Мбаппе спас «ПСЖ» с пенальти на 98-й – а дали по делу? За локоть от живота
«Ньюкасл» не согласен.
«ПСЖ» на последних минутах спас домашнюю ничью против «Ньюкасла» – 1:1. На 98-й выручил пенальти Килиана Мбаппе.
Был ли пенальти? Поставили после ВАР – за локоть после отскока от тела
К 95-й минуте «ПСЖ» проигрывал 0:1 и в лайв-таблице был третьим: поражением пропускал бы «Ньюкасл» вперед.
Уходить в таком матче без голов рисковали по двум причинам: своя плохая реализация и гениальный Ник Поуп. Вратарь «Ньюкасла» сделал шесть сэйвов и предотвратил 2,48 xG.
И вот в добавленное время парижанам наконец-то повезло! Мяч попал защитнику Валентино Ливраменто сначала в живот, а затем в руку.
Это касание локтем рассматривали с помощью ВАР.
Судья Шимон Марчиняк на поле держался достойно для арбитра финала чемпионата мира: как только игроки «ПСЖ» его окружили, чтобы что-то требовать, а Гонсалу Рамуш стал давить жестами, указывающими на игру рукой, поляк без вопросов выдал желтую карточку.
Марчиняк сходил к монитору и убедился, что назначать пенальти нужно.
Бить, конечно, пошел Мбаппе – и сравнял. Пробил недалеко от центра, не очень высоко – но мощно.
Хотя Ник Поуп был близок к предотвращению и здесь.
Споры о справедливости пенальти, конечно, вспыхнули сразу. И дело не только в экспертах типа Джермейна Дженаса, назвавшего решение ограблением.
Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау и пытался избежать прямой критики судей – но не смог.
«Я не думаю, что это пенальти. При повторах не принимают в расчет, насколько быстро летит мяч. Сперва он попал в грудь. Но даже если бы в руку – это все равно не пенальти, учитывая то, насколько близко был игрок. Хотя можно привести и другие аргументы.
Когда мяч сперва попадает в грудь, а потом в расположенную низко руку, это не пенальти. Но я не могу сказать, что на самом деле думаю, [иначе будут неприятности]».
А экс-арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев подтверждает, что правы судьи: «Для тех, кто вечно приводит аргументы по игре рукой из серии «мяч попал в руку от колена/головы/туловища/ноги»: только осознанная и контролируемая игра в мяч отменяет фол за руку. Подобный рикошет, как в Париже, всегда фол».
«ПСЖ» много прощал. Мбаппе мог и забивать, и отдавать
Килиан Мбаппе в этом матче мог забивать намного раньше: он создавал мегамоменты для партнеров, порол супершансы сам. Вот лишь самое яркое.
На 45+3 Мбаппе прострелил на Усмана Дембеле. Но партнер из выгоднейшей позиции пробил в грудь защитника Фабиана Шера.
Второй ассист украли на 67-й. Мбаппе опять прострелил.
Вышедший на замену Брэдли Барколя бил из вратарской – но Поуп потащил.
Сам Килиан нанес пять ударов, среди них были убойные моменты: и красиво пяткой на скорости в самом начале (наслаждались здесь), и двойной удар на 87-й минуте, когда первый отразил Поуп, а второй пролетел мимо.
Ничья с таким поздним голом – конечно, спасение. Но у «ПСЖ» точно были все исходные данные и для спокойной победы.
Что теперь в таблице? «ПСЖ» еще не вышел, но все контролирует
Гол Мбаппе не вывел «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ, но сильно упростил ситуацию.
Чтобы остаться в топ-2, «Парижу» нужно просто выиграть у «Борусси» в последнем туре – тогда запрыгнут даже на первое место.
Ничьей хватит, если «Ньюкасл» в параллельном матче не выиграет у «Милана». Если итальянцы с англичанами сами сыграют вничью, «ПСЖ» пройдет в плей-офф при любом своем исходе, а вот при победе «Ньюкасла» понадобится только побеждать – равенство очков не устроит из-за личных встреч.
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- Дата проведения
- 28 ноября, 23.00, «Парк де Пренс»
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ПСЖ –
Доннарумма, Хакими, Шкриньяр, Данилу Перейра (Гонсалу Рамуш, 85), Эрнандес, Фабиан Руис, Угарте (Витинья, 62), Ли Кан Ин (Асенсио, 82), Дембеле, Мбаппе, Коло-Муани (Барколя, 62).
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Ньюкасл –
Поуп, Триппьер, Шер, Ласселс, Ливраменто, Бруно Гимараэс, Майли, Альмирон, Жоэлинтон, Гордон, Исак.
- Предупреждения:
- Жоэлинтон (22), Угарте (36), Ли Кан Ин (54), Дембеле (58), Шкриньяр (60), Доннарумма (72), Альмирон (83), Поуп (90), Гонсалу Рамуш (90).
Фото: East News/FRANCK FIFE / AFP
Чего? Кто определяет степень осознанности контролируемости игры в мяч, во-первых? А во-вторых, сколько раз не ставили пенальти за случайное попадание с близкого расстояния? Сколько раз не ставили пенальти за попадание мяча в опорную руку? Тогда же нам говорили — попадание в опорную руку в подкате не является нарушением правил. Теперь, оказывается, осознанность и контролируемость нужны, и только они. Какой-то бред сивой кобылы. Вы договоритесь там просто, что Мбаппе обязательно нужно дать возможность пробить с пенальти, иначе будет конец света, да и всё. Мы поймём, не первый раз.