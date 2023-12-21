Красная Головина: взбесился и лягнул соперника шипами. Мстил за фол
Сорвался.
Александр Головин в вашей ленте не с голом или ассистом, у него красная карточка в матче «Монако» против «Тулузы».
Он схватил удаление в начале второго тайма при 2:1. Агрессивно отреагировал на фол норвежца Арона Деннума в центре поля и тут же пнул его ногой.
Да, соперник завалил Головина, его единоборство – это слишком много рук, явно желание сфолить, а не отобрать мяч. Деннуму потом дали за это желтую, но россиянин сразу же заслужил удаление.
Судья в поле хорошо увидел этот удар. Александр сразу же обернулся и несильным, но четким движением лягнул. Получилось шипами прямо в голень.
Вряд ли, конечно, это было так уж больно – но агрессия слишком очевидная, чтобы арбитры могли проигнорировать.
Саша не был согласен. Судя по всему, кричал о том, что это соперник первым начал грубить.
Естественно, не сработало. Судья тут же отправил Головина с поля. Полузащитник «Монако» по пути от дальней бровки к своей скамейке и выходу с поля постоянно оборачивался, чтобы что-то крикнуть. У выхода с непониманием подошел еще и к четвертому арбитру – пока свой тренер и другие сотрудники пытались поскорее увести Александра подальше.
Для Головина это, кстати, уже четвертое удаление во Франции – правда, пауза после прошлого больше двух лет, не получал красных с августа 2021-го.
Теперь Александр точно пропустит кубковый матч против «Ланса», но прямую красную оценят и на предмет дополнительного бана – в зоне риска игры чемпионата с «Реймсом» и «Марселем».
Положительные впечатления от сезона Головина перевешивают: у него пять голов и два ассиста, а главное – ключевая роль на левом краю атаки «Монако».
Команда в меньшинстве удержала победный счет и осталась на третьем месте. Выиграла во французском туре посреди недели вся лидирующая четверка.
Проиграл «Лилль», у зоны Лиги чемпионов появился мини-отрыв.
А «Монако» теперь придется проверить, каково играть без Головина.
Покер за тайм! Что за Думбия так развлекается во Франции?
- Дата проведения
- 20 декабря, 23.00, «Стадиум де Тулуз»
- Голы:
- 1:0 – 5 Магри, 1:1 – 26 Бен-Йеддер, 1:2 – 44, пенальти Бен-Йеддер.
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Тулуза –
Рест, Мависса Элеби (Каманси, 67), Николайсен, Коста, Суасо, Спирингс, Кассерес (Скюття, 78), Сесар Хелаберт (Сиссоко, 67), Деннум (Бангре, 88), Даллинга, Магри.
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Монако –
Кен, Вандерсон, Марипан, Салису, Магасса, Якобс, Минамино (Диатта, 74), Головин, Фофана, Бен-Йеддер (Боаду, 89), Балогун (Диоп, 56).
- Удаление:
- Головин (51).