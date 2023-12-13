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Гол дня: сухой лист Ди Марии! Часть спасения «Бенфики»

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Рафа Силва Рафа Силва
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Помог выйти в ЛЕ.

Анхель Ди Мария устроил нечто в последнем туре группы ЛЧ: в середине первого тайма забил прямо с угловой, без чьей-либо помощи.

Вот так мяч подлетал к воротам – вроде бы вратарь все контролирует.

Но на самом деле нет. Его явно смутила борьба наверху: Николас Отаменди шикарно выпрыгнул, отвлек троих защитников и внимание кипера.

Аргентинец крутил в створ с левой, вратарь явно не ожидал, что мяч так нырнет прямо перед ним. (Да, это всего лишь скрины – мы не можем показать вам видео прямо на этой странице, оно есть на сайте «Матч ТВ»).

Антигерой – 27-летний Александр Шлагер, который только в этом сезоне, в 27 лет, поднялся в главный австрийский клуб из ЛАСКа.

У «Бенфики» в этом выездном матче была сложная задача: надо было не просто выигрывать, а побеждать как минимум в два мяча, чтобы обойти австрийцев по дополнительным показателям.

Ди Мария пошел решать и дальше: в добавленное время сделал голевую на Рафу Силву!

У Анхеля вообще не было результативных действий в первые пять туров.

● Это первый гол Ди Марии в ЛЧ с ноября 2020-го: тогда еще играл за «ПСЖ», а забивал «Лейпцигу» (1:2). После был еще один заход за парижан, в «Юве» голов не было, но отдавал три голевые.   ● Всего после камбэка в «Бенфику» у Анхеля восемь голов: еще пять в чемпионате, по одному в Суперкубке Португалии и Кубке португальской лиги. Столько же было за весь прошлый год в Италии.   ● Это 23-й гол Анхеля в ЛЧ. Аргентинец догнал Яри Литманена, Марко Ройса и Фрэнка Лэмпарда в гонке бомбардиров всех времен.

«Бенфика» провалила две трети группы: шла с нулем после четырех игр. Но уже впечатлила против «Интера» две недели назад, когда благодаря хет-трику Жоау Мариу – но тогда позволили превратить 3:0 в 3:3.

Теперь снова убежали вперед за первый тайм, во втором позволили сопернику отыграться – но пропустили только один. До 92-й минуты оставались виртуально последними. А там все исправил Артур Кабрал! Его мяч принес победу в два мяча и место в Лиге Европы на весну.

Ред Булл Австрия – Бенфика Португалия 1:3 (0:2, 1:1)
Дата проведения
12 декабря, 23.00, «Ред Булл Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 32 Ди Мария, 0:2 – 45 Рафа Силва, 1:2 – 57 Сучич, 1:3 – 90 Артур.
Ред БуллШлагер, Байду, Павлович, Пионтковски, Дедич, Бидструп (Шимич, 90), Сучич, Гурна-Дуат, Глух (Камери, 82), Доржелес (Койта, 55), Ратков (Фернандо Педро, 55).
БенфикаТрубин, Отаменди, Томаш Араужу, Морато, Ди Мария, Жоау Мариу (Артур, 90), Рафа Силва (Флорентину, 90), Кекчю (Гедеш, 68), Жоау Невеш, Эурснес, Тенгстедт (Муса, 46).
Предупреждения:
Гурна-Дуат (10), Морато (45), Ратков (51), Муса (72), Камери (82), Шлагер (90).

Фото: East News/KERSTIN JOENSSON / AFP

15 комментариев
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Пфффф, вот еще - на сайт Матч ТВ лезть видео гола смотреть.

Описание прочитал, две фото посмотрел, глаза закрыл и ….. Ууууууух, красота!
+29
0
+29
Обожаю по картинкам голы смотреть. Надеюсь по этим слайд шоу верную траекторию представил.
+15
-8
+7
Ответ filippa
ИЗВИНИТЕ, ДАННАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ НЕДОСТУПНА В ВАШЕМ РЕГИОНЕ и че дальше умник?
в моем регионе доступна, а вам гугл в помощь - полезный инструмент, пользуйтесь и не благодарите
+5
0
+5
Ответ TaR
Пфффф, вот еще - на сайт Матч ТВ лезть видео гола смотреть. Описание прочитал, две фото посмотрел, глаза закрыл и ….. Ууууууух, красота!
это как книга - сам можешь воссоздать детали гола
+5
0
+5
Увы Бенфика поздно пришла в себя.
+4
0
+4
Ответ Роман
Обожаю по картинкам голы смотреть. Надеюсь по этим слайд шоу верную траекторию представил.
в текст вставлена ссылка, один клик и посмотрел
+6
-3
+3
Ответ Jan Paskel
это как книга - сам можешь воссоздать детали гола
Так и я об этом…))) Кайф же)))
+3
0
+3
Описания достаточно! Молодцы - мастера пера!
0
0
0
Ответ Andrey Maximkin
в текст вставлена ссылка, один клик и посмотрел
ИЗВИНИТЕ, ДАННАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ НЕДОСТУПНА В ВАШЕМ РЕГИОНЕ и че дальше умник?
+4
-4
0
Ответ filippa
ИЗВИНИТЕ, ДАННАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ НЕДОСТУПНА В ВАШЕМ РЕГИОНЕ и че дальше умник?
Какая кантри?
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Ответ forsp
Какая кантри?
Кантри рооооуд, тэйк ми хоооооум, ту зе плэээйс вэр ай белооооу
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Ответ Kubinec_
всегда ржу когда спортс голы по картинкам показывает
90/00 Журнал "Футбол". Голы по рисункам.
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