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Мбаппе спас «ПСЖ» с пенальти на 98-й – а дали по делу? За локоть от живота

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Шимон Марчиняк Шимон Марчиняк
Валентино Ливраменто Валентино Ливраменто
Гонсалу Рамуш Гонсалу Рамуш
Брэдли Барколя Брэдли Барколя
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«Ньюкасл» не согласен.

«ПСЖ» на последних минутах спас домашнюю ничью против «Ньюкасла» – 1:1. На 98-й выручил пенальти Килиана Мбаппе.

Был ли пенальти? Поставили после ВАР – за локоть после отскока от тела

К 95-й минуте «ПСЖ» проигрывал 0:1 и в лайв-таблице был третьим: поражением пропускал бы «Ньюкасл» вперед.

Уходить в таком матче без голов рисковали по двум причинам: своя плохая реализация и гениальный Ник Поуп. Вратарь «Ньюкасла» сделал шесть сэйвов и предотвратил 2,48 xG.

И вот в добавленное время парижанам наконец-то повезло! Мяч попал защитнику Валентино Ливраменто сначала в живот, а затем в руку.

Это касание локтем рассматривали с помощью ВАР.

Судья Шимон Марчиняк на поле держался достойно для арбитра финала чемпионата мира: как только игроки «ПСЖ» его окружили, чтобы что-то требовать, а Гонсалу Рамуш стал давить жестами, указывающими на игру рукой, поляк без вопросов выдал желтую карточку.

Марчиняк сходил к монитору и убедился, что назначать пенальти нужно.

Бить, конечно, пошел Мбаппе – и сравнял. Пробил недалеко от центра, не очень высоко – но мощно.

Хотя Ник Поуп был близок к предотвращению и здесь.

Споры о справедливости пенальти, конечно, вспыхнули сразу. И дело не только в экспертах типа Джермейна Дженаса, назвавшего решение ограблением.

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау и пытался избежать прямой критики судей – но не смог.

«Я не думаю, что это пенальти. При повторах не принимают в расчет, насколько быстро летит мяч. Сперва он попал в грудь. Но даже если бы в руку – это все равно не пенальти, учитывая то, насколько близко был игрок. Хотя можно привести и другие аргументы.

Когда мяч сперва попадает в грудь, а потом в расположенную низко руку, это не пенальти. Но я не могу сказать, что на самом деле думаю, [иначе будут неприятности]».

А экс-арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев подтверждает, что правы судьи: «Для тех, кто вечно приводит аргументы по игре рукой из серии «мяч попал в руку от колена/головы/туловища/ноги»: только осознанная и контролируемая игра в мяч отменяет фол за руку. Подобный рикошет, как в Париже, всегда фол».

«ПСЖ» много прощал. Мбаппе мог и забивать, и отдавать

Килиан Мбаппе в этом матче мог забивать намного раньше: он создавал мегамоменты для партнеров, порол супершансы сам. Вот лишь самое яркое.

На 45+3 Мбаппе прострелил на Усмана Дембеле. Но партнер из выгоднейшей позиции пробил в грудь защитника Фабиана Шера.

Второй ассист украли на 67-й. Мбаппе опять прострелил.

Вышедший на замену Брэдли Барколя бил из вратарской – но Поуп потащил.

Сам Килиан нанес пять ударов, среди них были убойные моменты: и красиво пяткой на скорости в самом начале (наслаждались здесь), и  двойной удар на 87-й минуте, когда первый отразил Поуп, а второй пролетел мимо.

Ничья с таким поздним голом – конечно, спасение. Но у «ПСЖ» точно были все исходные данные и для спокойной победы.

Что теперь в таблице? «ПСЖ» еще не вышел, но все контролирует

Гол Мбаппе не вывел «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ, но сильно упростил ситуацию.

Чтобы остаться в топ-2, «Парижу» нужно просто выиграть у «Борусси» в последнем туре – тогда запрыгнут даже на первое место.

Ничьей хватит, если «Ньюкасл» в параллельном матче не выиграет у «Милана». Если итальянцы с англичанами сами сыграют вничью, «ПСЖ» пройдет в плей-офф при любом своем исходе, а вот при победе «Ньюкасла» понадобится только побеждать – равенство очков не устроит из-за личных встреч.

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ПСЖ Франция – Ньюкасл Англия 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
28 ноября, 23.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 24 Исак, 1:1 – 90, пенальти Мбаппе.
ПСЖДоннарумма, Хакими, Шкриньяр, Данилу Перейра (Гонсалу Рамуш, 85), Эрнандес, Фабиан Руис, Угарте (Витинья, 62), Ли Кан Ин (Асенсио, 82), Дембеле, Мбаппе, Коло-Муани (Барколя, 62).
НьюкаслПоуп, Триппьер, Шер, Ласселс, Ливраменто, Бруно Гимараэс, Майли, Альмирон, Жоэлинтон, Гордон, Исак.
Предупреждения:
Жоэлинтон (22), Угарте (36), Ли Кан Ин (54), Дембеле (58), Шкриньяр (60), Доннарумма (72), Альмирон (83), Поуп (90), Гонсалу Рамуш (90).

Фото: East News/FRANCK FIFE / AFP

14 комментариев

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Артем
придуманный пенальти. глупость.
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LaffyTaffy
Ответ Имя Фамилия
Поставь такой пенальти в ворота ПСЖ, никто бы и не пикнул.
Если бы такую пену в ворота ПСЖ поставили, то Хелаифи уже ломился бы в судейскую комнату
+9
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Данила Бодров
На 98 минуте , за локоть от живота- просто комбо не справедливости.
+1
0
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SergeyFedorov93
«Только осознанная и контролируемая игра в мяч отменяет фол за руку».

Чего? Кто определяет степень осознанности контролируемости игры в мяч, во-первых? А во-вторых, сколько раз не ставили пенальти за случайное попадание с близкого расстояния? Сколько раз не ставили пенальти за попадание мяча в опорную руку? Тогда же нам говорили — попадание в опорную руку в подкате не является нарушением правил. Теперь, оказывается, осознанность и контролируемость нужны, и только они. Какой-то бред сивой кобылы. Вы договоритесь там просто, что Мбаппе обязательно нужно дать возможность пробить с пенальти, иначе будет конец света, да и всё. Мы поймём, не первый раз.
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Взвешенный вомбат Китая
Подождите, а разве в лч первое не разница мячей, а уже потом личные встречи?
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Имя Фамилия
Ответ fantast1c
На остывшую голову, можно сделать один главный вывод - Дембеле искал руку и нашёл её. То что это был рикошет от пуза - не проблемы Дембеле. Врятли он подавал за спину Эрнандесу.
Ньюкаслу вообще в этом сезоне судьи здорово помогают. Против Брентфорда тоже подарили пеналь, и ещё как минимум пара эпизодов таких была. У саудовских шейхов уже всё схвачено.
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