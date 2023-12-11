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«Бешикташ» убрал пять игроков! Гнев боссов после провала в дерби с «Фенербахче» 😱

Бешикташ Бешикташ
Венсан Абубакар Венсан Абубакар
Валантен Розье Валантен Розье
Жан Онана Жан Онана
Эрик Байи Эрик Байи
Рашид Геззаль Рашид Геззаль
Бурак Йылмаз Бурак Йылмаз
высшая лига Турция высшая лига Турция
Шенол Гюнеш Шенол Гюнеш
Риза Чалымбай
Футбол Футбол

Среди них – Эрик Байи.

«Бешикташ» исключил из состава пятерых футболистов – официально из-за того, что они «плохо играли» в последних матчах, а также из-за «несовместимости внутри команды».

Вот имена: Венсан Абубакар, Валантен Розье, Эрик Байи, Рашид Геззаль и Жан Онан. Контракты не расторгли, но с первой командой эти игроки не соприкасаются. 

Руководство разозлилось после домашних 1:3 от «Фенербахче» в стамбульском дерби – разнос случился не только на поле, но и по статистике: 4 – 23 по ударам (1 – 10 в створ), 1 – 6 по угловым, 1.26 – 4.47 по xG. 

В целом дела у «Бешикташа» так себе: лишь две победы в последних семи матчах (над «Башакшехиром» и «Самсунспором» со дна таблицы) и пятое место в турецкой Суперлиге. До топ-2 – аж 14 очков. Забили 22 мяча в 15 матчах – с отрывом меньше, чем другие столичные топы (у «Галатасарая» 31 гол, у лидирующего «Фенербахче» – 40).

В других турнирах тоже неудачи: провальное последнее место в группе ЛК с лишь одним набранным очком. В Кубке Турции команда стартует в январе 2024-го, но настрой однозначно упадочный.

Этот сезон – кризисный: сменилось уже два тренера, не помог даже Бурак Йылмаз

С начала сезона-2023/24 «Бешикташ» сменил уже двух тренеров – начинали с Шенолом Гюнешем, который успешно прошел квалификацию в ЛК и вывел клуб в евроосень. В группе получалось хуже: в первых двух матчах ничья с «Брюгге» и поражение 2:3 от «Лугано». За такое Гюнеша отправили в отставку, хотя в чемпионате шли четвертыми сразу после «Фенербахче», «Галатасарая» и «Адана Демирспора».

Команду временно возглавила бывшая звезда турецкого футбола – 38-летний Бурак Йылмаз, летом 2023-го завершивший карьеру и поначалу вошедший в тренерский штаб Гюнеша. Начал с победы над «Истанбулспором», но дальше не пошло: одна победа в пяти матчах, в том числе два поражения от «Буде-Глимт» в ЛК.

10 ноября ушел и Йылмаз. «Бешикташ» до конца сезона подхватила клубная легенда, 60-летний Риза Чалымбай – при нем уже две победы, но в ЛК сгорели дома 0:5 «Брюгге». А потом влетели в стамбульском дерби «Фенербахче».

Ко всему прочему пять игроков недоступны из-за травм: Эмреджан Узунхан, Тайиб Талха Сануч, Милот Рашица, Артюр Масуаку, Жедсон Фернандеш и Умут Мераш. Чалыбай в шоке: «Я никогда не видел столько травм одновременно в карьере».

Сейчас в Суперлиге «Бешикташ» кроме грандов опережают «Кайсериспор» и «Трабзонспор». В ближайшее время встреч с топами не будет – возможность снова начать побеждать.

Убрали важных игроков?

Отстранение коснулось как основных, так и игроков ротации.

Венсан Абубакар – 31-летний нападающий после отличной второй части сезона-2022/23 (13+2 в лиге) сейчас играет противоречиво: 4+1 в 12 матчах (все голы пришлись на конец сентября-начало октября), но в ЛК разрывает (7+2 в 10 матчах, но почти все еще в квалификации).

Камерунец молчит во всех турнирах с 21 октября, аккурат с возвращения из сборной (там тоже не забивал). Против «Фенербахче» вышел на замену, но результативными действиями не отличился.

Валантен Розье – 27-летний защитник до травмы в конце ноября стабильно выходил на поле, отметился лишь двумя ассистами в 21 матче во всех турнирах. За «Бешикташ» выступает уже четвертый сезон – во всех был основным.

Дерби с «Фенербахче» Розье пропускал из-за повреждения, теперь побудет вне игры еще какое-то время – еще и по неспортивным причинам.

Эрик Байи – 29-летний ивуарийский экс-защитник «МЮ» перешел в «Бешикташ» летом 2023-го, но лечится чуть ли не больше, чем играет. По разным причинам пропустил уже семь матчей – сыграл в восьми.

Последней каплей стал провал в матче с «Фенербахче» – Байи привез два пенальти (реализовали только один) и в целом играл неуверенно.

Рашид Геззаль – 31-летний полузащитник в сезоне-2023/24 то играет, то лечится. Алжирец пропустил все начало сезона и вернулся лишь в сентябре, с начала ноября снова травмировался и не сыграл в пяти матчах из семи. Результативность пока тоже слабая: 1+3 в 12 матчах во всех турнирах.

К дерби с «Фенербахче» Геззаль восстановился, но вышел в концовке и ничем не отметился.

Жан Онана – 23-летний полузащитник играет в Турции с июля 2023-го: пришел из «Ланса». Правда, закрепиться в основе не смог: лишь два матча в старте (оба в ЛК: в квалификации против «Нефтчи» и в группе против «Буде-Глимт»), в остальных максимум выход на замену.

Весь матч с «Фенербахче» Онана просидел в запасе. С 30 ноября у камерунца лишь 12 сыгранных минут.

Фото: Gettyimages.ru/Ahmad Mora

7 комментариев
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Тот же Абубакар отличный игрок для любого чемпионата. Уверен, что вот такими стремными решениями, клуб в плюс не выйдет. Результаты будут только хуже.
+8
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+7
А вот не надо было Шенола Гюшеша увольнять)

Кстати, Гюнеш - это что-то вроде нашего Черчесова. Тоже экс-вратарь (не говорите Мостовому!), пару раз чемпион Турции с тем же "Бешикташем", ну а главное - тренер сборной, ставшей бронзовыми призерами ЧМ-2002 года.
+3
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+3
Вот она жестокая турецкая реальность...
+2
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+2
Ответ Kanonir152
Тот же Абубакар отличный игрок для любого чемпионата. Уверен, что вот такими стремными решениями, клуб в плюс не выйдет. Результаты будут только хуже.
писали, что у него конфликт с клубом, наверное поэтому и перестал забивать) его даже не выпускали несколько матчей
+2
0
+2
Вспомнил относительно недавнюю историю "одаренного" президента Лиссабонского Спортинга. Очевидно что такие дикие и бессмысленные шаги пользы не приносят практически никогда, да и на позитивный лад не настраивают ни игроков, ни тренеров, ни потенциальных будущих новичков.
+1
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+1
Ответ Michael Boldyrev
А вот не надо было Шенола Гюшеша увольнять) Кстати, Гюнеш - это что-то вроде нашего Черчесова. Тоже экс-вратарь (не говорите Мостовому!), пару раз чемпион Турции с тем же "Бешикташем", ну а главное - тренер сборной, ставшей бронзовыми призерами ЧМ-2002 года.
"Кстати" - это с намеком что Черчесова тоже не надо было увольнять?)))))
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Ответ Kira_B
"Кстати" - это с намеком что Черчесова тоже не надо было увольнять?)))))
Нет, это из-за того, что статья не про Гюнеша. Но! "Кстати", из "Ференцвароша" можно было было и не увольнять)
Впрочем, "Ференцварош" не сильно-то и просел. Так что, можно было и увольнять, особенно если он там "служить" и "генеральствовать" начал)
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