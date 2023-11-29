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Онана, ну что это? Пропустил два несильных штрафных, летевших прямо в него – и «МЮ» упустил победу с 3:1

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Галатасарай Галатасарай
Андре Онана Андре Онана
Хаким Зиеш Хаким Зиеш
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Футбол Футбол

Остались на последнем месте.

Что-то невероятное устроил Андре Онана в матче с «Галатасараем». Вратарь «МЮ» подарил сопернику два гола, и команда потеряла очки, хотя вела 2:0 и 3:1.

Как раз при этих счетах кипер и пропускал. Заслуга исполнителя, Хакима Зиеша, оба раза есть, но вины вратаря значительно больше.

Гол из дыры в стенке. Летело ровно туда, где стоял Онана – но он отошел

28-я минута, «Манчестер Юнайтед» уже вел 2:0 благодаря голам Алехандро Гарначо и Бруну Фернандеша.

Хаким Зиеш готовился бить штрафной значительно правее от центра. Обратите внимание на две детали: два игрока «Галатасарая» между основной стенкой «МЮ» и дополнительным человеком чуть сбоку.

Фальш-стенка рванула по сторонам чуть раньше, чем Зиеш пробил. В момент удара там уже дырка, куда марокканец и направил мяч. Но еще зафиксируйте, где именно находится Онана, в какой точке.

А вот следующая секунда. Мяч ровно там, где только что был вратарь – но перед этим Онана сделал шаг в сторону. Осталось только смотреть, как пересекает линию, стоя на коленях.

Гол от собственных рук. Онана сам закинул себе за линию

62-я минута, «МЮ» вел 3:1 – преимущество в два мяча вернул Скотт Мактоминей.

Хаким Зиеш бил еще один штрафной, точка даже более сложная, еще дальше от центра.

Не так и важен момент удара, ключевое – что мяч летел как раз туда, куда упал Онана. Выглядело, что рука вратаря наготове, чтобы отбить в сторону или даже поймать намертво.

Окей, ловить – возможно, не лучшее решение, в Стамбуле шел сильный дождь (перед игрой вообще говорили о рисках переноса), но уж хотя бы перевести в сторону.

Но Онана закинул себе за линию.

🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️

Так камерунец помог Зиешу стать четвертым в истории Лиги чемпионов игроком, забившим два штрафных в одном матче: после Ривалдо (в 2000-м за «Барселону» в ворота «Милана»), Криштиану Роналду («Цюриху» в 2009-м, когда дебютировал в ЛЧ за «Реал») и Неймара («Црвене Звезде» в 2018-м).

Через девять минут «Галатасарай» отыгрался, Андре Онана пропустил хлесткий удар с границы штрафной в ближний угол.

«Юнайтед» упустил преимущество в два мяча (причем второй раз подряд), сыграл вничью и остался на последнем месте в группе к последнему туру.

Какое чудо нужно «МЮ» для плей-офф? Все расклады на последний тур ЛЧ

Галатасарай Турция – Манчестер Юнайтед Англия 3:3 (1:2, 2:1)
Дата проведения
29 ноября, 20.45, «Тюрк Телеком Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 11 Гарначо, 0:2 – 18 Бруну Фернандеш, 1:2 – 29 Зиеш, 1:3 – 55 Мактоминей, 2:3 – 62 Зиеш, 3:3 – 71 Актюркоглу.
ГалатасарайМуслера, Боэ, Айхан, Бардакджи, Анхелиньо (Нельссон, 83), Зиеш (Йылмаз, 82), Торрейра, Ндомбеле (Сержиу Оливейра, 60), Заа (Демирбай, 88), Мертенс (Актюркоглу, 60), Икарди.
Манчестер ЮнайтедОнана, Уан-Биссака (Диогу Далот, 78), Магуайр, Линделеф, Шоу, Бруну Фернандеш, Амрабат (Майну, 58), Мактоминей, Антони, Гарначо (Пельистри, 78), Хейлунд (Марсьяль, 58).
Предупреждения:
Бруну Фернандеш (27), Боэ (42), Амрабат (45), Айхан (53), Шоу (59), Уан-Биссака (64).
283 комментария
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Только Крылья
зато ногами играет. "вратарь системы", как тут некоторые экспЭрты пишут. вот только какая бы система ни была, нормальный вратарь свои мячи обязан ловить/отбивать, а не вот это вот все устраивать
+381
-18
+363
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Remy Cabella
Даже Сафонов будет усилением для этого МЮ.
+212
-14
+198
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windcast
Как человек, болеющий за Интер, и защищавший Онану до последнего, не могу тут его никак оправдать. Это просто провал систематический какой-то.
+180
-5
+175
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Evgen_Hazard
Я не понимаю какие вопросы к Онана? Эти мячи нужно было руками играть, а его взяли не за этим, он вон какие финты в центре поля ногами крутит.
+159
-7
+152
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sah_mz
Ответ Только Крылья
зато ногами играет. "вратарь системы", как тут некоторые экспЭрты пишут. вот только какая бы система ни была, нормальный вратарь свои мячи обязан ловить/отбивать, а не вот это вот все устраивать
Когда тренер сливает де хею и берет вот это на замену все становится ясно
+149
-10
+139
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Злой Руся
Ответ Remy Cabella
Даже Сафонов будет усилением для этого МЮ.
Что значит - даже?!! Сафонов играет на вполне высоком уровне. И точно пригодился бы в каком нибудь топовом европейском клубе
+175
-36
+139
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Today I feel Qatari
Является ли эта хейтерская статья тупым обесцениванием той прекрасной аналитики, которая два дня висела на главной, что Онана - это лучший вратарь АПЛ? Очень важно разобраться
+128
-5
+123
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ten Hag
Была же статья на главной, что он снова топ😂
+108
-2
+106
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Эразм
Ответ Только Крылья
зато ногами играет. "вратарь системы", как тут некоторые экспЭрты пишут. вот только какая бы система ни была, нормальный вратарь свои мячи обязан ловить/отбивать, а не вот это вот все устраивать
Нормально это 4 паса в аут сегодня.
+107
-1
+106
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CR_se7en
Ответ Злой Руся
Что значит - даже?!! Сафонов играет на вполне высоком уровне. И точно пригодился бы в каком нибудь топовом европейском клубе
А что общего у топового клуба и МЮ прямо сейчас?
+103
-10
+93
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real19024ver
Ответ windcast
Как человек, болеющий за Интер, и защищавший Онану до последнего, не могу тут его никак оправдать. Это просто провал систематический какой-то.
Как человек, который персонально симпатизировал Онана ещё со времен Аякса, могу сказать у него всегда было так. Чистый вратарь куража. Раньше это списывал на возраст, но прошло лет 5-6, а ничего не поменялось. На дистанции такие вратари привозят в среднем раза в два-три больше среднестатистического вратаря. Чем-то напоминает Очоа или Камени, хотя второй наверное получше будет, ибо если ловил кураж, то там Онана нервно курит в сторонке
+92
-3
+89
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ArnoNeputevy
Супервратарь. "МЮ" за 5 матчей в группе ЛЧ, не самой сильной, пропустил 14 мячей (по 3 за игру в среднем). Минимум половину привёз Онаний. Вот это я понимаю - трансфер!
+60
0
+60
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Nikolay Civic
Ответ Artur Kovas
В 21 веке можно видео публиковать , а не картинки ? Футбол если авторы не в курсе смотрится в динамике и как голы , а не в нарезке картинок.
Чтобы показать видео, надо купить права на показ. Забашляйте, и просите видео
+59
-7
+52
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ArnoNeputevy
Ответ ten Hag
Была же статья на главной, что он снова топ😂
Автор имел в виду, что он громко топает, когда идёт по полю.
+44
-2
+42
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sega megabitovich
Ответ windcast
Как человек, болеющий за Интер, и защищавший Онану до последнего, не могу тут его никак оправдать. Это просто провал систематический какой-то.
очень много проблем начинается с головы, видимо парень поплыл психологически и не выдерживает 🤷‍♂️ просто так человек не может разучиться играть 🤔
+41
0
+41
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U
Какие же молодцы в Интере, так выгодно впаяли мешок картошки.
+38
-2
+36
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GibsonFlyingV
Это ладно. Вчера в Париже особо остановок не было, Марчиняк добавляет 8 минут, вчера за рикошет в руку - пенка, сегодня естественное положение и не пенка
+35
-6
+29
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Mbest77
Как можно было Де Хеа на это недоразумение поменять? 🤦🏻‍♂️
+29
-5
+24
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Artur Kovas
В 21 веке можно видео публиковать , а не картинки ? Футбол если авторы не в курсе смотрится в динамике и как голы , а не в нарезке картинок.
+54
-30
+24
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UseR
Ответ Remy Cabella
Даже Сафонов будет усилением для этого МЮ.
Какой Сафонов? Там Мишка Кержаков их в топ 4 на изи затащит
+22
-1
+21
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Илья Лисицкий
поясните, как игроки умудряются в мю переходя , играть хуже , чем было до этого, что вообще там происходит? Что там в системе творится клуба?
+22
-2
+20
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Holo Dilnick
Обожаю эти репортажи со статичными картинками, полное погружение в атмосферу, как будто сам на стадионе (только обдолбанный и парализованный). 💪😎👍
+19
0
+19
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anshef
Ответ ten Hag
Была же статья на главной, что он снова топ😂
Точно, пару дней назад. Теперь опять дырка, потом опять топ. Качели.
+18
0
+18
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Иван Лапин
Но подождите, вчера же была статья, что Анана ультра супер топ и лучший вратарь АПЛ?
+17
0
+17
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mj23.net
Ответ Today I feel Qatari
Является ли эта хейтерская статья тупым обесцениванием той прекрасной аналитики, которая два дня висела на главной, что Онана - это лучший вратарь АПЛ? Очень важно разобраться
Он вроде выправил игру в АПЛ. И тут такое устроил...Это покруче Кариуса)
+18
-1
+17
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eftomolgy
Ответ xion76
В 6 туре Бавария забьет смачный гвоздь в крышку гроба хага и онаны , очень надеюсь...
А потом МЮ понаобыгрывает ещё Борнмутов и Лутонов, и Тен Хаг снова восстановит кредит доверия
+16
0
+16
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FilthyFrank
Ответ Remy Cabella
Даже Сафонов будет усилением для этого МЮ.
Как-то оскорбительно прозвучало, Сафонов на голову сильнее нынешнего Онаны!
+17
-3
+14
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SerVer
Ответ sah_mz
Когда тренер сливает де хею и берет вот это на замену все становится ясно
Не просто берёт, а за 50+ лямов берёт.
+12
0
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Nickolay Lyskov
Ответ Holo Dilnick
Обожаю эти репортажи со статичными картинками, полное погружение в атмосферу, как будто сам на стадионе (только обдолбанный и парализованный). 💪😎👍
Это не картинки, а видео. В заголовке даже написали, что штрафные - несильные.
+11
0
+11
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Sarumian
Выгнали "косипорщика" Де Хеа и взяли "топря" Онана.
Но что-то пошло не так.
+12
-2
+10
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Остап Бендер
Ну как что, если б это сделал Нойер, то был бы нойеризм. Если б Кепа, то кепизм. А если Онана, то прям не знаю что.....
+10
0
+10
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den_K
Худший игрок недели во всех турнирах просто, как можно было подарить сопернику такие голы. У Галатасарая вообще защита будто на поле выйти забыла играли настолько открыто, что иногда защитником выступать приходилось вратарю смотреть нейтральному зрителю, конечно было весело, но куда эти команды с такой игрой пройдут дальше в ЛЧ лучше уж сразу пусть в ЛЕ идут.
+9
0
+9
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Утка из Центрального Парка
Чёрный вратарь - это приговор
+13
-4
+9
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xion76
В 6 туре Бавария забьет смачный гвоздь в крышку гроба хага и онаны , очень надеюсь...
+11
-2
+9
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Sarumian
Ответ Эразм
Нормально это 4 паса в аут сегодня.
Всего 4 ! А мог бы больше.
+8
0
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elan_
Заткнул рты критикам». Фанаты «МЮ» в восторге от игры Андре Онана
====

Если что, это название статьи, которая еще вчера висела на главной. У автора хорошее чувство юмора. Да..
+8
0
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Джон Люлькович
За то Манчестер в топ 4, задачи на сезон выполнены!
+9
-2
+7
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граф Якунин
Ответ real19024ver
Как человек, который персонально симпатизировал Онана ещё со времен Аякса, могу сказать у него всегда было так. Чистый вратарь куража. Раньше это списывал на возраст, но прошло лет 5-6, а ничего не поменялось. На дистанции такие вратари привозят в среднем раза в два-три больше среднестатистического вратаря. Чем-то напоминает Очоа или Камени, хотя второй наверное получше будет, ибо если ловил кураж, то там Онана нервно курит в сторонке
Онану надо сравнивать со "слепым венецианцем" Массимо Таиби, а не с Камени
+6
0
+6
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Nickolay Lyskov
Ответ Андрей Смакота
В таком матче с таким полем, да его вина, но тут некоторые экспЭрты заходят комменты написать о бездарности Онана, а у него 5 сухарей в апл и чуть ли не самый большой в апл отбитых ударов с игры.
"Хойлунд не забивает в АПЛ" - "Зато в ЛЧ забивает!"
"Онана в ЛЧ косячит и пропускает по 3 за матч" - "Зато 5 сухарей в АПЛ!".
Ты либо хорошо играешь, либо плохо. Без выбора турнира. Если ты хорош в АПЛ, но в ЛЧ - пустое место, может, тебе надо контракт менее жирный и уступить место тем, кто не разделяет турниры?
Вот, например, Антони - молодец. Просто образец стабильности: в ЛЧ, в АПЛ, в старте, на замене, на скамейке, вне заявки - его не видно, и все тут.
+6
0
+6
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Maskulin
Трансфер Онаны напоминает подписание Бартеза. Тот тоже был довольно эксцентричен и самоуверен. И ногами играл неплохо (сейчас бы это оценили). Может МЮ стоило подписать Зоммера, а Андре оставить в Интере?
+6
0
+6
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Артем Оборин
Ответ real19024ver
Как человек, который персонально симпатизировал Онана ещё со времен Аякса, могу сказать у него всегда было так. Чистый вратарь куража. Раньше это списывал на возраст, но прошло лет 5-6, а ничего не поменялось. На дистанции такие вратари привозят в среднем раза в два-три больше среднестатистического вратаря. Чем-то напоминает Очоа или Камени, хотя второй наверное получше будет, ибо если ловил кураж, то там Онана нервно курит в сторонке
Ох, до сих пор помню ощущения, когда смотрел Бразилия-Мексика, чм 2014. Счет не помню ни хера, но че Очоа творил)))
+5
0
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Кеша Вашуков
Ответ rdyabin@icloud.com
Вывел Юнайтед в Лигу Европы, респект!
А они вроде на 4 месте, а в последнем туре Бавария
+6
-1
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soulsick
Ответ Today I feel Qatari
Является ли эта хейтерская статья тупым обесцениванием той прекрасной аналитики, которая два дня висела на главной, что Онана - это лучший вратарь АПЛ? Очень важно разобраться
Большой привет минусаторам, которые доказывали мне, что Онана якобы набрал шикарную форму и достоин защищать ворота МЮ, когда я написал, что ему требуются перезагрузка и отдых.
+8
-3
+5
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Beloded2007
Онанизм
+5
0
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napoli_14
Простите, это не расизм, но это действительно какая-то проблема темнокожих вратарей.
Совсем дремучих я не застал, но из самых древних тот же Лама тоже был примерно таким же. Манданда. Камени. Вот Онана.
Они могут быть пантерами и гепардами и делать просто невообразимые сэйвы, но все равно все приходит к тому, что в определенный момент идет потеря концентрации.
Да, у остальных это тоже есть, но какая-то тенденция все равно странная...
+6
-1
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Roostam Qwacker
Зато ногами как играет!!!

И вообще ,это Рональду виноват!!!
+4
0
+4
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Remy Cabella
Ответ Злой Руся
Что значит - даже?!! Сафонов играет на вполне высоком уровне. И точно пригодился бы в каком нибудь топовом европейском клубе
Ну с его игрой ногами в Европе будет тяжеловато
+5
-1
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Shizik__
Что же в МЮ какое-то волшебное место. Игроки переходят и начинают фигнёй заниматься. Там даже не регресс, а именно фигня. Типо каземирчик хуже то не стал, но играет как-то без головы что ли
+4
0
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no_one_perfect
Ответ windcast
Как человек, болеющий за Интер, и защищавший Онану до последнего, не могу тут его никак оправдать. Это просто провал систематический какой-то.
Защищать его не стоит
Интеру невероятно повезло, действительно, что на излете карьеры прекрасного Хандановича, нашелся Онана свободным агентом и согласился на роль запасного. От него много не ожидали, а сам он уцепился в тот шанс, как в последний, все сошлось.
+4
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Против вейперов и маню
Агент онана пока что прекрасно справляется с заданием по развалу маню;)
+4
0
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