Гол дня: сухой лист Ди Марии! Часть спасения «Бенфики»

Помог выйти в ЛЕ.

Анхель Ди Мария устроил нечто в последнем туре группы ЛЧ: в середине первого тайма забил прямо с угловой, без чьей-либо помощи.

Вот так мяч подлетал к воротам – вроде бы вратарь все контролирует.

Но на самом деле нет. Его явно смутила борьба наверху: Николас Отаменди шикарно выпрыгнул, отвлек троих защитников и внимание кипера.

Аргентинец крутил в створ с левой, вратарь явно не ожидал, что мяч так нырнет прямо перед ним. (Да, это всего лишь скрины – мы не можем показать вам видео прямо на этой странице, оно есть на сайте «Матч ТВ»).

Антигерой – 27-летний Александр Шлагер, который только в этом сезоне, в 27 лет, поднялся в главный австрийский клуб из ЛАСКа.

У «Бенфики» в этом выездном матче была сложная задача: надо было не просто выигрывать, а побеждать как минимум в два мяча, чтобы обойти австрийцев по дополнительным показателям.

Ди Мария пошел решать и дальше: в добавленное время сделал голевую на Рафу Силву!

У Анхеля вообще не было результативных действий в первые пять туров.

● Это первый гол Ди Марии в ЛЧ с ноября 2020-го: тогда еще играл за «ПСЖ», а забивал «Лейпцигу» (1:2). После был еще один заход за парижан, в «Юве» голов не было, но отдавал три голевые. ● Всего после камбэка в «Бенфику» у Анхеля восемь голов: еще пять в чемпионате, по одному в Суперкубке Португалии и Кубке португальской лиги. Столько же было за весь прошлый год в Италии. ● Это 23-й гол Анхеля в ЛЧ. Аргентинец догнал Яри Литманена, Марко Ройса и Фрэнка Лэмпарда в гонке бомбардиров всех времен.

«Бенфика» провалила две трети группы: шла с нулем после четырех игр. Но уже впечатлила против «Интера» две недели назад, когда благодаря хет-трику Жоау Мариу – но тогда позволили превратить 3:0 в 3:3.

Теперь снова убежали вперед за первый тайм, во втором позволили сопернику отыграться – но пропустили только один. До 92-й минуты оставались виртуально последними. А там все исправил Артур Кабрал! Его мяч принес победу в два мяча и место в Лиге Европы на весну.

Фото: East News/KERSTIN JOENSSON / AFP