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Новый промах «Барсы» – ничья с «Валенсией». «Жирона» и «Реал» могут оторваться еще сильнее

Жоау Феликс Жоау Феликс
Барселона Барселона
Хави Хави
Ла Лига Ла Лига
Уго Гильямон Уго Гильямон
Валенсия Валенсия
Жоан Лапорта Жоан Лапорта
Футбол Футбол

«Барса» продолжает спотыкаться в Ла Лиге, теперь обидная ничья с «Валенсией» (1:1).

«Барса» пока третья в Ла Лиге (уже -6 от «Жироны»!)

Первый тайм закончился без голов, но все равно запомнился: «Валенсия» дерзко отвечала на острые атаки «Барсы».

Во второй половине «Барса» наконец-то вышла вперед усилиями Жоау Феликса – особенно отметим предголевой пас Френки де Йонга, мастерски подцепил мяч носком бутсы. Но «Валенсия» отыгралась за 20 минут до конца, помог шикарный удар Уго Гильямона в верхний угол.

«Барса» рвалась вперед, но больше не забила – нет победы уже в третьем матче подряд, до этого были поражения «Жироне» в Ла Лиге (2:4) и «Антверпену» в ЛЧ (2:3). «Барса» занимает третье место, до лидирующей «Жироны» – целых шесть очков, и «Барса» еще провела на матч больше.

Внутри не все хорошо: Хави и Лапорта поругались из-за картинга и заявки на матч с «Антверпеном» – президент хотел больше призовых за ЛЧ

В клубе тоже неспокойно.

Издание OK Diario выяснило, что Хави 7 декабря повел команду в картинг, чем сильно разозлил Жоана Лапорту – президент посчитал это «невидимой тренировкой». Хотя идея понятна: укрепить доверие между игроками и снизить давление.

Через три дня «Барселона» влетела «Жироне» дома, пропустив четыре мяча – и Лапорта разгорелся еще ярче.

После поражения от «Жироны» (2:4) Хави планировал дать отдых лидерам: Рональду Араухо, Илкаю Гюндогану и Роберту Левандовскому. Но тут вмешался Лапорта: как сообщает Mundo Deportivo, все ради 2,8 млн евро призовых УЕФА, которые бы полагались «Барселоне» в случае победы над «Антверпеном». Важные деньги, учитывая, что клуб все еще с трудом вписывается в рамки финансовых правил. 

На пресс-конференции Хави объяснился: «Участие будет полезно для всех. Они попали в заявку, потому что в конце концов мы решили провести еще одну ночь в Антверпене. План изменился, но это на пользу команде. Нам полезно собраться вместе».

В итоге отдохнул только Араухо. Левандовски отыграл 72 минуты, а Гюндоган вышел на последние полчаса. Дополнительных денег не заработали, а теперь еще и новая осечка в Ла Лиге.

Валенсия – Барселона 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
16 декабря, 23.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 55 Жоау Феликс, 1:1 – 70 Гильямон.
ВаленсияМамардашвили, Тьерри Коррейя, Диакаби, Москера, Хесус Васкес (Гасьоровски, 81), Франсиско Перес (Амалла, 72), Гильямон, Пепелу, Яремчук (Канос, 62), Дуро (Мари, 81), Диего Лопес (Фулькье, 81).
БарселонаПенья, Жоау Канселу, Кунде, Араухо, Бальде, Гюндоган (Ямаль, 81), де Йонг, Педри, Рафинья, Жоау Феликс (Ферран Торрес, 72), Левандовски.
Предупреждения:
Франсиско Перес (65), де Йонг (77), Жоау Канселу (79).

Фото: Gettyimages.ru/Aitor Alcalde

4 комментария
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Очередная бездарная потеря очков от Барселоны. Пока что-то прогресса в игре команды в сравнении с прошлым сезоном не видно, скорее регресс идет. Такими темпами без трофеев год закончит Барселона, и к марту месяцу лишится реальных шансов побороться за победу в любом из турниров, где участвует. А в этом случае позиции Хави куда менее прочным станут к концу сезона.
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Мне кажется, но Хави нужно в отставку. У него нет мыслей как исправить ситуацию, нет доверия к молодым игрокам - Касадо, Гиу. Чем они хуже Ромеу и Левандовски? Нужно сделать ставку на Суперкубок и Кубок Испании, Ла Лигу с такой игрой уже не выиграть.
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западня, Хави очень почитаемый чел в клубе, с большим кредитом доверия, который утверждает, что он справится всё ок, и он взял предыдущую лигу, хотя было видно, что игра так себе. ситуация турнирная пока не выглядит катастрофически, и вроде как можно ещё дать поработать, но... мы все видим, что команда, может и не с супер составом, но вполне плотным, играет все хуже и хуже, во всяком случае недостижимо по уровню до былого величия. по хорошему, Хави вообще не нужно было брать, а после текущих "успехов" - уволить, но кто ж его тронет, он же памятник. думаю, что до его увольнения всё равно дойдет, лишь бы не было уже слишком плохо
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