Гол дня: сухой лист Ди Марии! Часть спасения «Бенфики»
Помог выйти в ЛЕ.
Анхель Ди Мария устроил нечто в последнем туре группы ЛЧ: в середине первого тайма забил прямо с угловой, без чьей-либо помощи.
Вот так мяч подлетал к воротам – вроде бы вратарь все контролирует.
Но на самом деле нет. Его явно смутила борьба наверху: Николас Отаменди шикарно выпрыгнул, отвлек троих защитников и внимание кипера.
Аргентинец крутил в створ с левой, вратарь явно не ожидал, что мяч так нырнет прямо перед ним. (Да, это всего лишь скрины – мы не можем показать вам видео прямо на этой странице, оно есть на сайте «Матч ТВ»).
Антигерой – 27-летний Александр Шлагер, который только в этом сезоне, в 27 лет, поднялся в главный австрийский клуб из ЛАСКа.
У «Бенфики» в этом выездном матче была сложная задача: надо было не просто выигрывать, а побеждать как минимум в два мяча, чтобы обойти австрийцев по дополнительным показателям.
Ди Мария пошел решать и дальше: в добавленное время сделал голевую на Рафу Силву!
У Анхеля вообще не было результативных действий в первые пять туров.
● Это первый гол Ди Марии в ЛЧ с ноября 2020-го: тогда еще играл за «ПСЖ», а забивал «Лейпцигу» (1:2). После был еще один заход за парижан, в «Юве» голов не было, но отдавал три голевые. ● Всего после камбэка в «Бенфику» у Анхеля восемь голов: еще пять в чемпионате, по одному в Суперкубке Португалии и Кубке португальской лиги. Столько же было за весь прошлый год в Италии. ● Это 23-й гол Анхеля в ЛЧ. Аргентинец догнал Яри Литманена, Марко Ройса и Фрэнка Лэмпарда в гонке бомбардиров всех времен.
«Бенфика» провалила две трети группы: шла с нулем после четырех игр. Но уже впечатлила против «Интера» две недели назад, когда благодаря хет-трику Жоау Мариу – но тогда позволили превратить 3:0 в 3:3.
Теперь снова убежали вперед за первый тайм, во втором позволили сопернику отыграться – но пропустили только один. До 92-й минуты оставались виртуально последними. А там все исправил Артур Кабрал! Его мяч принес победу в два мяча и место в Лиге Европы на весну.
- Дата проведения
- 12 декабря, 23.00, «Ред Булл Арена»
- Голы:
- 0:1 – 32 Ди Мария, 0:2 – 45 Рафа Силва, 1:2 – 57 Сучич, 1:3 – 90 Артур.
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Ред Булл –
Шлагер, Байду, Павлович, Пионтковски, Дедич, Бидструп (Шимич, 90), Сучич, Гурна-Дуат, Глух (Камери, 82), Доржелес (Койта, 55), Ратков (Фернандо Педро, 55).
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Бенфика –
Трубин, Отаменди, Томаш Араужу, Морато, Ди Мария, Жоау Мариу (Артур, 90), Рафа Силва (Флорентину, 90), Кекчю (Гедеш, 68), Жоау Невеш, Эурснес, Тенгстедт (Муса, 46).
Фото: East News/KERSTIN JOENSSON / AFP
Описание прочитал, две фото посмотрел, глаза закрыл и ….. Ууууууух, красота!