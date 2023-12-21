Красная Головина: взбесился и лягнул соперника шипами. Мстил за фол

Сорвался.

Александр Головин в вашей ленте не с голом или ассистом, у него красная карточка в матче «Монако» против «Тулузы».

Он схватил удаление в начале второго тайма при 2:1. Агрессивно отреагировал на фол норвежца Арона Деннума в центре поля и тут же пнул его ногой.

Да, соперник завалил Головина, его единоборство – это слишком много рук, явно желание сфолить, а не отобрать мяч. Деннуму потом дали за это желтую, но россиянин сразу же заслужил удаление.

Судья в поле хорошо увидел этот удар. Александр сразу же обернулся и несильным, но четким движением лягнул. Получилось шипами прямо в голень.

Вряд ли, конечно, это было так уж больно – но агрессия слишком очевидная, чтобы арбитры могли проигнорировать.

Саша не был согласен. Судя по всему, кричал о том, что это соперник первым начал грубить.

Естественно, не сработало. Судья тут же отправил Головина с поля. Полузащитник «Монако» по пути от дальней бровки к своей скамейке и выходу с поля постоянно оборачивался, чтобы что-то крикнуть. У выхода с непониманием подошел еще и к четвертому арбитру – пока свой тренер и другие сотрудники пытались поскорее увести Александра подальше.

Для Головина это, кстати, уже четвертое удаление во Франции – правда, пауза после прошлого больше двух лет, не получал красных с августа 2021-го.

Теперь Александр точно пропустит кубковый матч против «Ланса», но прямую красную оценят и на предмет дополнительного бана – в зоне риска игры чемпионата с «Реймсом» и «Марселем».

Положительные впечатления от сезона Головина перевешивают: у него пять голов и два ассиста, а главное – ключевая роль на левом краю атаки «Монако».

Команда в меньшинстве удержала победный счет и осталась на третьем месте. Выиграла во французском туре посреди недели вся лидирующая четверка.

Проиграл «Лилль», у зоны Лиги чемпионов появился мини-отрыв.

А «Монако» теперь придется проверить, каково играть без Головина.