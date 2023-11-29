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«ПСЖ» чудом спасся, «Дортмунд» – лучший в группе смерти, «Барса» наконец-то в плей-офф, у «Сити» мегакамбэк. Главное в ЛЧ

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«Атлетико» и «Лацио» тоже вышли.

Здесь только самое важное и самое яркое из событий вторника в пятом туре Лиги чемпионов.

«ПСЖ» еле спасся с «Ньюкаслом», а «Дортмунд» выиграл в Милане и первым вышел из группы смерти

● «ПСЖ» вытащил ничью с «Ньюкаслом» на 98-й – 1:1. Получился только поздний гол с пенальти.

Килиан Мбаппе пытался забить красиво: пожалуй, этот удар пяткой на скорости – лучший нереализованный момент дня. Попал во вратаря.

А «Ньюкаслу» хватило банальной ошибки Джанлуиджи Доннаруммы. Вратарь «ПСЖ» отбил прямо перед собой удар с линии штрафной, Александер Исак как будто этого и ждал: был с отрывом первым на добивании.

Сам удар мимо лежащего итальянца – уже простое завершение.

Гол был единственным в матче до самого конца, хотя «ПСЖ» давил и создавал моменты. Вратарь Ник Поуп спасал, Мбаппе бил мимо в пустой дальний с угла вратарской – «Ньюкасл» приближался ко второй победе над парижанами.

Но на седьмой добавленной с помощью ВАР судьи поставили пенальти за игру рукой Валентино Ливраменто. Мяч попал английскому защитнику в локоть.

На восьмой добавленной Килиан Мбаппе забил пенальти. Хотя Ник Поуп был не так уж далеко от сэйва.

Эти 1:1 оставили «ПСЖ» фаворитом в борьбе за выход из группы. Хотя всего семь очков за пять туров – худший результат парижан в ЛЧ с сезона-2004/05. Это тот розыгрыш, где их дважды обыграл ЦСКА, а Сергей Семак делал хет-трик на «Парк де Пренс».

● «Боруссия» разобралась с «Миланом» в гостях (3:1) и первой вышла из группы смерти. Не такой развязки мы ждали в сентябре!

Началось с фестиваля пенальти: пробили два за первые десять минут. Но вот только Оливье Жиру пробил не очень – Грегор Кобель сложился и вытащил. У французского форварда всего третий за долгую карьеру незабитый 11-метровый в матче.

А Марко Ройс попал мощнее и ближе к штанге – без шансов для Майка Меньяна.

И хоть «Милан» в конце первого тайма отыгрался благодаря шикарному финту Саму Чуквуэзе (убрал одним движением двух соперников у лицевой, сместился и прошил Кобеля), «Боруссия» добила во втором.

Сначала – комбинация с прекрасным одним касанием Марселя Забитцера, получился изящный ассист на 19-летнего британца Джейми Байно-Гиттенса, он в системе «Дортмунда» уже три года.

Байно-Гиттенс – кто это? Наследник Беллингема и Санчо 

А следом – хлесткий удар Карима Адейеми с линии штрафной, у вратаря Меньяна не получилось как следует жестко подставить руку, он пробовал выгрести мяч из-за линии – автоматическая технология подтвердила, что не успел.

Если бы не 98-я минута в Париже, «Дортмунд» уже был даже победителем группы.

Интриги в последнем туре: «ПСЖ», «Милан» и «Ньюкасл» в борьбе за второе место. Все в руках парижан, им достаточно победы над «Боруссией», тогда они выйдут с первого места.

Все расклады группы смерти – тут

Камбэк вывел «Барсу» в плей-офф – первый для Хави. У «Шахтера» с «Порту» будет стык за весну

Ситуация в группе прояснилась для фаворита и обострилась в борьбе за вторую путевку.

● «Барселона» перевернула матч с «Порту» (2:1) и вышла в плей-офф – с третьей попытки при Хави. Португальцам у «Барсы» забивали португальцы.

Отыгрываться пришлось, потому что на 30-й минуте пропустили от Пепе – другого, 26-летнего бразильского полузащитника Пепе Акино. Уже через две минуты ответил Жоау Канселу, когда разобрался с защитником на входе в штрафную с фланг, а во втором тайме с того же края проник в штрафную и прострелил Жоау Феликсу под удар в касание.

Так «Барса» забронировала себе плей-офф – сыграет в 1/8 финала впервые при Хави и впервые без Лионеля Месси. Два предыдущих сезона слетали в Лигу Европы с третьего места.

● «Шахтер» выиграл у «Антверпена» (1:0) и сохранил хорошие шансы на плей-офф ЛЧ. Единственный гол у Николая Матвиенко, он в самом начале классно сыграл на опережение головой при штрафном с фланга. Украинская команда набрала уже девять очков. Но из-за того, что в группе есть нулевые бельгийцы, этого может и не хватить.

Среди мер, которые использовал главный тренер «Антверпена» Марк ван Боммел – даже перестановка бывших игроков РПЛ. В перерыве он поменял Гирано Керка на Чидеру Эджуке, но не помогло, с последнего места теперь точно не уйти. Только «Антверпен» и «Бенфика» в этом розыгрыше остаются с нулями, у бельгийцев впереди только «Барселона».

А «Шахтер» выиграл третий матч в турнире – у команды уже столько же побед, как за три предыдущих групповых этапа вместе взятых.

Интриги в последнем туре: «Шахтер» против «Порту» за выход в плей-офф, 13 декабря у них фактически матч 1/16 финала, все решат между собой. Португальцам хватит и ничьей, потому что они выиграли первый матч.

Камбэк «Сити» с 0:2 – благодаря Альваресу и Фодену. В их группе не осталось вопросов 

Два таких разных сюжета привели к разрешению всех интриг.

● «Сити» камбэкнул против «Лейпцига» – превратил 0:2 в 3:2 за полчаса во втором тайме с выходом Хулиана Альвареса.

Действующему победителю ЛЧ пришлось спасаться из-за нелепых ошибок в обороне. Сначала Мануэль Аканджи почему-то совсем не поборолся с Лои Опендой, когда в их сторону пошел Пирло-заброс от вратаря Яниса Бласвиха – и выпустил бельгийского форварда почти один на один. Опенда реализовал и этот момент (у кипера голевая!), и следующий через 20 минут.

Убегал без опеки аж со своей половины. Помешать мог разве что Пеп Гвардиола – если бы выпрыгнул в подкате из технической зоны. Был бы тактический фол.

Нападающий «Лейпцига» в первом случае покатил в дальний, во втором – в ближний.

Но есть в этой Лиге чемпионов кое-что безотказное: выходы Хулиана Альвареса на замену против «Лейпцига». Во втором туре он появился при 1:1 и сделал гол с ассистом, принесшие победу, за восемь минут. Теперь отдал предголевую буквально на 10-й секунде – чтобы потом Фил Фоден протолкнул мяч Эрлингу Холанду, а норвежец вышел один на один и забил уже 40-й мяч в ЛЧ. До такого юбилея форвард «Сити» дошел быстрее всех в истории – к 23 с половиной годам.

С Альваресом на поле «Сити» выиграл микроматч 3:0. Сравнял как раз Фоден, а сам Хулиан забил победный на 87-й минуте – ему никто не мешал пробить мимо кипера с линии вратарской.

Переворот из 0:2 в 3:2 за полчаса! 

● «Янг Бойз» обыграл «Црвену Звезду» (2:0) и забронировал себе третье место. Между швейцарцами и сербами три очка разницы, но по личным встречам «Янг Бойз» в любом случае останутся выше.

Интриги в последнем туре: отсутствуют, расстановка по местам финальная.

«Атлетико» выиграл и вывел с собой «Лацио». Иммобиле вышел и решил

Тут тоже знаем обоих участников 1/8 финала.

● «Атлетико» выиграл у «Фейеноорда» (3:1) и решил этим вопросы сразу для двоих. Благодаря этой победе не только мадридцы, но и «Лацио» прошел в плей-офф.

Команде Диего Симеоне немного повезло, часть работы за них сделал роттердамский воспитанник Лутсхарел Гертрюйда. При подаче с угла штрафной он наверняка пытался увернуться, потому что мяч перелетел даже прическу Акселя Витселя, был последним из полевых – но коснулся какой-то частью тела в районе живота. И переправил в свой пустой угол.

В этом кадре пересеклись полярные эмоции. Антуан Гризманн подавал угловой, после которого случился автогол.

Победный «Атлетико» – впечатляющая траектория от Марио Эрмосо. Испанец подстроился под мягкий заброс в штрафную и умудрился закинуть в дальний угол.

● «Лацио» с трудом, но обыграл «Селтик» – 2:0 благодаря дублю Чиро Иммобиле. 33-летний форвард-символ появился со скамейки на последние полчаса и все решил за два фирменных эпизода в штрафной в течение трех минут. У Иммобиле победные голы в двух матчах ЛЧ подряд, а вообще пять мячей в пяти последних играх всех турниров. «Селтик» держал ничью до 82-й минуты, но все-таки не выдержал.

Интриги в последнем туре: борьба «Атлетико» и «Лацио» за первое место, у них как раз матч между собой.

«Селтик» – клуб педофилов». Жуткая история за баннером «Лацио»

Фото: Javier Borrego/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/Oli SCARFF / AFP

16 комментариев

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server34
Ответ _FoX-
На всех ветках псж-ньюкасл пишут о коррупции и чеках от ПСЖ. Не оч только понятно зачем при проплаченных чеках Марчиняк ждал до 7 добавленной минуты, а не поставил пенальти раньше при падении Хакими и руке. Я не утверждаю, что эти пенальти там были, но уж, если шейхи платили, то кажется рисковано было ждать добавленного времени, имея формальные поводы поставить их раньше.
У Ньюкасла в хозяевах тоже шейхи. До 7-й добавленной минуты судья думал, что чек ему прислали шейхи из Саудовской Аравии.
+21
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+21
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Дмитрий Миронов
Так называемый "бесхребетный" Дортмунд вышел из группы смерти и возможно даже сможет на первом месте. А что я читал когда прошла жеребьевка в этой группе? Помню этот комментарий, как раз на этом сайте, цитирую - не повезло Дортмунду в этом году , ПСЖ и Милан в плей - офф , Ньюкасл в лиге Европы. Автор , отзовись пожалуйста, если ты жив)
+16
-1
+15
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_FoX-
На всех ветках псж-ньюкасл пишут о коррупции и чеках от ПСЖ. Не оч только понятно зачем при проплаченных чеках Марчиняк ждал до 7 добавленной минуты, а не поставил пенальти раньше при падении Хакими и руке. Я не утверждаю, что эти пенальти там были, но уж, если шейхи платили, то кажется рисковано было ждать добавленного времени, имея формальные поводы поставить их раньше.
+11
-1
+10
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IntoTheRainBow
болельщики Ньюкасла, "уважайте решение судей" (с) - это ваши же слова после матча с нами

с уважением, болельщик Арсенала

надеюсь вы выйдете из группы, но пока что примерьте нашу обувь
+10
-3
+7
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Rus Donskoy
огненный тур был .
+7
-2
+5
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М.О. - Мистер Очевидный
Ответ Rus Donskoy
огненный тур был .
А ведь пока только половина тура позади))
+3
0
+3
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Krauvec Cool
Что - что, но чтобы Боруссия первой вышла первой в плей-офф - это неожиданно. Милан вылетит 89 %.
+1
0
+1
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Cosstigan
Милан жаль , на характере играют , звезд кроме Тео нет, но все стараются , забей Жиру точку может по-другому игра пошла , но увы , будем надеется , что в последнем туре обыграют Ньюкасл и дальше в еврокубки пройдут
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Samuro
Еще раз убедился на примере Дортмунда, все эксперты, которые хоронили Боруссию могут идти лесом
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Борис Потапкин
Ответ Smiley Wiggly
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футбол именно из этих двух "просто" и состоит, привет
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