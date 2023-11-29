Онана, ну что это? Пропустил два несильных штрафных, летевших прямо в него – и «МЮ» упустил победу с 3:1
Остались на последнем месте.
Что-то невероятное устроил Андре Онана в матче с «Галатасараем». Вратарь «МЮ» подарил сопернику два гола, и команда потеряла очки, хотя вела 2:0 и 3:1.
Как раз при этих счетах кипер и пропускал. Заслуга исполнителя, Хакима Зиеша, оба раза есть, но вины вратаря значительно больше.
Гол из дыры в стенке. Летело ровно туда, где стоял Онана – но он отошел
28-я минута, «Манчестер Юнайтед» уже вел 2:0 благодаря голам Алехандро Гарначо и Бруну Фернандеша.
Хаким Зиеш готовился бить штрафной значительно правее от центра. Обратите внимание на две детали: два игрока «Галатасарая» между основной стенкой «МЮ» и дополнительным человеком чуть сбоку.
Фальш-стенка рванула по сторонам чуть раньше, чем Зиеш пробил. В момент удара там уже дырка, куда марокканец и направил мяч. Но еще зафиксируйте, где именно находится Онана, в какой точке.
А вот следующая секунда. Мяч ровно там, где только что был вратарь – но перед этим Онана сделал шаг в сторону. Осталось только смотреть, как пересекает линию, стоя на коленях.
Гол от собственных рук. Онана сам закинул себе за линию
62-я минута, «МЮ» вел 3:1 – преимущество в два мяча вернул Скотт Мактоминей.
Хаким Зиеш бил еще один штрафной, точка даже более сложная, еще дальше от центра.
Не так и важен момент удара, ключевое – что мяч летел как раз туда, куда упал Онана. Выглядело, что рука вратаря наготове, чтобы отбить в сторону или даже поймать намертво.
Окей, ловить – возможно, не лучшее решение, в Стамбуле шел сильный дождь (перед игрой вообще говорили о рисках переноса), но уж хотя бы перевести в сторону.
Но Онана закинул себе за линию.
🤷♂️🤷♂️🤷♂️
Так камерунец помог Зиешу стать четвертым в истории Лиги чемпионов игроком, забившим два штрафных в одном матче: после Ривалдо (в 2000-м за «Барселону» в ворота «Милана»), Криштиану Роналду («Цюриху» в 2009-м, когда дебютировал в ЛЧ за «Реал») и Неймара («Црвене Звезде» в 2018-м).
Через девять минут «Галатасарай» отыгрался, Андре Онана пропустил хлесткий удар с границы штрафной в ближний угол.
«Юнайтед» упустил преимущество в два мяча (причем второй раз подряд), сыграл вничью и остался на последнем месте в группе к последнему туру.
Какое чудо нужно «МЮ» для плей-офф? Все расклады на последний тур ЛЧ
- Дата проведения
- 29 ноября, 20.45, «Тюрк Телеком Стэдиум»
- Голы:
- 0:1 – 11 Гарначо, 0:2 – 18 Бруну Фернандеш, 1:2 – 29 Зиеш, 1:3 – 55 Мактоминей, 2:3 – 62 Зиеш, 3:3 – 71 Актюркоглу.
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Галатасарай –
Муслера, Боэ, Айхан, Бардакджи, Анхелиньо (Нельссон, 83), Зиеш (Йылмаз, 82), Торрейра, Ндомбеле (Сержиу Оливейра, 60), Заа (Демирбай, 88), Мертенс (Актюркоглу, 60), Икарди.
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Манчестер Юнайтед –
Онана, Уан-Биссака (Диогу Далот, 78), Магуайр, Линделеф, Шоу, Бруну Фернандеш, Амрабат (Майну, 58), Мактоминей, Антони, Гарначо (Пельистри, 78), Хейлунд (Марсьяль, 58).
- Предупреждения:
- Бруну Фернандеш (27), Боэ (42), Амрабат (45), Айхан (53), Шоу (59), Уан-Биссака (64).
Но что-то пошло не так.
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Если что, это название статьи, которая еще вчера висела на главной. У автора хорошее чувство юмора. Да..
"Онана в ЛЧ косячит и пропускает по 3 за матч" - "Зато 5 сухарей в АПЛ!".
Ты либо хорошо играешь, либо плохо. Без выбора турнира. Если ты хорош в АПЛ, но в ЛЧ - пустое место, может, тебе надо контракт менее жирный и уступить место тем, кто не разделяет турниры?
Вот, например, Антони - молодец. Просто образец стабильности: в ЛЧ, в АПЛ, в старте, на замене, на скамейке, вне заявки - его не видно, и все тут.
Совсем дремучих я не застал, но из самых древних тот же Лама тоже был примерно таким же. Манданда. Камени. Вот Онана.
Они могут быть пантерами и гепардами и делать просто невообразимые сэйвы, но все равно все приходит к тому, что в определенный момент идет потеря концентрации.
Да, у остальных это тоже есть, но какая-то тенденция все равно странная...
И вообще ,это Рональду виноват!!!
Интеру невероятно повезло, действительно, что на излете карьеры прекрасного Хандановича, нашелся Онана свободным агентом и согласился на роль запасного. От него много не ожидали, а сам он уцепился в тот шанс, как в последний, все сошлось.