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Красная Головина: взбесился и лягнул соперника шипами. Мстил за фол

Монако Монако
Арон Деннум Арон Деннум
Тулуза Тулуза
лига 1 Франция лига 1 Франция
Александр Головин Александр Головин
Футбол Футбол

Сорвался.

Александр Головин в вашей ленте не с голом или ассистом, у него красная карточка в матче «Монако» против «Тулузы».

Он схватил удаление в начале второго тайма при 2:1. Агрессивно отреагировал на фол норвежца Арона Деннума в центре поля и тут же пнул его ногой.

Да, соперник завалил Головина, его единоборство – это слишком много рук, явно желание сфолить, а не отобрать мяч. Деннуму потом дали за это желтую, но россиянин сразу же заслужил удаление.

Судья в поле хорошо увидел этот удар. Александр сразу же обернулся и несильным, но четким движением лягнул. Получилось шипами прямо в голень.

Вряд ли, конечно, это было так уж больно – но агрессия слишком очевидная, чтобы арбитры могли проигнорировать.

Саша не был согласен. Судя по всему, кричал о том, что это соперник первым начал грубить.

Естественно, не сработало. Судья тут же отправил Головина с поля. Полузащитник «Монако» по пути от дальней бровки к своей скамейке и выходу с поля постоянно оборачивался, чтобы что-то крикнуть. У выхода с непониманием подошел еще и к четвертому арбитру – пока свой тренер и другие сотрудники пытались поскорее увести Александра подальше.

Для Головина это, кстати, уже четвертое удаление во Франции – правда, пауза после прошлого больше двух лет, не получал красных с августа 2021-го.

Теперь Александр точно пропустит кубковый матч против «Ланса», но прямую красную оценят и на предмет дополнительного бана – в зоне риска игры чемпионата с «Реймсом» и «Марселем».

Положительные впечатления от сезона Головина перевешивают: у него пять голов и два ассиста, а главное – ключевая роль на левом краю атаки «Монако».

Команда в меньшинстве удержала победный счет и осталась на третьем месте. Выиграла во французском туре посреди недели вся лидирующая четверка.

Проиграл «Лилль», у зоны Лиги чемпионов появился мини-отрыв.

А «Монако» теперь придется проверить, каково играть без Головина.

Покер за тайм! Что за Думбия так развлекается во Франции?

Тулуза – Монако 1:2 (1:2, 0:0)
Дата проведения
20 декабря, 23.00, «Стадиум де Тулуз»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Магри, 1:1 – 26 Бен-Йеддер, 1:2 – 44, пенальти Бен-Йеддер.
ТулузаРест, Мависса Элеби (Каманси, 67), Николайсен, Коста, Суасо, Спирингс, Кассерес (Скюття, 78), Сесар Хелаберт (Сиссоко, 67), Деннум (Бангре, 88), Даллинга, Магри.
МонакоКен, Вандерсон, Марипан, Салису, Магасса, Якобс, Минамино (Диатта, 74), Головин, Фофана, Бен-Йеддер (Боаду, 89), Балогун (Диоп, 56).
Предупреждения:
Салису (3), Коста (45), Деннум (52), Диоп (57), Магасса (66).
Удаление:
Головин (51).

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7 комментариев
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Жертва Головина хоть не валялась потом 10 минут в предсмертной агонии?
+11
-3
+8
Всегда в нем эта грубость присутствовала, но такая красная это глупо, особенно посреди шикарного сезона((
+2
-1
+1
Обратили внимание, там на первой гифке в моменте видно яйца Головина?
+1
0
+1
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Жертва Головина хоть не валялась потом 10 минут в предсмертной агонии?
сначала думала упасть или нет, все таки решила поваляться
+2
-2
0
Ответ Самый адовый Крикун
Обратили внимание, там на первой гифке в моменте видно яйца Головина?
Да и оба сразу !
0
0
0
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