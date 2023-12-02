Однажды владелец «Лидса» хотел поменять диван, но случайно уволил тренера. Готовы к безумию?

Через пару дней тренера вернули.

Зимой 2014-го итальянский миллиардер Массимо Челлино громко зашел в Англию – выкупил долю в «Лидсе» и спас великий клуб от банкротства.

И спустя годы поделился безумной историей в интервью Daily Mail.

Челлино просил поменять диван, но его неправильно поняли и уволили тренера

Слушайте: «Мой английский оставлял желать лучшего. Произношение – просто ужасное. Когда я приехал в клуб, в кабинете на «Элланд Роуд» стоял бархатный диван. Чертов фиолетовый диван. Сказал: «Поменяйте чертов диван (couch), я больше не хочу его видеть. А они уволили чертова тренера (coach)!

У меня спросили: «Кто будет руководить командой завтра [во время матча с «Хаддерсфилдом»]?» Ну а я сказал: «Что такое? У нас разве нет тренера?» Они ответили: «Вы его уволили».

«Я уволил тренера? Вот дерьмо!»

Было примерно 10 часов вечера. На стадион пришли 2000 человек, которые хотели убить меня. Меня спрятали на стадионе. Потом вывезли на полицейской машине. Мне сказали: «Лучше тебе не идти на игру завтра».

Чертов фиолетовый».

Да, Челлино не любит фиолетовый. И №17

Диван взбесил Челлино не просто так. Все дело в цвете: фиолетовый – цвет неудачи в Италии. Хотя у экс-владельца «Лидса» есть менее логичный предрассудок: например, он просто ненавидит число 17 и сразу убрал из заявки основного вратаря Пэдди Кенни. Причина – тот родился 17 мая.

Клуб просто не покупал футболистов, родившихся 17-го числа. Еще Челлино снял с мест на арене номер 17 – и заменил его на 16b.

«Оно приносит несчастье, – объяснял Массимо. – Не могу рисковать. Это болезнь. Я ненормальный».

Уволенного тренера вернули. Но он продержался недолго

Перед матчем с «Хаддерсфилдом» (29-й тур) «Лидс» шел на 12-м месте – именно тогда «Лидс» неловко уволил Макдермотта. Английские медиа писали, что тренера могут заменить итальянцем Джанлукой Фестой, который до этого работал пять лет в «Мидлсбро», потом провел сезон в «Портсмуте», но там провалился – и отправился в «Кальяри».

Им тогда владел именно Челлино.

Против «Хаддерсфилда» командой управлял помощник Макдермотта Найджел Гиббс. Внезапный результат – победа 5:1.

Массимо Челлино сиял: «Я потребовал, чтобы Гиббса оставили главным. Иногда большая ошибка перерастает в лучшее, что ты делал. Это чертов футбол». Однако после игры «Лидс» выпустил официальное заявление, в котором сообщил, что Брайана на самом деле не увольняли и что он все-таки остается во главе команды.

Макдермотт торжествующе вернулся и провел тренировку, а после собрал пресс-конференцию, на которой дал любопытные подробности: оказывается, Феста уже приехал в Англию и даже выбрал стартовый состав на игру с «Хаддерсфилдом», но Гиббс не принял изменения и выставил тех, кто играл при прежнем тренере.

Впрочем, Макдермотт продержался недолго: после финиша на 15-м месте Челлино сначала саркастически отреагировал на уход тренера в отпуск («Кто управляет клубом? Брайан? А где он?»), а потом отстранил его от футбольных процессов в клубе. Все под контроль взяли сам Челлино и спортивный консультант Бенито Карбоне.

30 мая 2014-го Макдермотт покинул клуб и после этого практически не тренировал: заглянул на год в «Рединг» и поработал скаутом «Арсенала».

Вместо него пришел Дэйв Хокадэй, продержавшийся 2,5 месяца – нетривиальный выбор, учитывая, что до этого он работал только в низших дивизионах Англии. «Я не знал, кого назначить, – признавался Массимо Челлино. – Мне надо было взять кого-то на предсезонку, я был потерян и взял того, кто потребовал наименьшую зарплату. Никогда не забуду матч с «Мидлсбро». Мы играли 0:0, Хокадэй убрал [нападающего] Сулеймана Дукара, который играл хорошо, и выпустил полузащитника. Смелый ход, мы выиграли 1:0.

После игры я сказал ему: «Дэйв, дай пять, ты лучше, чем я думал. Ты убрал нападающего и выпустил полузащитника, чтобы больше контролировать игру. Лучшие тренеры в таком неплохо разбираются».

Знаете, что он мне ответил? «Я заменил Дукара, потому что он травмировался». Я ему сказал: «Тогда ты все еще дерьмо!»

Фото: Gettyimages.ru/Matthew Lewis, Tony Marshall Claudio; Grassi/Lapresse/Global Look Press