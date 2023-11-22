Бойня фанатов Аргентины с полицией и бразильцами: головы в крови, Мартинес лез защищать людей, Месси уводил команду

Безумие на «Маракане».

Вместо содержательного футбола двух топ-сборных матч Бразилия – Аргентина запомнился масштабным инцидентом на трибунах еще до начала.

Вместо игры нам пришлось смотреть жутковатые кадры.

За правыми по телекартинке воротами дрались болельщики обеих сборных, а аргентинцев вдобавок дубинками успокаивала местная полиция. Летали кресла «Мараканы», люди жестко получали по головам, а футболисты сборной Аргентины пытались вмешаться, но ничего исправить не смогли.

Когда команды вышли на поле, а трансляция только началась, мы увидели, как весь состав аргентинцев во главе с Лионелем Месси идет к трибуне. Там во время исполнения гимнов началась драка.

С ними и даже одним из первых был Маркиньос, бразильский капитан. Он начал жестами успокаивать людей на трибунах.

Но с этим уже не справлялась даже полиция. Там болельщики уже просто месили друг друга.

Каким-то образом оказалось, что вместе без всякого разделения и буферных зон там фанаты и Аргентины, и Бразилии.

Эмилиано Мартинес был одним из самых активных среди игроков, в какой-то момент он не выдержал и полез на трибуну, пытался запрыгивать туда, чтобы кому-то помочь.

А помогать было кому, людям сильно прилетало. В соцсетях журналистов, работавших на арене и стянувшихся туда в горячую точку, появились видо с этим аргентинским болельщиком в крови.

Полиция размахивала дубинками, но сотрудников в тот момент было слишком мало, чтобы контролировать ситуацию.

Игра уже должна была начаться как минимум десять минут назад, но центром действия оставалась трибуна.

Туда постепенно стягивались стюарды, они старались сдерживать хотя бы болельщиков с других секторов, чтобы не добавлять драке еще больше массовости.

Лионель Месси тоже был там в гуще. Когда агресси стало меньше, аргентинские футболисты вроде бы пошли обратно на поле. Но капитан тут же жестами показал судьям, что играть они не намерены.

Месси увел команду с поля. А в подтрибунке наблюдал за происходящим вот так.

Тем временем полиции на проблемном секторе и под ним стало заметно больше.

Судя по всему, всех аргентинских фанатов собрали вместе – на общем плане они стали бело-голубым островом в желтом бразильском море.

Как именно и кто именно уговаривал сборную Аргентины вернуться, пока неизвестно.

Пауза продлилась 27 минут, все это время бразильцы были на поле. Когда чемпионы мира появились обратно, конфликты возникали уже между игроками.

Самый яркий – у Месси с Родриго. Лионель держал соперника за шею и очень жестко что-то высказывал. Молодой бразилец в том же тоне отвечал.

В игре грубости тоже было намного больше приличных норм.

Вот так, например, Рафинья бил в лицо рукой Родриго де Поля.

А Кристиан Ромеро задевал ногой уже лежащего Габи Жезуса – было впечатление, что при желании перепрыгнул бы и без контакта.

В середине второго тайма аргентинцы забили – Николас Отаменди шикарно выпрыгнул на угловом и направил в угол мимо Алиссона.

Аргентинские фанаты в плотном кольце стюардов радовались. Их сборная довела матч до победы (бразильцы доигрывали в меньшинстве из-за удаления Жоэлинтона, этим должно было кончиться) и даже отпраздновала с гостевым сектором.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm