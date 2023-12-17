Новый промах «Барсы» – ничья с «Валенсией». «Жирона» и «Реал» могут оторваться еще сильнее

«Барса» продолжает спотыкаться в Ла Лиге, теперь обидная ничья с «Валенсией» (1:1).

«Барса» пока третья в Ла Лиге (уже -6 от «Жироны»!)

Первый тайм закончился без голов, но все равно запомнился: «Валенсия» дерзко отвечала на острые атаки «Барсы».

Во второй половине «Барса» наконец-то вышла вперед усилиями Жоау Феликса – особенно отметим предголевой пас Френки де Йонга, мастерски подцепил мяч носком бутсы. Но «Валенсия» отыгралась за 20 минут до конца, помог шикарный удар Уго Гильямона в верхний угол.

«Барса» рвалась вперед, но больше не забила – нет победы уже в третьем матче подряд, до этого были поражения «Жироне» в Ла Лиге (2:4) и «Антверпену» в ЛЧ (2:3). «Барса» занимает третье место, до лидирующей «Жироны» – целых шесть очков, и «Барса» еще провела на матч больше.

Внутри не все хорошо: Хави и Лапорта поругались из-за картинга и заявки на матч с «Антверпеном» – президент хотел больше призовых за ЛЧ

В клубе тоже неспокойно.

Издание OK Diario выяснило, что Хави 7 декабря повел команду в картинг, чем сильно разозлил Жоана Лапорту – президент посчитал это «невидимой тренировкой». Хотя идея понятна: укрепить доверие между игроками и снизить давление.

Через три дня «Барселона» влетела «Жироне» дома, пропустив четыре мяча – и Лапорта разгорелся еще ярче.

После поражения от «Жироны» (2:4) Хави планировал дать отдых лидерам: Рональду Араухо, Илкаю Гюндогану и Роберту Левандовскому. Но тут вмешался Лапорта: как сообщает Mundo Deportivo, все ради 2,8 млн евро призовых УЕФА, которые бы полагались «Барселоне» в случае победы над «Антверпеном». Важные деньги, учитывая, что клуб все еще с трудом вписывается в рамки финансовых правил.

На пресс-конференции Хави объяснился: «Участие будет полезно для всех. Они попали в заявку, потому что в конце концов мы решили провести еще одну ночь в Антверпене. План изменился, но это на пользу команде. Нам полезно собраться вместе».

В итоге отдохнул только Араухо. Левандовски отыграл 72 минуты, а Гюндоган вышел на последние полчаса. Дополнительных денег не заработали, а теперь еще и новая осечка в Ла Лиге.

Фото: Gettyimages.ru/Aitor Alcalde