«Бешикташ» убрал пять игроков! Гнев боссов после провала в дерби с «Фенербахче» 😱

Среди них – Эрик Байи.

«Бешикташ» исключил из состава пятерых футболистов – официально из-за того, что они «плохо играли» в последних матчах, а также из-за «несовместимости внутри команды».

Вот имена: Венсан Абубакар, Валантен Розье, Эрик Байи, Рашид Геззаль и Жан Онан. Контракты не расторгли, но с первой командой эти игроки не соприкасаются.

Руководство разозлилось после домашних 1:3 от «Фенербахче» в стамбульском дерби – разнос случился не только на поле, но и по статистике: 4 – 23 по ударам (1 – 10 в створ), 1 – 6 по угловым, 1.26 – 4.47 по xG.

В целом дела у «Бешикташа» так себе: лишь две победы в последних семи матчах (над «Башакшехиром» и «Самсунспором» со дна таблицы) и пятое место в турецкой Суперлиге. До топ-2 – аж 14 очков. Забили 22 мяча в 15 матчах – с отрывом меньше, чем другие столичные топы (у «Галатасарая» 31 гол, у лидирующего «Фенербахче» – 40).

В других турнирах тоже неудачи: провальное последнее место в группе ЛК с лишь одним набранным очком. В Кубке Турции команда стартует в январе 2024-го, но настрой однозначно упадочный.

Этот сезон – кризисный: сменилось уже два тренера, не помог даже Бурак Йылмаз

С начала сезона-2023/24 «Бешикташ» сменил уже двух тренеров – начинали с Шенолом Гюнешем, который успешно прошел квалификацию в ЛК и вывел клуб в евроосень. В группе получалось хуже: в первых двух матчах ничья с «Брюгге» и поражение 2:3 от «Лугано». За такое Гюнеша отправили в отставку, хотя в чемпионате шли четвертыми сразу после «Фенербахче», «Галатасарая» и «Адана Демирспора».

Команду временно возглавила бывшая звезда турецкого футбола – 38-летний Бурак Йылмаз, летом 2023-го завершивший карьеру и поначалу вошедший в тренерский штаб Гюнеша. Начал с победы над «Истанбулспором», но дальше не пошло: одна победа в пяти матчах, в том числе два поражения от «Буде-Глимт» в ЛК.

10 ноября ушел и Йылмаз. «Бешикташ» до конца сезона подхватила клубная легенда, 60-летний Риза Чалымбай – при нем уже две победы, но в ЛК сгорели дома 0:5 «Брюгге». А потом влетели в стамбульском дерби «Фенербахче».

Ко всему прочему пять игроков недоступны из-за травм: Эмреджан Узунхан, Тайиб Талха Сануч, Милот Рашица, Артюр Масуаку, Жедсон Фернандеш и Умут Мераш. Чалыбай в шоке: «Я никогда не видел столько травм одновременно в карьере».

Сейчас в Суперлиге «Бешикташ» кроме грандов опережают «Кайсериспор» и «Трабзонспор». В ближайшее время встреч с топами не будет – возможность снова начать побеждать.

Убрали важных игроков?

Отстранение коснулось как основных, так и игроков ротации.

Венсан Абубакар – 31-летний нападающий после отличной второй части сезона-2022/23 (13+2 в лиге) сейчас играет противоречиво: 4+1 в 12 матчах (все голы пришлись на конец сентября-начало октября), но в ЛК разрывает (7+2 в 10 матчах, но почти все еще в квалификации).

Камерунец молчит во всех турнирах с 21 октября, аккурат с возвращения из сборной (там тоже не забивал). Против «Фенербахче» вышел на замену, но результативными действиями не отличился.

Валантен Розье – 27-летний защитник до травмы в конце ноября стабильно выходил на поле, отметился лишь двумя ассистами в 21 матче во всех турнирах. За «Бешикташ» выступает уже четвертый сезон – во всех был основным.

Дерби с «Фенербахче» Розье пропускал из-за повреждения, теперь побудет вне игры еще какое-то время – еще и по неспортивным причинам.

Эрик Байи – 29-летний ивуарийский экс-защитник «МЮ» перешел в «Бешикташ» летом 2023-го, но лечится чуть ли не больше, чем играет. По разным причинам пропустил уже семь матчей – сыграл в восьми.

Последней каплей стал провал в матче с «Фенербахче» – Байи привез два пенальти (реализовали только один) и в целом играл неуверенно.

Рашид Геззаль – 31-летний полузащитник в сезоне-2023/24 то играет, то лечится. Алжирец пропустил все начало сезона и вернулся лишь в сентябре, с начала ноября снова травмировался и не сыграл в пяти матчах из семи. Результативность пока тоже слабая: 1+3 в 12 матчах во всех турнирах.

К дерби с «Фенербахче» Геззаль восстановился, но вышел в концовке и ничем не отметился.

Жан Онана – 23-летний полузащитник играет в Турции с июля 2023-го: пришел из «Ланса». Правда, закрепиться в основе не смог: лишь два матча в старте (оба в ЛК: в квалификации против «Нефтчи» и в группе против «Буде-Глимт»), в остальных максимум выход на замену.

Весь матч с «Фенербахче» Онана просидел в запасе. С 30 ноября у камерунца лишь 12 сыгранных минут.

Фото: Gettyimages.ru/Ahmad Mora