираемся с пацанами – человек пять-шесть, кто хорошо общается – и куда-то ходим. Лучшие друзья – защитник Якобс, вратарь Филипп Кен, Юссуф Фофана, Гильермо Марипан и Такуми Минамино. Летом пришел Балогун – тоже сразу попал в компанию.

Тимбилдинг стал чаще. В основном ходим в рестораны, но бывает и пейнтбол, и лазертаг, и боулинг. Стали дружнее все, это приносит результат и на поле».

Раньше главным другом в «Монако» был немецкий форвард Кевин Фолланд, который летом уехал в «Унион». Но с ним Александр все равно регулярно переписывается и играет в онлайн-игры. Через Фолланда познакомился с пилотом «Формулы-1» Нико Хюлькенбергом и теннисистом Александром Зверевым.

С недавних пор Головин дружит и с Даниилом Медведевым – даже вместе сходили на матч против «Лиона» (Александр пропускал из-за перебора желтых). Тренер по физподготовке российского теннисиста работает в системе «Монако», через него и познакомились.

«Монако» почти на уровне «ПСЖ». Разницу делают Мбаппе, Дембеле и Маркиньос

Головин несколько раз за интервью упомянул «ПСЖ» в контексте команды, в которой хотелось бы поиграть. Александр сказал, что уровень «Монако» близок, но звезды делают разницу.

«Если ты берешь Мбаппе, берешь Дембеле – да, это реально игроки прямо самого высокого уровня. Кто может с ними равняться – я думаю, единицы сейчас. Еще Маркиньос и Хакими, которые тоже супертоп.

Но если брать остальных игроков уровня их середины поля или обороны, то у нас даже, я скажу, есть лучше игроки в команде. Как минимум по составу мы проигрываем только из-за того, что у «ПСЖ» Мбаппе и Дембеле. Если, допустим, их убрать, то у нас состав не то что не хуже, а то и лучше».

Если про Мбаппе и так все понятно, то у Дембеле выделяет двуногость – Усмана невозможно загнать под неудобную ногу.

Маркиньоса Головин вообще назвал одним из самых неудобных соперников: читает все действия, а если отбирает мяч, его уже не вернуть – бразилец действует очень умно.

Ключевое отличие топ-лиг от РПЛ – интенсивность со скоростью принятия решений

Когда Нобель спросил у Александра, в чем именно разница между российской Премьер-лигой и той же Францией, полузащитник рассказал про интенсивность. Это объяснение Головина можно сократить до фразы «В РПЛ не грызут поле», но вот и развернутый вариант:

«Суть не в тренажерах и не в зале. Суть в том, что на поле интенсивность другая. Когда я приезжаю в сборную, то я могу на тренировке получить мяч от защитника в центре поля, а вокруг меня никого не будет. Есть время мяч принять, развернуться, посмотреть, побежать куда-то. Во Франции такого нет.

Здесь ты никогда не получишь мяч один – на тебя всегда кто-то побежит. В этом и есть интенсивность, быстрота принятия решения. Тебе надо на все реагировать и думать быстрее. Как получить мяч и что дальше делать.

И от этого ты тоже устаешь. Это же не просто так: нужно больше двигаться, чтобы получить мяч в свободной зоне. Тренировки в России не такие интенсивные. А в Европе каждый бьется за свою позицию, все хотят играть – и на этом фоне ты и сам растешь. Все на максимум работают».

Головин приводит в пример Кузяева, который после пары месяцев игры за «Гавр» и в сборной показывает другой уровень на тренировках.

Уезжать или оставаться в РПЛ?

Логично, что от сравнения РПЛ и европейских лиг перешли к обсуждению слов Карпина про то, что нужно ехать в Европу. Тут Головин согласен с тренером сборной, но понимает и тех, кто хочет остаться:

«Я видел ситуацию со словами Карпина, но люди не понимают, о чем он говорит. Он же не говорит уезжать, убегать. Он имел в виду уехать, чтобы поднять свой футбольный уровень.

Возьмем Акинфеева. У него тоже были предложения, но он любит ЦСКА, свою страну, свой дом, и он остался. И я не считаю, что это плохо – это нормально. Ему нравится там, где он с детства – может, в какой-то мере так даже и лучше, ведь он легенда для всех молодых ребят, которые приходят в ЦСКА – они все на него смотрят.

Это тоже очень классно, но мне все-таки кажется, что если ты хочешь расти как игрок, нужно уехать. Если ты реально готов жертвовать друзьями, комфортом, чем-то еще, но попробовать расти дальше, играть против топовых игроков, пытаться их обыгрывать или быть как они, то по-любому нужно ехать.

Все равно условный чемпионат Франции, Испании или Италии на данный момент сильнее не то что на голову, а на три головы. Поэтому если ты хочешь вырасти как игрок, то по-любому надо ехать.

Моя точка зрения такая: пока я играю в футбол, я хочу расти. В России я достиг какого-то уровня, но хотелось попробовать себя там, где играют Неймар, Мбаппе, пытаться играть не хуже и составлять конкуренцию.

Если ты доволен тем, что имеешь – лучший российский игрок «Спартака», ЦСКА, хорошие деньги – это не плохо, это тоже нормальный вариант. Но расти выше ты уже не будешь, мне кажется. Хотя, может, мог бы быть еще сильнее, попробовав себя еще где-то».

Первый страх в «Монако» – оказаться ненужным. Как Головин его преодолел?

Головин здорово рассказал, чего боялся на первых порах после переезда в Европу. Он больше всего переживал, что проиграет конкуренцию, осядет в запасе и быстро вернется назад в Россию. Но он использовал это для мотивации:

«Никогда не ощущал, что пора возвращаться домой. Какие-то мысли были, когда мы плохо играли: в ЦСКА всегда были первыми, а тут вот так. Но потом я понимал, что это сейчас такая ситуация. Я нахожусь в топ-команде, в которой мечтал оказаться любой из русских игроков. Как я могу сдаться и просто поехать назад?»

И сейчас Головин не собирается домой.

В другой топ-клуб перешел бы, чтобы проверить себя и попробовать новое

У Головина интересное отношение к карьере. О будущем и смене клуба он не думает – только о ближайшей игре. В «Монако» все устраивает, но мотивация перейти куда-то еще все-таки есть – Александр хочет попробовать себя в каком-то другом клубе, другой стране, другой культуре. А так предпочтений особенных нет – можно и в Германию, и в Англию, и в Испанию.

«Если придут условные «ПСЖ», «Реал Мадрид», «Ливерпуль», и предложение будет устраивать «Монако», то я бы 100% хотел себя попробовать».

Потом Александр еще раз проговорил команды, в которые бы пошел без раздумий: «Ман Сити», «Реал», «Бавария», «Арсенал», «Барселона», «ПСЖ». Но нужно, чтобы предложение устроило «Монако».

Другие любопытные моменты интервью в одном предложении

• Болельщики «Марселя» как-то разбили стекло в автобусе «Монако», кинув в него канализационный люк.

• Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев очень переживает за команду: ходит на матчи, в решающий момент сезона посещает все тренировки, общается с тренерами.

• Головин впервые покрасил волосы еще в ЦСКА, проиграв спор Илье Помазуну. В первые разы чуть не сгорел со стыда, а теперь нравится самому.

• В Монако Александр каждую неделю ходит в ресторан греческой кухни, где всегда берет карпаччо из рыбы. Не любит морепродукты, но это блюдо в конкретном месте стало любимым.

• Жилье в Монако покупать не хочет – очень дорогое. Вратарь Субашич как-то купил квартиру за 10 млн евро, но она была очень маленькой.

• Чалов рассказывал, что даже в «Базеле» интенсивность была выше, чем в РПЛ.

• В сборную тяжеловато летать из-за долгих пересадок в Стамбуле, но это всегда в радость. В клубе относятся с пониманием, Карпин тоже дает время восстановиться.

• Пока сборная играет только товарищеские матчи, очень сложно мотивировать себя. И опытным игрокам, и новичкам. Поэтому главное желание Головина – чтобы сборной вернули возможность участвовать в турнирах.

• Захарян с первых тренировок в сборной произвел огромное впечатление на Головина: «Я тогда подумал: «Нифига! Я никогда не видел...». По нему уже тогда было понятно, что он очень талантливый игрок».

• В отпуск Александр летает только домой, в Новокузнецк к родителям. Там же видится с друзьями – ребятами, с которыми играл в детстве. Может поехать на Алтай на пару дней, туда, где даже связь не ловит.

Ибица, Карибы и Канны – не для Головина.

После завершения карьеры вернется в Россию

Несмотря на то, что в Монако уже обжился, после завершения карьеры Головин хочет вернуться в Россию. Говорит, что во Франции не хватает русского менталитета, людей, открытости и пельменей. А еще в России семья – родные живут в Новокузнецке и не хотят никуда переезжать:

«В России я себя чувствую как дома – это самое подходящее слово».

А пока что «Монако» отпускает Сашу встретить Новый год с семьей – впервые за все время в клубе. Так что в конце декабря Головин прилетит в Новокузнецк.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press; РИА Новости/Григорий Сысоев; East News/Anne-Christine POUJOULAT / AFP