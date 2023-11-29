Остались на последнем месте.

Что-то невероятное устроил Андре Онана в матче с «Галатасараем». Вратарь «МЮ» подарил сопернику два гола, и команда потеряла очки, хотя вела 2:0 и 3:1.

Как раз при этих счетах кипер и пропускал. Заслуга исполнителя, Хакима Зиеша, оба раза есть, но вины вратаря значительно больше.

Гол из дыры в стенке. Летело ровно туда, где стоял Онана – но он отошел

28-я минута, «Манчестер Юнайтед» уже вел 2:0 благодаря голам Алехандро Гарначо и Бруну Фернандеша.

Хаким Зиеш готовился бить штрафной значительно правее от центра. Обратите внимание на две детали: два игрока «Галатасарая» между основной стенкой «МЮ» и дополнительным человеком чуть сбоку.

Фальш-стенка рванула по сторонам чуть раньше, чем Зиеш пробил. В момент удара там уже дырка, куда марокканец и направил мяч. Но еще зафиксируйте, где именно находится Онана, в какой точке.

А вот следующая секунда. Мяч ровно там, где только что был вратарь – но перед этим Онана сделал шаг в сторону. Осталось только смотреть, как пересекает линию, стоя на коленях.

Гол от собственных рук. Онана сам закинул себе за линию

62-я минута, «МЮ» вел 3:1 – преимущество в два мяча вернул Скотт Мактоминей.

Хаким Зиеш бил еще один штрафной, точка даже более сложная, еще дальше от центра.

Не так и важен момент удара, ключевое – что мяч летел как раз туда, куда упал Онана. Выглядело, что рука вратаря наготове, чтобы отбить в сторону или даже поймать намертво.

Окей, ловить – возможно, не лучшее решение, в Стамбуле шел сильный дождь (перед игрой вообще говорили о рисках переноса), но уж хотя бы перевести в сторону.

Но Онана закинул себе за линию.

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Так камерунец помог Зиешу стать четвертым в истории Лиги чемпионов игроком, забившим два штрафных в одном матче: после Ривалдо (в 2000-м за «Барселону» в ворота «Милана»), Криштиану Роналду («Цюриху» в 2009-м, когда дебютировал в ЛЧ за «Реал») и Неймара («Црвене Звезде» в 2018-м).

Через девять минут «Галатасарай» отыгрался, Андре Онана пропустил хлесткий удар с границы штрафной в ближний угол.

«Юнайтед» упустил преимущество в два мяча (причем второй раз подряд), сыграл вничью и остался на последнем месте в группе к последнему туру.