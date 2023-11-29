Мбаппе спас «ПСЖ» с пенальти на 98-й – а дали по делу? За локоть от живота

«Ньюкасл» не согласен.

«ПСЖ» на последних минутах спас домашнюю ничью против «Ньюкасла» – 1:1. На 98-й выручил пенальти Килиана Мбаппе.

Был ли пенальти? Поставили после ВАР – за локоть после отскока от тела

К 95-й минуте «ПСЖ» проигрывал 0:1 и в лайв-таблице был третьим: поражением пропускал бы «Ньюкасл» вперед.

Уходить в таком матче без голов рисковали по двум причинам: своя плохая реализация и гениальный Ник Поуп. Вратарь «Ньюкасла» сделал шесть сэйвов и предотвратил 2,48 xG.

И вот в добавленное время парижанам наконец-то повезло! Мяч попал защитнику Валентино Ливраменто сначала в живот, а затем в руку.

Это касание локтем рассматривали с помощью ВАР.

Судья Шимон Марчиняк на поле держался достойно для арбитра финала чемпионата мира: как только игроки «ПСЖ» его окружили, чтобы что-то требовать, а Гонсалу Рамуш стал давить жестами, указывающими на игру рукой, поляк без вопросов выдал желтую карточку.

Марчиняк сходил к монитору и убедился, что назначать пенальти нужно.

Бить, конечно, пошел Мбаппе – и сравнял. Пробил недалеко от центра, не очень высоко – но мощно.

Хотя Ник Поуп был близок к предотвращению и здесь.

Споры о справедливости пенальти, конечно, вспыхнули сразу. И дело не только в экспертах типа Джермейна Дженаса, назвавшего решение ограблением.

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау и пытался избежать прямой критики судей – но не смог.

« Я не думаю, что это пенальти. При повторах не принимают в расчет, насколько быстро летит мяч. Сперва он попал в грудь. Но даже если бы в руку – это все равно не пенальти , учитывая то, насколько близко был игрок. Хотя можно привести и другие аргументы.

Когда мяч сперва попадает в грудь, а потом в расположенную низко руку, это не пенальти. Но я не могу сказать, что на самом деле думаю, [иначе будут неприятности]».

А экс-арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев подтверждает, что правы судьи: «Для тех, кто вечно приводит аргументы по игре рукой из серии «мяч попал в руку от колена/головы/туловища/ноги»: только осознанная и контролируемая игра в мяч отменяет фол за руку. Подобный рикошет, как в Париже, всегда фол».

«ПСЖ» много прощал. Мбаппе мог и забивать, и отдавать

Килиан Мбаппе в этом матче мог забивать намного раньше: он создавал мегамоменты для партнеров, порол супершансы сам. Вот лишь самое яркое.

На 45+3 Мбаппе прострелил на Усмана Дембеле. Но партнер из выгоднейшей позиции пробил в грудь защитника Фабиана Шера.

Второй ассист украли на 67-й. Мбаппе опять прострелил.

Вышедший на замену Брэдли Барколя бил из вратарской – но Поуп потащил.

Сам Килиан нанес пять ударов, среди них были убойные моменты: и красиво пяткой на скорости в самом начале (наслаждались здесь), и двойной удар на 87-й минуте, когда первый отразил Поуп, а второй пролетел мимо.

Ничья с таким поздним голом – конечно, спасение. Но у «ПСЖ» точно были все исходные данные и для спокойной победы.

Что теперь в таблице? «ПСЖ» еще не вышел, но все контролирует

Гол Мбаппе не вывел «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ, но сильно упростил ситуацию.

Чтобы остаться в топ-2, «Парижу» нужно просто выиграть у «Борусси» в последнем туре – тогда запрыгнут даже на первое место.

Ничьей хватит, если «Ньюкасл» в параллельном матче не выиграет у «Милана». Если итальянцы с англичанами сами сыграют вничью, «ПСЖ» пройдет в плей-офф при любом своем исходе, а вот при победе «Ньюкасла» понадобится только побеждать – равенство очков не устроит из-за личных встреч.

Фото: East News/FRANCK FIFE / AFP